AKCJE SERWISOWE 1/2026

|Marka
|Model
|Numer akcji serwisowej
|Numer homologacji
|
|Opis usterki
|Jaguar
|E-pace
|H552
|e5*2007/46*1050*03
|2021-2024
|W niektórych pojazdach Jaguar E-PACE z roczników modelowych 2021-2024 polegający na tym, że podczas uruchomienia poduszki powietrznej pasażera może dojść do jej rozerwania w wyniku niewłaściwego złożenia poduszki w procesie montażu. Rozerwana poduszka powietrzna może zmniejszyć ochronę pasażera, a tym samym zwiększyć ryzyko obrażeń w przypadku wypadku. Może również spowodować wydostanie się gorących gazów, co może prowadzić do poparzeń.
|Range Rover
|Range Rover Sport, Range Rover
|D054
|e9*2018/858*11120*07
|2025
|W niektórych pojazdach Range Rover, Range Rover Sport z roku modelowego 2025, zidentyfikowano problem dotyczący możliwości przedostania się wilgoci do przełącznika sterowania skrzynią biegów (TCS) podczas montażu. W pewnych warunkach istnieje ryzyko, że wilgoć ta może spowodować brak podświetlenia diody LED wskazującej wybrany bieg. Brak podświetlenia wskaźnika LED biegu obok dźwigni zmiany biegów nie spełnia wymogów prawnych dotyczących podświetlenia wskaźnika położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów i zwiększa ryzyko wypadku. W przypadku awarii podświetlenia diodą LED, TCS nie zezwoli na zmianę wybranego trybu skrzyni biegów (innego niż PARK (P)) do czasu usunięcia usterki.
|Toyota
|Proace i Proace City
|(0023_CI_2025) CI25-042
|e2*2007/46*0538*27
|2024 i 2025
|Z powodu błędu w oprogramowaniu istnieje możliwość, że w pojazdach objętych przedmiotową akcją serwisową oba wyświetlacze (ekran multimedialny oraz zestaw wskaźników) mogą całkowicie się wyłączyć i pozostać czarne po włączeniu zapłonu. Gdy wystąpi ten stan, problem jest trwały. Przy wygaszonych obu ekranach kierowca nie ma dostępu do kluczowych informacji niezbędnych do bezpiecznej jazdy, takich jak prędkość, poziom paliwa czy kontrolki ostrzegawcze (MIL). Jeśli kierowca zdecyduje się kontynuować jazdę bez tych funkcji, może to prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadku.
|BMW
|seria 5 (E39), X5 (E53)
|32800300
|e1*98/14*0028
|1999, 2000, 2003
|Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. PODUSZKA Powietrzna TAKATA
|MAN
|TGS 32.420 8X4 BB
|8982TR
|e4*2007/46*0234*31
|2017-2020
|Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Akcja obejmuje pojazdy, których użytkownicy odrzucili wykonanie dotychczasowych działań.
|MAN
|TGS 18.420 4X2 BLS
|8984TR
|e4*2007/46*0229*31
|2017-2019
|Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF.
|MAN
|TGX 18.500 4X2 BLS
|9007TR
|e4*2007/46*0229*30
|2018-2020
|Wymiana dolnych panewek łożysk głównych- TGS, TGX z silnikiem Euro 6c D2676LF. Pojazdy w których wystąpiły znaczne przekroczenia interwału wymiany oleju.
|BMW
|120d, 118i,
|32810300
|e1*2001/116*0352
|2008-2010
|Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA
|BMW
|seria 6 Gran Coupe (F06),seria 5 Gran Turismo (F07), seria 5 saloon (F10), seria 5 Touring (F11), seria 6 convertible (F12), seria 6 coupe (F13), X5 (F15), X6 (F16), seria 1 five-door saloon (F20), seria 1 (F21), X3 (F25), X4 (F26), seria 3 saloon (F30), seria 3 Touring (F31), seria 4 coupe (F32), seria 3 Gran Turismo (F34), seria 4 (F36)
|32790300
|e1*2007/46*0512
|2010-2016
|Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej kierowcy, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej kierowcy może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. TAKATA
|Toyota
|Proace i Proace City
|(0001_CI_2026) CI26-002
|e2*2007/46*0685*23
|2025
|Istnieje możliwość, że w niektórych pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne może dochodzić do wycieku paliwa z listwy Common Rail. Problem jest spowodowany nieprawidłową okrągłością stożkowego gniazda przyłącza listwy Common Rail, co może prowadzić do słabego uszczelnienia w miejscu łączenia z nakrętką przewodu wysokiego ciśnienia. W rezultacie paliwo może wyciekać między nakrętką a stożkowym gniazdem listwy Common Rail, tworząc pary paliwa oraz przepływ paliwa w kierunku gorącego układu wydechowego. W najgorszym przypadku może to skutkować pożarem pod pokrywą silnika.
|Mercedes-Benz VAN
|517, 519
|VS3RADARS
|e1*2007/46*0296*25
|2025
|Firma Mercedes-Benz AG stwierdziła, że w niektórych pojazdach Sprinter (platforma 907) płytka drukowana przedniego czujnika krótkiego zasięgu może nie spełniać wymagań technicznych. W konsekwencji wykrywanie obiektów może nie być wystarczająco niezawodne, a funkcje wspomagające jazdę mogą zostać wyłączone bez ostrzeżenia. Ponadto autonomiczne hamowanie częściowe lub całkowite może nie zostać uruchomione zgodnie z zamierzeniami. Jeśli kierowca polega wyłącznie na systemach wspomagających, może to zwiększyć ryzyko wypadku. Ponadto lokalne wymogi prawne mogą nie być spełnione.
|Mercedes-Benz CAR
|GLA 220 4MATIC, GLC 220 d 4MATIC
|25P3091002
|e1*2007/46*1909*29
|2025
|Wymiana przedniego czujnika radarowego średniego zasięgu
|Mercedes-Benz CAR
|EQA 250+
|25P5496507
|e1*2007/46*1909*24
|2024
|Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu zarządzania akumulatorem
|Mercedes-Benz CAR
|CLA 250+
|25P5496603
|e1*2018/858*00500*00
|2025
|Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego systemu wspomagania jazdy (FAS)
|Mercedes-Benz CAR
|AMG S 63 E Performance, AMG S 63 E Perfor, AMG EQE 53 4MATIC
|25P5496611
|e1*2007/46*2115*11, e1*2018/858*00187*02
|2023-2025
|Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego akumulatora 48 V