JAK JAC MOTORS BUDUJE TECHNOLOGICZNĄ PRZEWAGĘ WE WSPÓŁPRACY Z GIGANTAMI BRANŻY

Na polskim rynku motoryzacyjnym trwa tektoniczne przesunięcie sił, a jego epicentrum stanowi marka JAC produkowana przez JAC Motors. Koncern z ponad 60-letnim doświadczeniem, obecny już na 130 rynkach świata, realizuje strategię ekspansji w Europie. To nie jest przypadkowy debiut rynkowy, lecz zaplanowana ofensywa oparta na miliardowych nakładach na badania i rozwój oraz sojuszach z markami współczesnego biznesu.

W Polsce, od oficjalnego wejścia na rynek w kwietniu 2025 roku pod skrzydłami Grupy Bemo (4. największej grupy dealerskiej w kraju), marka w zaledwie kilka miesięcy zabezpieczyła pozycję trzeciej siły w niezwykle wymagającym segmencie pickupów. Pokazuje tym samym, że atrakcyjna cena JAC nie jest przypadkiem – stoją za nią doświadczenie inżynieryjne, skala produkcji i dobrze zaplanowane zaplecze marki.

Przełamywanie barier na rynku europejskim JAC rozpoczął już w 2005 roku, otwierając w Turynie (Włochy) pierwsze w historii zaawansowane centrum projektowe i badawczo-rozwojowe (R&D) należące do chińskiego producenta. To tam globalna technologia od dwóch dekad jest rygorystycznie dostosowywana do unikalnych wymagań europejskich kierowców w zakresie stylistyki, ergonomii, wyśrubowanego bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji. JAC rozwija również centra R&D w Azji, w tym w Wietnamie, wzmacniając swoją obecność na rynkach międzynarodowych. O dojrzałości technologicznej koncernu świadczy przyznany już w 2009 roku elitarny status „Export Inspection-free Enterprise”, będący oficjalnym, państwowym certyfikatem potwierdzającym najwyższą powtarzalność procesów jakościowych i produkcyjnych.

Fabryki w europejskim standardzie

Kamieniem milowym globalnej strategii JAC jest wieloletnia, ścisła współpraca z koncernem Volkswagen. Efektem partnerstwa było powołanie spółki joint-venture Volkswagen Anhui oraz budowa ultranowoczesnych zakładów produkcyjnych. Współdzielenie standardów kontroli jakości, procesów optymalizacji produkcji oraz know-how jednego z największych europejskich producentów sprawia, że zjeżdżające z taśm montażowych samochody JAC spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i trwałości i powtarzalności produkcji.

Współpraca z Volkswagenem obejmuje obszary elektryfikacji, łączności, systemów wspomagania kierowcy oraz inteligentnej mobilności. Dla klientów biznesowych to jasny sygnał: JAC to nie tylko atrakcyjna cena zakupu, ale technologia rozwijana w międzynarodowym ekosystemie i weryfikowana przez globalnych partnerów.

Dziś o wiarygodności producenta nie decyduje wyłącznie cena samochodu, ale cały ekosystem, który stoi za produktem: jakość projektu, sprawdzone komponenty, standardy produkcji, logistyka części i obsługa po sprzedaży. Chcemy pokazać, że za atrakcyjną ofertą stoi realne zaplecze technologiczne i organizacyjne – od globalnych partnerstw po lokalną strukturę dystrybucji i serwisu w Polsce. To szczególnie ważne dla klientów, którzy traktują samochód nie jako zakup impulsowy, ale jako narzędzie codziennej pracy i inwestycję na lata. – tłumaczy Adam Obidowski, Dyrektor Zarządzający JAC Polska.

W erze cyfryzacji samochód staje się zaawansowanym ekosystemem technologicznym. W tym obszarze JAC postawił na partnerstwo z Huawei – globalnym liderem technologicznym. Obie marki wspólnie stworzyły nową linię luksusowych, inteligentnych pojazdów elektrycznych oraz zelektryfikowanych pod marką MAEXTRO, dedykowaną do nich fabrykę przyszłości typu Smart Plant oraz zaawansowane systemy operacyjne wspomagające kierowcę. Innowacje rodzące się w ramach tego sojuszu są sukcesywnie implementowane do całej gamy modelowej JAC, począwszy od miejskich SUV-ów po pojazdy użytkowe, dostarczając intuicyjne, w pełni spolszczone systemy multimedialne i asystentów jazdy poziomu ADAS 2.

Równie ważnym partnerem JAC jest CATL – jeden z największych światowych producentów baterii. Współpraca obejmuje dostawy akumulatorów, rozwój technologii wymiany baterii, inżynierię nowych rozwiązań oraz działania związane z redukcją śladu węglowego w łańcuchu przemysłowym. Marka rozwija również projekty z NIO, obejmujące między innymi produkcję modeli oraz współpracę w obszarze wymiany baterii.

W segmencie pojazdów użytkowych istotne znaczenie ma z kolei współpraca z Cummins. Anhui Cummins, joint venture związane z JAC, rozwija konkurencyjne platformy pojazdów użytkowych oraz technologie napędowe, w tym rozwiązania z obszaru wodoru, silników wodorowych i nowoczesnych jednostek dla transportu komercyjnego.

Strategia produktowa JAC nie uznaje półśrodków w kwestii mechaniki, elektroniki czy wyposażenia. Zamiast szukania niesprawdzonych zamienników, marka wyposaża swoje pojazdy w podzespoły dostarczane przez renomowane, globalne marki.

Skrzynie biegów ZF: Flagowy pickup JAC T9 został wyposażony w automatyczną 8-stopniową przekładnię hydrokinetyczną niemieckiej firmy ZF, cenioną na świecie za niezrównaną płynność pracy i wytrzymałość przy wysokich obciążeniach.

