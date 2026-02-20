HELLA ROZSZERZA OFERTĘ LIGHTBARÓW LED O SERIĘ LBE 2

HELLA wprowadziła na rynek lightbary LBE 2 – nową odsłonę serii lightbarów LED, które zastępują wcześniejszą linię LBE. Druga generacja wyróżnia się nowym designem oraz dodatkowymi funkcjami oświetleniowymi, które zwiększają użyteczność zarówno na drogach publicznych, jak i w zastosowaniach terenowych.

Światła drogowe i światło pozycyjne – homologacja do ruchu

LBE 2 to lightbary z mocnymi światłami drogowymi oraz możliwością zastosowania białego światła pozycyjnego przeznaczonego do użytku na drogach publicznych. W danych technicznych wskazano zgodność z kluczowymi regulacjami ECE, w tym:

ECE-R149 (reflektor świateł drogowych),

(reflektor świateł drogowych), ECE-R148 (białe światło pozycyjne),

(białe światło pozycyjne), ECE-R65 (światło ostrzegawcze z pojedynczą lub podwójną sekwencją błysku),

(światło ostrzegawcze z pojedynczą lub podwójną sekwencją błysku), ECE-R10 (EMC) (zgodność elektromagnetyczna).

Oznacza to, że produkt jest przygotowany pod wymagania homologacyjne dla ruchu drogowego w zakresie funkcji drogowych (światła drogowe, ostrzegawcze i białe pozycyjne).

Bursztynowe światło funkcyjne – styl i widoczność poza asfaltem

Poza funkcjami drogowymi seria oferuje także bursztynowe światło pozycyjne, które zapewnia dobrą widoczność i pozwala podkreślić indywidualną stylistykę pojazdu, szczególnie w segmencie off-road.

Dostępne długości i warianty funkcji

LBE 2 są dostępne w dwóch różnych długościach: 310 mm i 490 mm. Do wyboru są również wersje:

z funkcją błyskową (FL) umożliwiającą wybór z pośród 10 sekwencji błysku,

umożliwiającą wybór z pośród 10 sekwencji błysku, z funkcją High-Boost (w wariantach 490 i 490 FL), która zwiększa możliwości oświetlenia – szczególnie przydatne dla użytkowników pojazdów terenowych.

Gotowe do montażu i pracy w trudnych warunkach

Seria została przewidziana do zastosowań w pojazdach ciężarowych i terenowych. Lightbary pracują w układzie wielonapięciowym 10–30 V (instalacje 12 V i 24 V), a w zestawie przewidziano uchwyty montażowe boczne i tylne oraz wtyczkę DT co upraszcza instalację i dopasowanie do zabudowy. Dodatkowo w danych technicznych wskazano wysoką odporność środowiskową (m.in. IP69K i IP67) oraz zakres temperatur od –40°C do +65°C.

Numery produktów:

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 – 1FE 357 666-001

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310FL – 1FE 357 666-011

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 – 1FE 357 666-021

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490FL – 1FE 357 666-031

Szczegółowy opis techniczny dostępny tutaj.

Więcej informacji o firmie Hella oraz aktualna oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej (www.hella.com/techworld/pl/). Bądź na bieżąco — obserwuj nas także na Facebooku (https://pl-pl.facebook.com/hella.polska/ ).