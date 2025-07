AKCJE SERWISOWE 4/2025

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Okres produkcji Opis usterki

Peugeot, Citroen, Opel, Fiat Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano, Fiat 500, Abarth MR9, NB7, KM3, 6849, 6859, 6862 e3*2007/46*0045*29-30, e3*2007/46*0046*28-29, e3*2018/858*00001*11-12, e3*2007/46*0044*48-49, e3*2007/46*0049*39, 2025 W pojazdach objętych akcją system rozpoznawania znaków drogowych może nie spełniać wymogów prawnych. Po dezaktywacji systemu rozpoznawania znaków drogowych w trakcie danego cyklu kluczyka pozostanie on nieaktywny, nawet jeśli pojazd zostaje ponownie uruchomiony.

Peugeot Peugeot 3008 MVC e2*2018/858*00064*042025 2025 W ograniczonej liczbie pojazdów zagłówki przednich siedzeń są niezgodne ze specyfikacją, ponieważ nacięcia blokad są nieprawidłowo skierowane (nacięcia blokad zapobiegających wysunięciu się są skierowane do przodu, a nie na bok, w kierunku ogranicznika). W pewnych przypadkach może to spowodować, że zagłówek nie utrzyma wyregulowanej pozycji. Stanowi to niezgodność z wymogami prawnymi.

Peugeot, Citroën, Opel Opel Astra, Corsa, Mokka, Peugeot 308, Citroën e-C4, Citroën e-C4 X MVL, NQ8, KQQ Peugeot e2*2007/46*0628*26-27,

Peugeot e2*2007/46*0639*27,

Citroen e9*2007/46*6816*18,

Opel Astra e2*2007/46*0628*24 i e2*2007/46*0628*26, Opel Corsa e2*2007/46*0639*26, Opel Corsa e2*2007/46*0639*27,

Opel Corsa i

Mokka e2*2007/46*0639*28 2025 Objęte akcją modele BEV mogą nie spełniać wymagań testowych w zakresie przeprowadzania testów emisji przez właściwe organy. Na stanowisku testowym do wersji z napędem 4×2 nie przewidziano funkcji hamowania regeneracyjnego. Wynik testu COP jest nieprawidłowy (NOK) z powodu zbyt wysokiego zużycia energii. Wyniki testu na stanowisku testowym do wersji 4×4 są prawidłowe (OK). W najgorszym przypadku może to prowadzić do niezgodności z wymogami przepisów.

Alfa Romeo Giulia, Stelvio, Giulia&Stelvio 6962 e3*2007/46*0382*15-16, e3*2007/46*0382*18, e3*2007/46*0435*09, e3*2007/46*0435*11 2019, 2020 Nieprawidłowo zmontowany moduł hamulców BSM mógł zostać zainstalowany w pojeździe. Może to spowodować potencjalne nieprawidłowe działanie układu hamulcowego, a w efekcie brak możliwości zatrzymania pojazdu, jeśli nie zostanie zastosowane hamowanie awaryjne.

KIA Kia RIO UB 241148 e11*2007/46*0195*01-13 15.12.2010 – 31.03.2017 Kia zidentyfikowała problem związany z hydrauliczno-elektroniczną jednostką sterującą (Hydraulic Electronic Control Unit – HECU). Awaria występuje w jednostkach HECU w pojazdach, które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować incydent termiczny w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawczą, awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Honda Civic 6LB Brak 03.06.2022 – 06.01.2023 W baterii trakcyjnej częściowo odsłonięte aluminium na ujemnym zacisku ogniwa powoduje jego reakcję z elektrolitem w ogniwach akumulatora. W wyniku tego właściwości uszczelniające w tym miejscu ulegają pogorszeniu i następuje wyciek elektrolitu. Może prowadzić do pęknięcia zacisku i unieruchomienia pojazdu. Jeśli nastąpi to, gdy akumulator jest pod napięciem, może wystąpić iskra, która w najgorszym przypadku doprowadzi do pożaru pojazdu.

