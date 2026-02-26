AKCJE SERWISOWE 1/2026

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Opis usterki

Jaguar E-pace H552 e5*2007/46*1050*03 2021-2024 W niektórych pojazdach Jaguar E-PACE z roczników modelowych 2021-2024 polegający na tym, że podczas uruchomienia poduszki powietrznej pasażera może dojść do jej rozerwania w wyniku niewłaściwego złożenia poduszki w procesie montażu. Rozerwana poduszka powietrzna może zmniejszyć ochronę pasażera, a tym samym zwiększyć ryzyko obrażeń w przypadku wypadku. Może również spowodować wydostanie się gorących gazów, co może prowadzić do poparzeń.

Range Rover Range Rover Sport, Range Rover D054 e9*2018/858*11120*07 2025 W niektórych pojazdach Range Rover, Range Rover Sport z roku modelowego 2025, zidentyfikowano problem dotyczący możliwości przedostania się wilgoci do przełącznika sterowania skrzynią biegów (TCS) podczas montażu. W pewnych warunkach istnieje ryzyko, że wilgoć ta może spowodować brak podświetlenia diody LED wskazującej wybrany bieg. Brak podświetlenia wskaźnika LED biegu obok dźwigni zmiany biegów nie spełnia wymogów prawnych dotyczących podświetlenia wskaźnika położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów i zwiększa ryzyko wypadku. W przypadku awarii podświetlenia diodą LED, TCS nie zezwoli na zmianę wybranego trybu skrzyni biegów (innego niż PARK (P)) do czasu usunięcia usterki.

Toyota Proace i Proace City (0023_CI_2025) CI25-042 e2*2007/46*0538*27 2024 i 2025 Z powodu błędu w oprogramowaniu istnieje możliwość, że w pojazdach objętych przedmiotową akcją serwisową oba wyświetlacze (ekran multimedialny oraz zestaw wskaźników) mogą całkowicie się wyłączyć i pozostać czarne po włączeniu zapłonu. Gdy wystąpi ten stan, problem jest trwały. Przy wygaszonych obu ekranach kierowca nie ma dostępu do kluczowych informacji niezbędnych do bezpiecznej jazdy, takich jak prędkość, poziom paliwa czy kontrolki ostrzegawcze (MIL). Jeśli kierowca zdecyduje się kontynuować jazdę bez tych funkcji, może to prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadku.

BMW seria 5 (E39), X5 (E53) 32800300 e1*98/14*0028 1999, 2000, 2003 Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. PODUSZKA Powietrzna TAKATA

MAN TGS 32.420 8X4 BB 8982TR e4*2007/46*0234*31 2017-2020 Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Akcja obejmuje pojazdy, których użytkownicy odrzucili wykonanie dotychczasowych działań.

MAN TGS 18.420 4X2 BLS 8984TR e4*2007/46*0229*31 2017-2019 Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF.

MAN TGX 18.500 4X2 BLS 9007TR e4*2007/46*0229*30 2018-2020 Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Pojazdy w których wystąpiły znaczne przekroczenia interwału wymiany oleju.

BMW 120d, 118i, 32810300 e1*2001/116*0352 2008-2010 Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA

BMW seria 6 Gran Coupe (F06),seria 5 Gran Turismo (F07), seria 5 saloon (F10), seria 5 Touring (F11), seria 6 convertible (F12), seria 6 coupe (F13), X5 (F15), X6 (F16), seria 1 five-door saloon (F20), seria 1 (F21), X3 (F25), X4 (F26), seria 3 saloon (F30), seria 3 Touring (F31), seria 4 coupe (F32), seria 3 Gran Turismo (F34), seria 4 (F36) 32790300 e1*2007/46*0512 2010-2016 Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA

Toyota Proace i Proace City (0001_CI_2026) CI26-002 e2*2007/46*0685*23 2025 Istnieje możliwość, że w niektórych pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne może dochodzić do wycieku paliwa z listwy Common Rail. Problem jest spowodowany nieprawidłową okrągłością stożkowego gniazda przyłącza listwy Common Rail, co może prowadzić do słabego uszczelnienia w miejscu łączenia z nakrętką przewodu wysokiego ciśnienia. W rezultacie paliwo może wyciekać między nakrętką a stożkowym gniazdem listwy Common Rail, tworząc pary paliwa oraz przepływ paliwa w kierunku gorącego układu wydechowego. W najgorszym przypadku może to skutkować pożarem pod pokrywą silnika.

Mercedes-Benz VAN 517, 519 VS3RADARS e1*2007/46*0296*25 2025 Firma Mercedes-Benz AG stwierdziła, że w niektórych pojazdach Sprinter (platforma 907) płytka drukowana przedniego czujnika krótkiego zasięgu może nie spełniać wymagań technicznych. W konsekwencji wykrywanie obiektów może nie być wystarczająco niezawodne, a funkcje wspomagające jazdę mogą zostać wyłączone bez ostrzeżenia. Ponadto autonomiczne hamowanie częściowe lub całkowite może nie zostać uruchomione zgodnie z zamierzeniami. Jeśli kierowca polega wyłącznie na systemach wspomagających, może to zwiększyć ryzyko wypadku. Ponadto lokalne wymogi prawne mogą nie być spełnione.

Mercedes-Benz CAR GLA 220 4MATIC, GLC 220 d 4MATIC 25P3091002 e1*2007/46*1909*29 2025 Wymiana przedniego czujnika radarowego średniego zasięgu

Mercedes-Benz CAR EQA 250+ 25P5496507 e1*2007/46*1909*24 2024 Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu zarządzania akumulatorem

Mercedes-Benz CAR CLA 250+ 25P5496603 e1*2018/858*00500*00 2025 Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu wspomagania jazdy (FAS)