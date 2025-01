UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 12/2024

W grudniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

24.12.2024 Citroën, modele: C4, eC4, C4X, eC4X

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4, eC4, C4X i eC4X, wyprodukowanych w Hiszpanii, Francji i Maroku, długie naciśnięcie fizycznego przycisku ADAS (Zaawansowanego Systemu Wspomagania Kierowcy) w radiu może jednocześnie dezaktywować AEB/LKA (aktywny system hamowania awaryjnego/utrzymywania pasa ruchu).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 285 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że w pojazdach zostanie przeprowadzona zdalna aktualizacja oprogramowania radia za pośrednictwem funkcji OTA (Over The Air). Zdalnie zostanie też sprawdzone, czy aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku niepowodzenia aktualizacji poprzez OTA klienci zostaną zaproszeni do serwisu.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

24.12.2024 DS7

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS7, długie naciśnięcie fizycznego przycisku ADAS (Zaawansowanego Systemu Wspomagania Kierowcy) w radiu może jednocześnie dezaktywować AEB/LKA (aktywny system hamowania awaryjnego/utrzymywania pasa ruchu).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 8 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że w pojazdach zostanie przeprowadzona zdalna aktualizacja oprogramowania radia za pośrednictwem funkcji OTA (Over The Air). Zdalnie zostanie też sprawdzone, czy aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku niepowodzenia aktualizacji poprzez OTA klienci zostaną zaproszeni do serwisu.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

24.12.2024 DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS7 Crossback, wyprodukowanych we Francji, drążek regulacji osi tylnej nie został zaciśnięty na tulei zgodnie ze specyfikacją. Zamiast pozostać w pierwotnym położeniu, drążek przesuwa się na tulei, co może powodować odgłosy stukania z tyłu, zapalenie się lampki ostrzegawczej ESC (elektronicznej kontroli stabilności), nieprawidłowe ustawienie kierownicy lub znoszenie samochodu z toru jazdy. Może to prowadzić do utraty kontroli nad samochodem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 129 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany drążków regulacji tylnej osi po obu stronach.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

24.12.2024 KIA SPORTAGE

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA SPORTAGE (kod modelowy NQ5), wyprodukowane w Słowacji od 08.09.2022 r. do 14.06.2023 r., pompa podciśnieniowa może zostać uszkodzona mechanicznie wysokim momentem obrotowym występującym podczas fazy rozruchu silnika. W rezultacie może być potrzebna zwiększona siła nacisku na pedał hamulca w trakcie hamowania. Ponadto, w niektórych sytuacjach, może zapalić się kontrolka ostrzegawcza silnika na zestawie wskaźników.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 795 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu aktualizacji oprogramowania modułu sterowania silnikiem (ECM).

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

24.12.2024 Opel Grandland

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Grandland, wyprodukowanych we Francji i w Niemczech, mogło dojść do uszkodzenia śruby/śrub mocujących przedni lewy lub prawy wspornik przegubu kulowego na przednim dolnym wahaczu. Pęknięcie/utrata więcej niż jednej śruby w połączeniu powoduje obracanie się wspornika przegubu kulowego i odnośne koło nie utrzymuje kierunku jazdy. Może to mieć wpływ na możliwości manewrowania pojazdem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 78 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przednich wsporników (lewego i prawego) przegubu kulowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

24.12.2024 Peugeot, modele: 3008, 5008

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 3008 i 5008, wyprodukowanych we Francji i w Niemczech, mogło dojść do uszkodzenia śruby/śrub mocujących przedni lewy lub prawy wspornik przegubu kulowego na przednim dolnym wahaczu. Pęknięcie/utrata więcej niż jednej śruby w połączeniu powoduje obracanie się wspornika przegubu kulowego i odnośne koło nie utrzymuje kierunku jazdy. Może to mieć wpływ na możliwości manewrowania pojazdem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 885 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przednich wsporników (lewego i prawego) przegubu kulowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

24.12.2024 Peugeot, modele: 208, 2008, 508

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 208, 2008 i 508, wyprodukowanych w Hiszpanii, Francji i Maroku, długie naciśnięcie fizycznego przycisku ADAS (Zaawansowanego Systemu Wspomagania Kierowcy) w radiu może jednocześnie dezaktywować AEB/LKA (aktywny system hamowania awaryjnego/utrzymywania pasa ruchu).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 168 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że w pojazdach zostanie przeprowadzona zdalna aktualizacja oprogramowania radia za pośrednictwem funkcji OTA (Over The Air). Zdalnie zostanie też sprawdzone, czy aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku niepowodzenia aktualizacji poprzez OTA klienci zostaną zaproszeni do serwisu.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

20.12.2024 Suzuki Swace

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Swace, wyprodukowanych w Japonii, z uwagi na wadliwie zaprogramowany moduł ECU może dojść do wydłużenia drogi hamowania, co zwiększa ryzyko kolizji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 1 092 pojazdy.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu modyfikacji oprogramowania pojazdu.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

20.12.2024 Hyundai, modele: Santa Fe, H1/Grand Starex, ix55

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele: Santa Fe (DM), wyprodukowanych od 28.11.2011 r. do 31.10.2014 r., H1/Grand Starex (TQ), wyprodukowanych od 22.03.2007 r. do 31.10.2014 r. oraz ix55 (EN), wyprodukowanych od 14.12.2009 r. do 01.04.2013 r., może dojść do przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB na skutek zmian fizycznych w pierścieniach O-ring spowodowanych zanieczyszczeniami płynu hamulcowego wilgocią, brudem lub rozpuszczonymi metalami. Stwarza to ryzyko zwarcia elektrycznego w obwodzie modulatora HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 553 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany bezpieczników modulatora HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