Peugeot, Opel, Fiat, Citroën i DS Peugeot 2008, Peugeot 208, Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Peugeot Expert, DS3 Crossback, Citroen Berlingo, Citroen C4, Citroen C4X, Opel Combo, Opel Mokka, Opel Vivaro, Opel Corsa, Fiat Professional Scudo, Fiat Professional Doblo MV4, NT2, KRB, 6988 e2*2007/46*0533*21, e2*2007/46*0624*19, e2*2007/46*0624*20, e2*2007/46*0625*20, e2*2007/46*0625*22, e2*2007/46*0639*20-23, e9*2007/46*6816*12, e9*2007/46*6816*12, e9*2007/46*6816*14, e9*2007/46*6816*15, e2*2007/46*0532*19, e2*2007/46*0533*22, e2*2007/46*0622*18, e2*2007/46*0622*20, e2*2007/46*0623*20, e2*2007/46*0623*22, e2*2007/46*0639*20, e2*2007/46*0639*21, e2*2007/46*0639*22, e2*2007/46*0639*23, e2*2007/46*0533*22, e2*2007/46*0625*22 2025 Pojazdy objęte akcją, wyposażone w akumulator wysokonapięciowy, mogą mieć błąd w oprogramowaniu modułu monitorowania akumulatora. To specyficzne oprogramowanie, które wykorzystano w ramach akcji Safety Recall w celu uniknięcia wyłączania się silnika i przekazano do obsługi klienta, nie pomogło rozwiązać problemu (nieprawidłowe napięcie ogniw i nieprawidłowy sygnał modułu temperatury do systemu monitorowania akumulatora). W większości przypadków istnieje ryzyko, że po uruchomieniu pojazdu tryb gotowości będzie niedostępny. W najgorszym wypadku istnieje potencjalne ryzyko nagłej utraty napędu/wyłączenia się silnika podczas jazdy.

Honda CB650R i CBR650R 3P9 e13*168/2013*01837*01, 2024 Niektóre pojazdy modeli Peugeot 308 III i 408 wyposażono w centralkę drzwi, która nie ma najnowszej wersji oprogramowania. Może to potencjalnie powodować różne nieprawidłowości, które uniemożliwiają otwieranie lub zamykanie przednich drzwi, składanie lub regulację lusterek zewnętrznych i/lub poruszanie się pojazdu do przodu (skrzynia biegów zablokowana w trybie „P”). W najgorszym przypadku może to doprowadzić do braku działania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez szybę, co może skutkować niezgodnością z wymogami regulacyjnymi.

Peugeot Peugeot 308, Peugeot 408 MUV e2*2007/46*0628*28-31 2025 Niektóre pojazdy modeli Peugeot 308 III i 408 wyposażono w centralkę drzwi, która nie ma najnowszej wersji oprogramowania. Może to potencjalnie powodować różne nieprawidłowości, które uniemożliwiają otwieranie lub zamykanie przednich drzwi, składanie lub regulację lusterek zewnętrznych i/lub poruszanie się pojazdu do przodu (skrzynia biegów zablokowana w trybie „P”). W najgorszym przypadku może to doprowadzić do braku działania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez szybę, co może skutkować niezgodnością z wymogami regulacyjnymi.

Opel, Peugeot, Citroën Opel Corsa, Opel Crossland, Citroen C3, Peugeot 208 MV2, NS8, KQ9 Peugeot: e2*2007/46*0639*20, e2*2007/46*0639*23, e2*2007/46*0639*28, e2*2007/46*0639*29, e2*2007/46*0639*30, Citroen e2*2007/46*0003*70-74, Opel:

e2*2007/46*0639*21-23, e2*2007/46*0639*25, e2*2007/46*0639*27-28, e2*2007/46*0639*30, e4*2007/46*1194*18 2025 W niektórych samochodach modeli Peugeot 208 II, 208 II Amlat / Citroen C3 IV / Opel/Vauxhall Corsa / Opel Crossland X może dojść do uszkodzenia dyszy układu schładzania tłoków olejem. Wewnętrzne części dyszy (tłoka) dotrą wówczas do wału korbowego i/lub łożysk korbowodu, powodując ich uszkodzenie i prowadząc do zgaśnięcia silnika. W najgorszym przypadku w bloku silnika powstanie dziura, jeśli olej zacznie kapać na rurę wydechową, nie można wykluczyć, że w komorze silnika dojdzie do pożaru, co potencjalnie może doprowadzić również do pożaru pojazdu.

Alfa Romeo Junior MHEV 6977 e3*2018/858*00078*08 2025 Niektóre samochody mogą posiadać nieprawidłową kalibrację systemu Electric Power Steering (ESP). W najgorszym przypadku może to spowodować automatyczne wyłączanie się funkcji Lane Positioning Assist podczas pokonywania zakrętów z dużą prędkością (> 90 km/h). PRZEWIDZIANA INTERWENCJA Aktualizacja kalibracji systemu Electric Power Steering.

Suzuki S-Cross (AKK), Vitara (APK) 97DQ E4*2007/46*0779*08-09, E4*2007/46*0779*11-16, E4*2007/46*0928*05-06, E4*2007/46*0928*08-14, 2019 – 2024 Magyar Suzuki Corporation poinformowało, że w fazie produkcji pochłaniacza par paliwa mogło dojść do niewłaściwego napełnienia jego wnętrza węglem aktywowanym. Szczeliny powstałe między jego warstwami mogą zaburzać proces przepływu par paliwa i powodować ich wydostawanie do atmosfery. Należy zaznaczyć, że usterka ta nie dyskwalifikuje pojazdu z dalszej eksploatacji i nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla jego użytkowników.

