UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 11/2023

W listopadzie na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

27.11.2023 Samochody marki Citroën, modele: C4 i C4X

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4 i C4X, wyposażonych w opcję E-call, urządzenie może komunikować się z kierowcą wyłącznie w języku francuskim, dopóki pomoc nie odpowie na wezwanie. …>

16.11.2023 Samochody marki Citroën, modele: C5 Aircross i C3

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C5 Aircross i C3, oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin. …>

16.11.2023 Samochody marki DS4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS4 oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin. …>

16.11.2023 Samochody marki Opel, modele: Grandland i Mokka

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel, modele: Grandland i Mokka, oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin. …>

16.11.2023 Samochody marki Peugeot, modele: 208, 3008 i 5008

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 208, 3008 i 5008 oprogramowanie ECU (Engine Control Unit) może być niezgodne ze specyfikacją. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowego wykrywania zużycia mocznika i/lub wydajności OBD (systemu diagnostyki pokładowej) w celu monitorowania docelowego poziomu emisji NOx. Może to prowadzić do niezgodności z wymogami w zakresie emisji spalin. …>

16.11.2023 Samochody marki Toyota bZ4X

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota bZ4X, wyprodukowane w Japonii od 02.11.2021 r. do 07.08.2023 r., są wyposażone w zestaw wskaźników zawierający elektroniczną jednostkę sterującą (ECU) oraz moduł komunikacji DCM (Data Communication Module). Na zestawie wyświetlane są różne informacje (lampki ostrzegawcze i kontrolne, informacje o stanie pojazdu, komunikaty itp.). DCM komunikuje się z ECU zestawu wskaźników, aby sprawdzić stan pojazdu w określonym czasie po wyłączeniu samochodu. Jeśli komunikacja między DCM a ECU wskaźników nastąpi w momencie, gdy ECU wykonuje określony proces, może on nie zostać zakończony. …>

13.11.2023 Samochody marki Fiat Ducato

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Ducato przewód hydraulicznego układu wspomagania kierownicy może być niezgodny ze specyfikacją. Może to powodować pogorszenie komfortu układu wspomagania (konieczność użycia większej siły do obracania kierownicy, słyszalne hałasy) z powodu zbyt niskiego poziomu oleju oraz prowadzić do nagłej utraty wspomagania kierownicy w wyniku pęknięcia przewodu. …>

13.11.2023 Samochody marki Peugeot 208

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 208 wyposażonych w silnik EB2FA może wystąpić niezgodność z normą emisji. Poziom węglowodorów (HC) może przekroczyć dopuszczane limity. …>

13.11.2023 Samochody marki Opel Corsa F

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Corsa F wyposażonych w silnik EB2FA może wystąpić niezgodność z normą emisji. Poziom węglowodorów (HC) może przekroczyć dopuszczane limity. …>

06.11.2023 Samochody marki BMW Seria 5 (G60) i Seria 7 (G70)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 5 (G60) i Seria 7 (G70), wyprodukowanych w Niemczech, połączenie uziemienia kierownicy mogło być niewystarczająco dokręcone podczas produkcji. Może to skutkować nieprawidłowym działaniem systemu wykrywającego ręce na kierownicy. …>

06.11.2023 Samochody marki Citroën C4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C4 może nie działać prawidłowo Autonomiczny Moduł Telematyki (ATB). Może to prowadzić do niewłaściwego zarządzania automatycznym oddzwanianiem ze strony call center w przypadku przerwania połączenia. …>

06.11.2023 Samochody marki Citroën Jumper

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Jumper może dojść do nagłej utraty wspomagania kierownicy w wyniku pęknięcia przewodu hydraulicznego. …>

06.11.2023 Samochody marki Opel Movano

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Movano może dojść do nagłej utraty wspomagania kierownicy w wyniku pęknięcia przewodu hydraulicznego. …>

06.11.2023 Samochody marki Peugeot Boxer

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot Boxer może dojść do nagłej utraty wspomagania kierownicy w wyniku pęknięcia przewodu hydraulicznego. …>