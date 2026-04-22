DELPHI URUCHAMIA PROGRAM NAPRAWY POMP MDEG, ROZSZERZAJĄC MOŻLIWOŚCI SERWISOWE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH EURO 6

Delphi, marka należąca do PHINIA Inc., ogłosiła uruchomienie nowego, autoryzowanego programu naprawy pomp MDEG – w szczególności modeli DFP5 stosowanych w systemach Common Rail F2R Euro 6. Program ten umożliwia wyspecjalizowanym warsztatom demontaż, testowanie i ponowne złożenie pomp DFP5, oferując dodatkową opcję dla naprawy pojazdu obok dotychczas dostępnych rozwiązań w postaci zakupu kompletnych nowych lub regenerowanych jednostek.

Obecnie na drogach porusza się ponad 400 000 pojazdów wyposażonych w te systemy. Pompy MDEG pracują pod ciśnieniem sięgającym 2400 barów, odpowiadając za precyzyjne zarządzanie ciśnieniem w silnikach o pojemności 5,1 oraz 7,7 litra. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, Delphi rozwija możliwości warsztatów poprzez wprowadzenie nowych części do napraw oraz stworzenie kompleksowego ekosystemu obejmującego części, narzędzia, szkolenia i przeprowadzenie testów. W celu utrzymania wysokich parametrów i integralności komponentów dostęp do programu mają wyłącznie autoryzowane serwisy posiadające odpowiednie kompetencje techniczne. Obejmuje to ukończenie specjalistycznych szkoleń, a także dysponowanie narzędziami naprawczymi (YDT820) oraz zmodernizowanymi stanowiskami testowymi AVM2. Nowy zestaw do modernizacji stanowiska AVM2 umożliwia przeprowadzanie testów przy ciśnieniu do 3000 barów.

Uruchomienie programu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone rozwiązania w obszarze napraw wysokociśnieniowych układów wtryskowych, które nadal są szeroko stosowane w Europie. Flota pojazdów Euro 6 pozostanie w eksploatacji przez wiele lat, dlatego warsztaty potrzebują odpowiednich narzędzi i kompetencji, aby zapewnić ich efektywne funkcjonowanie przy zachowaniu norm emisji. Delphi nieustannie wprowadza innowacje, umożliwiające precyzyjne naprawy, które gwarantują oryginalne osiągi, wydłużają żywotność pomp oraz ograniczają ilość odpadów. To podejście przekłada się zarówno na korzyści dla klientów, jak i bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. Dzięki wprowadzeniu programu naprawy pomp DFP5 oraz wyraźnemu naciskowi na rozwiązania wspierające rentowność warsztatów, marka Delphi umacnia pozycję lidera branży w segmencie zaawansowanych systemów diesla dla pojazdów ciężarowych.

Delphi, marka PHINIA Inc., jest globalnym liderem rynku aftermarketowego, wspierającym rozwój nowej generacji talentów, oferującym innowacje jako pierwszy na rynku, wiodące produkty oraz inteligentne rozwiązania serwisowe dla bardziej połączonej teraźniejszości i przyszłości. Firma koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań, które przygotowują techników na całym świecie do utrzymywania pojazdów w czystszej, lepszej i bardziej wydajnej kondycji przez cały okres ich eksploatacji.