Systemy Bosch: Bezpieczeństwo czynne, układy hamulcowe oraz zaawansowana elektronika sterująca pracą silników i systemów trakcyjnych dostarczane są przez firmę Bosch.

Globalny łańcuch dostaw: W strukturze technicznej pojazdów JAC odnajdziemy również komponenty od takich potentatów jak m.in. Cummins, Valeo, Honeywell, Magna, Michelin, Mando, Aisin, Yanfeng, Johnson Controls, Visteon, UAES, BWI Group, iFLYTEK, Songz, Magneti Marelli, Hankook, Guoxuan Hi-Tech, Brembo, CATL oraz WLY.

Tak szerokie portfolio partnerów pokazuje, że JAC buduje swoje produkty w oparciu o międzynarodowe kompetencje: od układów napędowych i zawieszenia, przez elektronikę, systemy komfortu, multimedia i łączność, po baterie, opony, fotele, systemy klimatyzacji i komponenty bezpieczeństwa. – dodaje Adam Obidowski, Dyrektor Zarządzający JAC Polska.

Zaawansowane laboratoria i robotyzacja

Za kulisami produkcji JAC stoi potężne zaplecze laboratoryjne z akredytacją CNAS. Crash-testy oraz badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są prowadzone wewnątrz koncernu według wyśrubowanych kryteriów Euro NCAP, ECE oraz FMVSS. Z kolei na halach montażowych powtarzalność geometryczną nadwozi i precyzję lakierowania zabezpiecza armia szwedzkich robotów ABB oraz niemieckich KUKA, wykonujących elementy karoserii na automatycznych prasach o sile nacisku aż 6000 ton.

Polska jest dla JAC jednym z kluczowych rynków w Europie i miejscem, od którego marka rozpoczęła rozwój w regionie. To właśnie tutaj JAC buduje swoją obecność krok po kroku: od oferty modelowej, przez sieć dealerską, po zaplecze serwisowe i logistykę części. W tym procesie ważną rolę odgrywa oficjalny importer – GB Distribution, wchodzący w skład Grupy Bemo. Doświadczenie jednej z największych grup dealerskich w Polsce pozwala rozwijać markę w sposób uporządkowany, z naciskiem nie tylko na sprzedaż, ale także na obsługę posprzedażową, dostępność samochodów i bezpieczeństwo klientów biznesowych.

Sprzedaż przekraczająca 10 milionów samochodów, status przedsiębiorstwa wolnego od kontroli eksportowej czy pierwsze chińskie centrum projektowe we Włoszech otwarte już dwie dekady temu udowadniają, że trudno traktować JAC jako nową markę. W Polsce chcemy pokazać, że za naszą ofertą stoi nie tylko atrakcyjna cena, ale inżynieryjne doświadczenie, globalna skala i ambicja realnego konkurowania z liderami rynku. – mówi Adam Obidowski, Dyrektor Zarządzający JAC Polska.

Ponadto wyróżnikiem logistycznym na rynku są krajowe ośrodki części zamiennych. Centralny magazyn części zamiennych zlokalizowany w Bielsku-Białej gwarantuje pokrycie części na poziomie 85% od ręki. Ograniczenie ryzyka przestojów flotowych, w połączeniu z rozbudowaną siecią autoryzowanych serwisów w całym kraju, pozycjonuje markę jako przewidywalny i opłacalny finansowo wybór zarówno dla nowoczesnego biznesu jak i konsumenta.

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JAC MOTORS

Założona w 1964 roku firma JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.) to jeden z czołowych chińskich producentów motoryzacyjnych, oferujący samochody osobowe, dostawcze, elektryczne i ciężarowe. Obecna w ponad 130 krajach, firma kładzie nacisk na innowacje technologiczne, inteligentne systemy bezpieczeństwa oraz elektryczne układy napędowe. JAC Motors posiada blisko 5000 specjalistów w działach badawczo-rozwojowych i centra R&D m.in. w Chinach oraz we Włoszech. W segmencie lekkich ciężarówek firma zajmuje pierwsze miejsce wśród chińskich producentów pod względem eksportu. Firma współpracuje z globalnymi markami, takimi jak Volkswagen i Cummins, oraz rozwija technologie autonomicznej jazdy i nowoczesne układy napędowe.

GB DISTRIBUTION

GB Distribution, należące do Grupy Bemo, jest wyłącznym importerem marki JAC w Polsce. Spółka korzysta z wieloletniego doświadczenia oraz silnego zaplecza jednej z największych grup dealerskich w kraju.

Grupa Bemo, założona w 1993 roku, posiada blisko 50 autoryzowanych salonów sprzedaży oraz serwisów mechanicznych i blacharsko-lakierniczych w miastach takich jak Poznań, Warszawa, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Koszalin i Gorzów Wielkopolski. Firma reprezentuje 20 renomowanych marek, w tym Ford, Mazda, Hyundai, Opel, Peugeot, Citroën, DS, Volvo, Mercedes, MG, Omoda oraz Jaecoo.

Grupa Bemo obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i flotowych, oferując kompleksowe usługi sprzedaży i serwisu. Dzięki nowoczesnym standardom obsługi i dynamicznemu rozwojowi firma stała się jednym z kluczowych graczy na polskim rynku motoryzacyjnym. Grupa rozwija także własne projekty, w tym sprzedaż pojazdów używanych, GB Rent — spółkę specjalizującą się w wynajmie samochodów — oraz Auto Galerię, zajmującą się wykonywaniem i montażem specjalistycznych zabudów do samochodów osobowych i dostawczych.