CES 2025: LG PRZEDSTAWIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĘ KONTROLERA DLA POJAZDÓW 

Konsolidując systemy IVI (In-Vehicle Infotainment) i ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) w jednym układzie scalonym, nowej generacji kontroler firmy LG wyznacza nowy standard w mobilności.

LG Electronics (LG), we współpracy z Qualcomm Technologies, Inc., zaprezentuje na targach CES 2025 przełomową platformę Cross Domain Controller (xDC) dla pojazdów. Oparta na układzie SoC Snapdragon Ride™ Flex firmy Qualcomm Technologies, platforma integruje moduł autumatycznego prowadzenia pojazdu Snapdragon Ride™ i obraz komputerowy. To innowacyjne rozwiązanie łączy system informacyjno-rozrywkowy LG (IVI) oraz zaawansowany system wspomagania kierowcy (ADAS) w jednym kontrolerze. Celem platformy xDC jest na nowo określić wydajności pojazdów i podnieść poziom mobilności.

Ze względu na rosnącą złożoność nowoczesnych pojazdów potrzeba centralnego komputera zdolnego do skutecznego zarządzania różnorodnymi funkcjami stała się kluczowa. Flex SoC odpowiada na tę potrzebę, oferując pojedynczy układ scalony (SoC) ze zintegrowanymi funkcjami ADAS, zautomatyzowanej jazdy oraz otwartą platformą wspierającą cyfrowy kokpit i system IVI.

Dzięki zastosowaniu elastycznego i wielofunkcyjnego chipsetu Qualcomm Technologies, platforma LG xDC umożliwia jednoczesne, szybkie przetwarzanie danych z systemów IVI i ADAS, podnosząc ogólne wrażenia z jazdy. Oprócz zwiększenia efektywności mobilności ta innowacja w postaci Single-SoC przyczynia się również do redukcji kosztów komponentów. Platforma xDC oferuje ponadto proaktywną funkcję „ADAS confidence view”, która integruje grafikę 3D i 2D, pomagając kierowcom lepiej skupić się na drodze.

Platforma zapewnia kierowcy oraz pasażerom siedzącym z przodu łatwy i intuicyjny dostęp do szerokiego zakresu informacji za pośrednictwem głównego wyświetlacza pojazdu. Obejmuje to kluczowe alerty systemu ADAS, takie jak odległość do pojazdu poprzedzającego czy ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu, a także alternatywne trasy dostosowywane w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych warunków drogowych. System może również dostarczać użyteczne informacje związane ze stylem życia, takie jak promocje w często odwiedzanych sklepach.

Nowy xDC to bardzo wydajny system „wszystko w jednym” zdolny do jednoczesnej obsługi wielu funkcji pojazdu, takich jak nawigacja, systemy bezpieczeństwa czy zaawansowane funkcje ADAS. Powstał w wyniku ścisłej współpracy LG z Qualcomm Technologies. Flex SoC, posiadający certyfikat Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D – międzynarodowy standard bezpieczeństwa – znacząco zwiększa zdolność xDC do niezawodnej obsługi kluczowych funkcji pojazdu.

Podczas targów CES 2025, które odbędą się w Las Vegas od 7 do 10 stycznia, firmy LG i Qualcomm Technologies zaprezentują platformę xDC. Ustanawiając nowy standard dla zintegrowanych systemów IVI i ADAS, platforma xDC skutecznie kontroluje złożone funkcje systemowe oraz nimi zarządza. Przewiduje się, że odegra kluczową rolę w nadchodzącej erze pojazdów definiowanych programowo.

W przyszłości obie firmy będą dążyć do umocnienia swojej pozycji lidera w sektorach IVI i ADAS poprzez opracowywanie specjalistycznych rozwiązań odpowiadających na zróżnicowane potrzeby producentów samochodów. Dzięki integracji komponentów i optymalizacji projektów, LG oraz Qualcomm Technologies zamierzają dostarczać konkurencyjne, wysokowydajne technologie, które przyczynią się do kształtowania przyszłości mobilności.

Platforma xDC, oparta na najnowocześniejszym układzie SoC Snapdragon Ride Flex, zapewnia producentom samochodów elastyczne rozwiązanie, które upraszcza złożone systemy i jednocześnie poprawia doświadczenia z jazdy. Nasza współpraca z Qualcomm Technologies ustanawia nowy standard w branży, redefiniując wrażenia z jazdy. – wyjaśnia Eun Seok-hyun, prezes LG Vehicle Solution Company

***

* Snapdragon i Snapdragon Ride są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Qualcomm Incorporated. Snapdragon Ride i Snapdragon Ride Flex są produktami Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych.

Informacje o firmie LG Electronics Vehicle Solution Company Firma LG Vehicle Solution Company (VS) rewolucjonizuje branżę motoryzacyjną dzięki innowacjom ukierunkowanym na człowieka. Jako zaufany i innowacyjny partner, firma VS oferuje inteligentne i przyjazne dla środowiska rozwiązania, w tym samochodowe systemy informacyjno-rozrywkowe, wyświetlacze, łączność, ADAS i rozwiązania programowe dla pojazdów definiowanych programowo. Dążąc do „lepszej mobilności w przyszłości”, firma dywersyfikuje swoje portfolio, aby zwiększyć swoje możliwości poprzez przejęcia, takie jak dostawca samochodowych systemów oświetleniowych ZKW Group i firma Cybellum zajmująca się cyberbezpieczeństwem pojazdów, a także spółka joint venture LG Magna e-Powertrain. Więcej informacji na temat LG można znaleźć na stronie www.LG.com/global/mobility.