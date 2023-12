Delphi wprowadza na rynek zupełnie nową gamę czujników tlenków azotu obejmującą 70 milionów pojazdów w Europie

Delphi zapowiedziało dodanie czujników tlenków azotu (NOx) do oferty części. Te komponenty dostępne w ramach katalogu części zamiennych mierzą ilość tlenku azotu w spalinach. NOx to gaz cieplarniany, czujniki pomagają więc monitorować poziom zanieczyszczeń oraz zapewniać zgodność z obecnymi i przyszłymi normami dotyczącymi poziomu emisji spalin.

36 nowych części będzie dostępnych na rynku europejskim, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W Europie czujniki będą mieć zastosowanie w ponad 70 milionach pojazdów. Ich różne rodzaje będą działać w samochodach osobowych takich marek jak Mercedes-Benz, Peugeot, Opel, Skoda, BMW, Renault i Volkswagen. Nowa gama obejmuje również czujniki do samochodów użytkowych, w tym m.in. pojazdów ciężarowych DAF, MAN i Scania.

Juan Thomaz, wiceprezes i dyrektor generalny Aftermarket na region EMEA, wyjaśnia, dlaczego poszerzenie portfolio Delphi o te komponenty jest tak istotne.

„Nieustannie staramy się rozwijać i wzbogacać naszą ofertę czujników. Dlatego mając na uwadze przede wszystkim przepisy dotyczące poziomu emisji spalin we współcześnie produkowanych pojazdach, czujniki NOx to kluczowy produkt, który idealnie pasuje do naszego portfolio”.

Standardy dotyczące czujników Nox

W świetle przepisów dotyczących poziomu emisji spalin czujniki tlenków azotu stanowią bardzo ważny element, który dzięki wykorzystaniu zjawisk elektrochemicznych mierzy zawartość NOx w spalinach. Czujniki te przekazują dane pomiarowe do centralnej jednostki sterującej pojazdu (modułu ECU), która może następnie dostosować skład mieszanki paliwa i powietrza oraz inne parametry, aby zwiększyć wydajność i ograniczyć emisję spalin. Gromadzenie danych o NOx, monitorowanie i regulacja to istotne kroki w procesie zapewnienia zgodności pojazdu z przepisami dotyczącymi poziomu emisji spalin.

Czujniki NOx Delphi przechodzą szeroko zakrojone testy i spełniają wymogi norm ISO 9001 i IATF 16949. Części zamienne są opracowywane zgodnie z protokołami wyposażenia oryginalnego i testowane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w testach drogowych, co pozwala zweryfikować ich pełną funkcjonalność i jakość.

Komponenty NOx nie są pierwszymi produktami w portfolio czujników Delphi. Firma oferuje już czujniki do układów zapobiegających blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) i filtrów cząstek stałych (DPF), a także czujniki temperatury spalin (EGTS), przepływomierze powietrza (MAF), czujniki ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP), czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego oraz wiele innych. Oferta Delphi obejmuje jedną z najbogatszych gam różnych typów czujników w Europie.

Narzędzia diagnostyczne i materiały szkoleniowe online

Oferta części zamiennych Delphi, w tym czujników, idzie w parze z narzędziami diagnostycznymi firmy i jej programami szkoleniowymi dostępnymi online. Na przykład narzędzie diagnostyczne BlueTech ma 3,5 tys. funkcji związanych z czujnikami NOx, obejmujących najpopularniejsze europejskie marki. W Delphi Academy, czyli programie szkoleniowym Delphi online, dostępna jest seria filmów i treści, w których zaprezentowano instrukcje krok po kroku i pomoce wizualne dotyczące wymiany czujnika NOx.

Juan Thomaz dodaje: „Dzięki wprowadzeniu czujników NOx na rynek i zaoferowaniu całościowego rozwiązania obejmującego wsparcie szkoleniowe i diagnostyczne możemy zapewnić warsztatom kompleksowy program, który pozwoli im obsługę pojazdów użytkowanych obecnie i przygotować się na przyszłość”.

O PHINIA

PHINIA jest niezależnym dostawcą systemów paliwowych oraz rozwiązań i komponentów klasy premium na rynku części zamiennych. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w produkcji i powiązaniom w branży w naszym portfolio znajdują się takie marki jak Delphi, Delco Remy® i Hartridge. Dostarczając rozwiązania, których rynek obecnie potrzebuje, by zapewnić wydajność i zrównoważone funkcjonowanie, oraz opracowując innowacyjne produkty i rozwiązania dla czystszego jutra, zmierzamy w kierunku bezemisyjnej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. PHINIA ma siedzibę w Auburn Hills w stanie Michigan w USA i zatrudnia 12 900 pracowników w 44 lokalizacjach w 20 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.phinia.com.

(Delco Remy® jest zastrzeżonym znakiem towarowym General Motors Corporation, udostępnionym na zasadzie licencji firmie BorgWarner PDS (Anderson) LLC)

O Delphi

Delphi Technologies, marka należąca do PHINIA Inc., jest liderem na światowym rynku części zamiennych. Swoją siłę buduje poprzez promowanie talentów nowej gneracji, innowacje wprowadzane na rynek przed konkurencją, wiodące na rynku produkty oraz inteligentne rozwiązania serwisowe, zapewniając tym samym lepsze i bardziej powiązane ze sobą dziś i jutro. Chcemy opracowywać rozwiązania, które przygotowują mechaników na całym świecie do tego, aby potrafili sprawić, że pojazdy będą jeździły bardziej ekologicznie, lepiej i dalej przez cały okres eksploatacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.delphiautoparts.com