18.12.2024 KIA, marki: Ceed PHEV, Xceed PHEV

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Kia, modele: Ceed PHEV (kod modelowy CD), wyprodukowanych na Słowacji od 11.11.2019 r. do 14.08.2023 r., oraz Xceed PHEV (kod modelowy CD CUV) wyprodukowanych na Słowacji od 03.12.2019 r. do 14.08.2023 r., płytka drukowana (PCB) w hydraulicznym siłowniku sprzęgła (HCA) może zostać zanieczyszczona płynem, co może powodować zwarcie elektryczne, mogące skutkować pożarem w komorze silnika podczas jazdy. W pojazdach dotkniętych problemem może zapalić się kontrolka ostrzegawcza HEV.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 2 320 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu inspekcji siłownika sprzęgła hydraulicznego HCA i, jeśli będzie to konieczne, jego wymiany. Zostanie również zainstalowany nowy bezpiecznik HCA o innej pojemności, aby zmniejszyć ryzyko powstania zwarcia elektrycznego.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

18.12.2024 KIA Picanto

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Picanto (kod modelowy SA), wyprodukowanych w Korei Południowej od 17.12.2009 r. do 11.01.2011 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 40 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

04.12.2024 Toyota, modele: Proace, Proace Verso

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota, modele: Proace i Proace Verso, wyprodukowane we Francji od 29.08. do 01.10.2024 r., wyposażone są w mocowania przednich i/lub tylnych siedzeń pasażera, które mogą mieć zmniejszoną wytrzymałość. Spowodowane jest to zastosowaniem nakrętek mocujących z gwintem niezgodnym ze specyfikacją. Może to doprowadzić do nieoczekiwanego przesunięcia fotela w razie kolizji i zwiększyć ryzyko wystąpienia obrażeń.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 293 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany mocowań siedzeń na nowe (śruby oraz nakrętki).

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

04.12.2024 Peugeot, modele: Traveller, Expert

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: Traveller i Expert, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Francji, siedzenia w 1. i/lub 2. rzędzie mogą być niewystarczająco zamocowane, co może skutkować przesunięciem się siedzenia podczas zderzenia, zwiększając ryzyko obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 13 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu udoskonalenia mocowania siedzeń.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

04.12.2024 Opel Movano B

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Movano B, wyprodukowanych we Francji, przewód paliwowy może ocierać się o wiązkę przewodów silnika, co może spowodować jego zużycie ścierne i skutkować wyciekiem paliwa w komorze silnika. Może to doprowadzić do pożaru pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 863 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przewodu paliwa. Dodatkowo zamontowany zostanie element dystansowy.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

04.12.2024 Opel, modele: Zafira, Vivaro

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel, modele: Zafira i Vivaro, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Francji, siedzenia w 1. i/lub 2. rzędzie mogą być niewystarczająco zamocowane, co może skutkować przesunięciem się siedzenia podczas zderzenia, zwiększając ryzyko obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 89 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu udoskonalenia mocowania siedzeń.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

04.12.2024 Lexus NX

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Lexus NX, wyprodukowanych w Japonii od 30.06.2023 r. do 16.01.2024 r., podczas korzystania z funkcji zdalnego sterowania pojazdem, oprogramowanie zestawu wskaźników i/lub sterownika ostrzegania o przeszkodach może nie aktywować automatycznie kierunkowskazów pojazdu zgodnie z projektem, a kierowca nie będzie mógł ręcznie włączyć kierunkowskazu, co zwiększy ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 78 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zmiany oprogramowania tablicy wskaźników.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

04.12.2024 KIA Niro (P)HEV

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Niro (P)HEV (kod modelowy DE), wyprodukowanych w Korei Południowej od 26.10.2015 r. do 16.06.2022 r., płytka drukowana (PCB) w hydraulicznym siłowniku sprzęgła (HCA) może zostać zanieczyszczona płynem, co może powodować zwarcie elektryczne i skutkować pożarem w komorze silnika podczas jazdy. W pojazdach dotkniętych problemem może zapalić się kontrolka ostrzegawcza HEV.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 3 905 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu inspekcji siłownika sprzęgła hydraulicznego HCA i, jeśli będzie to konieczne, jego wymiany. Zostanie również zainstalowany nowy bezpiecznik HCA o innej pojemności, aby zmniejszyć ryzyko powstania zwarcia elektrycznego.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

04.12.2024 KIA Carens

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Carens (kod modelowy UN), wyprodukowanych w Korei Południowej od 19.09.2009 r. do 14.12.2012 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 70 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

04.12.2024 Fiat, modele: Professional, Scudo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Professional Scudo, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Francji, siedzenia w 1. i/lub 2. rzędzie mogą być niewystarczająco zamocowane, co może skutkować przesunięciem się siedzenia podczas zderzenia, zwiększając ryzyko obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 104 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu udoskonalenia mocowania siedzeń.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

04.12.2024 Citroën, modele: Spacetourer, Jumpy

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: Spacetourer i Jumpy, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Francji, siedzenia w 1. i/lub 2. rzędzie mogą być niewystarczająco zamocowane, co może skutkować przesunięciem się siedzenia podczas zderzenia, zwiększając ryzyko obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 53 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu udoskonalenia mocowania siedzeń.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).