Fiat Ducato 6989 e3*2007/46*0044*50 2024 Pojazdy objęte kampanią są wyposażone w oprogramowanie centralki sterowania silnikiem, które powoduje emisję CO2 wyższą od wartości zadeklarowanej w certyfikacie zgodności, co skutkuje niezgodnością z przepisami w zakresie emisji.

Opel, Peugeot, Citroën Corsa, Combo, Expert, Partner, Berlingo MUS, NN5, KQA e2*2007/46*0533*26, e2*2007/46*0625*29, e2*2007/46*0623*29 2025 Pojazdy, których dotyczy problem, mogły zostać wyposażone w niezależny moduł telematyki, który może nie działać prawidłowo. Może to prowadzić do braku działania funkcji E-Call (czerwona dioda na przycisku), braku połączenia SLI (wskaźnik ograniczenia prędkości) i rozładowywania akumulatora (ponieważ niezależny moduł telematyki nie przechodzi w tryb uśpienia). Stanowi to niezgodność z wymogami prawnymi.

Jeep Avenger 17C e3*2018/858*00078*02 2025 Samochody objęte kampanią mogą nie spełniać wymagań testowych w zakresie przeprowadzania testów emisji przez właściwe organy. Hamowanie rekuperacyjne nie jest dostępne na stanowisku testowym dla wersji 4×2, co powoduje, że wynik testu COP (Conformity of Production) jest niezgodny (NOK) z powodu zbyt wysokiego zużycia energii. Natomiast na stanowisku dla wersji 4×4 wyniki testu są zgodne. W skrajnym przypadku może to prowadzić do niezgodności z wymogami prawnymi.

DS. DS7 Crossback ND4 e2*2007/46*0601*20-21, e2*2007/46*0601*23-24 2022-2023 W ograniczonej liczbie pojazdów DS7 Crossback drążek regulacji osi tylnej nie został zaciśnięty na tulei zgodnie ze specyfikacją. Zamiast pozostać w pierwotnym położeniu, drążek przesuwa się na tulei, co może powodować odgłosy stukania z tyłu, zapalenie się lampki ostrzegawczej ESC (elektronicznej kontroli stabilności), nieprawidłowe ustawienie kierownicy lub znoszenie samochodu z toru jazdy. W skrajnym przypadku można stracić kontrolę nad samochodem. Przeprowadzane działanie naprawcze polega na wymianie drążków regulacji tylnej osi po obu stronach.

Peugeot, Opel Peugeot 3008, 5008 / Opel Grandland MU8, KQG e2*2018/858*00064*01-06, 2023-2024 W niektórych pojazdach Peugeot 3008, 5008 / Opel Grandland mogło dojść do uszkodzenia śruby/śrub mocujących przedni lewy lub prawy wspornik przegubu kulowego na przednim dolnym wahaczu. Pęknięcie/utrata więcej niż jednej śruby w połączeniu powoduje obracanie się wspornika przegubu kulowego i odnośne koło nie utrzymuje kierunku jazdy. W skrajnym przypadku może to mieć wpływ na możliwości manewrowania pojazdem.

Peugeot, Citroen, Opel Peugeot 2008, Citroen C4, Opel Mokka, Opel Corsa MV3, NS9, KRA e2*2007/46*0639*31, e9*2007/46*6816*21, 2025 Aluminium bloku zaworów w niektórych przypadkach nie jest w pełni uformowane wokół zaworu (zaworów). Może to potencjalnie prowadzić do lekkiego wewnętrznego wycieku płynu hamulcowego (z 1 lub więcej z 12 gniazd zaworów), co skutkuje zmniejszeniem poziomu płynu i dezaktywacją funkcji kontroli stabilności z powodu uszkodzenia czujnika ciśnienia. W skrajnym przypadku płyn hamulcowy może wejść w kontakt z płytką drukowaną i spowodować dezaktywację wszystkich funkcji kontrolnych (w tym układu przeciwblokującego i elektronicznego rozdziału siły hamowania).

Opel, Peugeot, Citroën Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano MWX, NW5, KRY e3*2007/46*0045*25,

e3*2007/46*0046*22, e3*2007/46*0046*24, e3*2007/46*0045*23, e3*2007/46*0045*27 2025 Dotyczy pojazdów wyposażonych w silnik DW12 Euro 6.3 i 6.4 (seria 7) i sytuacji, w której zestaw wskaźników został z jakiegoś powodu wymieniony lokalnie, wówczas komunikat o niskim poziomie AdBlue może nie być wyświetlany w zestawie wskaźników. Prowadzi to do niezgodności z wymogami przepisów. W najgorszym przypadku nie jest możliwe uruchomienie pojazdu z powodu pustego zbiornika AdBlue.