NEWS
Home / Slider / AKCJE SERWISOWE 1/2026
TDT AKCJE SERWISOWE

AKCJE SERWISOWE 1/2026

Posted by: ASM in Slider, Zarządzanie 26 lutego 2026

Na stronie Transportowego Dozoru Technicznego opublikowano pierwszą w tym roku partię powiadomień o akcjach serwisowych ogłoszonych przez producentów pojazdów. Zgłoszenia obejmują zarówno poważne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak usterki poduszek powietrznych, ryzyko pożaru czy problemy z układami hamulcowymi, jak i błędy oprogramowania wpływające na zgodność z przepisami. W zestawieniu znalazły się m.in. marki: Mercedes‑Benz, BMW, Toyota, Stellantis, Jeep, Alfa Romeo, Honda, Kia oraz MAN. Poniżej prezentujemy szczegółową listę akcji serwisowych wraz z opisem usterek i zalecanymi działaniami.

MarkaModelNumer akcji serwisowejNumer homologacji Opis usterki
JaguarE-paceH552e5*2007/46*1050*032021-2024W niektórych pojazdach Jaguar E-PACE z roczników modelowych 2021-2024 polegający na tym, że podczas uruchomienia poduszki powietrznej pasażera może dojść do jej rozerwania w wyniku niewłaściwego złożenia poduszki w procesie montażu. Rozerwana poduszka powietrzna może zmniejszyć ochronę pasażera, a tym samym zwiększyć ryzyko obrażeń w przypadku wypadku. Może również spowodować wydostanie się gorących gazów, co może prowadzić do poparzeń.
Range RoverRange Rover Sport, Range RoverD054  e9*2018/858*11120*072025W niektórych pojazdach Range Rover, Range Rover Sport z roku modelowego 2025, zidentyfikowano problem dotyczący możliwości przedostania się wilgoci do przełącznika sterowania skrzynią biegów (TCS) podczas montażu. W pewnych warunkach istnieje ryzyko, że wilgoć ta może spowodować brak podświetlenia diody LED wskazującej wybrany bieg. Brak podświetlenia wskaźnika LED biegu obok dźwigni zmiany biegów nie spełnia wymogów prawnych dotyczących podświetlenia wskaźnika położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów i zwiększa ryzyko wypadku. W przypadku awarii podświetlenia diodą LED, TCS nie zezwoli na zmianę wybranego trybu skrzyni biegów (innego niż PARK (P)) do czasu usunięcia usterki.
ToyotaProace i Proace City(0023_CI_2025) CI25-042e2*2007/46*0538*272024 i 2025Z powodu błędu w oprogramowaniu istnieje możliwość, że w pojazdach objętych przedmiotową akcją serwisową oba wyświetlacze (ekran multimedialny oraz zestaw wskaźników) mogą całkowicie się wyłączyć i pozostać czarne po włączeniu zapłonu. Gdy wystąpi ten stan, problem jest trwały. Przy wygaszonych obu ekranach kierowca nie ma dostępu do kluczowych informacji niezbędnych do bezpiecznej jazdy, takich jak prędkość, poziom paliwa czy kontrolki ostrzegawcze (MIL). Jeśli kierowca zdecyduje się kontynuować jazdę bez tych funkcji, może to prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadku.
BMWseria 5 (E39), X5 (E53)32800300e1*98/14*00281999, 2000, 2003Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. PODUSZKA Powietrzna TAKATA
MANTGS 32.420 8X4 BB8982TRe4*2007/46*0234*312017-2020Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Akcja obejmuje pojazdy, których użytkownicy odrzucili wykonanie dotychczasowych działań.
MANTGS 18.420 4X2 BLS8984TRe4*2007/46*0229*312017-2019Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF.
MANTGX 18.500 4X2 BLS9007TRe4*2007/46*0229*302018-2020Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Pojazdy w których wystąpiły znaczne przekroczenia interwału wymiany oleju.
BMW120d, 118i,32810300e1*2001/116*03522008-2010Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA
BMWseria 6 Gran Coupe (F06),seria 5 Gran Turismo (F07), seria 5 saloon (F10), seria 5 Touring (F11), seria 6 convertible (F12), seria 6 coupe (F13), X5 (F15), X6 (F16), seria 1 five-door saloon (F20), seria 1 (F21), X3 (F25), X4 (F26), seria 3 saloon (F30), seria 3 Touring (F31), seria 4 coupe (F32), seria 3 Gran Turismo (F34), seria 4 (F36)32790300  e1*2007/46*0512  2010-2016  Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA  
ToyotaProace i Proace City(0001_CI_2026) CI26-002e2*2007/46*0685*232025Istnieje możliwość, że w niektórych pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne może dochodzić do wycieku paliwa z listwy Common Rail. Problem jest spowodowany nieprawidłową okrągłością stożkowego gniazda przyłącza listwy Common Rail, co może prowadzić do słabego uszczelnienia w miejscu łączenia z nakrętką przewodu wysokiego ciśnienia. W rezultacie paliwo może wyciekać między nakrętką a stożkowym gniazdem listwy Common Rail, tworząc pary paliwa oraz przepływ paliwa w kierunku gorącego układu wydechowego. W najgorszym przypadku może to skutkować pożarem pod pokrywą silnika.
Mercedes-Benz VAN517, 519VS3RADARSe1*2007/46*0296*252025Firma Mercedes-Benz AG stwierdziła, że w niektórych pojazdach Sprinter (platforma 907) płytka drukowana przedniego czujnika krótkiego zasięgu może nie spełniać wymagań technicznych. W konsekwencji wykrywanie obiektów może nie być wystarczająco niezawodne, a funkcje wspomagające jazdę mogą zostać wyłączone bez ostrzeżenia. Ponadto autonomiczne hamowanie częściowe lub całkowite może nie zostać uruchomione zgodnie z zamierzeniami. Jeśli kierowca polega wyłącznie na systemach wspomagających, może to zwiększyć ryzyko wypadku. Ponadto lokalne wymogi prawne mogą nie być spełnione.
Mercedes-Benz CARGLA 220 4MATIC, GLC 220 d 4MATIC25P3091002e1*2007/46*1909*292025  Wymiana przedniego czujnika radarowego średniego zasięgu
Mercedes-Benz CAREQA 250+25P5496507e1*2007/46*1909*242024Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu zarządzania akumulatorem
Mercedes-Benz CARCLA 250+25P5496603e1*2018/858*00500*002025Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu wspomagania jazdy (FAS)
Mercedes-Benz CARAMG S 63 E Performance, AMG S 63 E Perfor, AMG EQE 53 4MATIC25P5496611  e1*2007/46*2115*11, e1*2018/858*00187*02    2023-2025Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego akumulatora 48 V  
Pages: 1 2 3 4

Tagged with:

Możliwość komentowania została wyłączona.