POLACY KRYTYCZNI WOBEC SWOJEJ WIEDZY O OPONACH. CZY WARSZTAT MOŻE STAĆ SIĘ KLUCZOWYM DORADCĄ?

Ponad 22,5 mln osób w Polsce, czyli blisko 60% obywateli, posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdami. Niemal każdy z nich ma świadomość, że opony wpływają na bezpieczeństwo podczas jazdy. Prowadzone analizy pokazują jednak, że tylko niespełna połowa kierowców pozytywnie ocenia swój stan wiedzy na temat prawidłowej eksploatacji ogumienia. Czy możemy czuć się bezpiecznie na drogach? Specjaliści Oponeo.pl znają odpowiedź na to pytanie.

Co naprawdę wiemy o oponach? – badanie Oponeo.pl

Aż 96% ankietowanych wie, że wpływ stanu opon na bezpieczeństwo jazdy jest duży, a 81% z nich ma świadomość korelacji między zużyciem bieżnika a długością drogi hamowania. Badanie ankietowe „Co naprawdę wiemy o oponach? Ogólnopolski sprawdzian wiedzy kierowców” (zlecone przez Oponeo.pl agencji badawczej SW Research) udowadnia jednak, że oceniamy się bardzo krytycznie. Poziom swojej wiedzy jako średni (34%), niski (13%) lub bardzo niski (5%) określiła ponad połowa ankietowanych. Jednocześnie to kobiety są znacznie bardziej krytyczne względem siebie.

Tylko 35% badanych wie, kiedy wymienić opony na nowe

Sroga ocena poziomu własnej wiedzy w wielu przypadkach jest zasadna. Okazuje się, że tylko 35% respondentów potrafi wskazać, kiedy należy wymienić opony na nowy komplet. Chociaż jako kierowcy jesteśmy świadomi, że zła jakość ogumienia – w tym starty bieżnik – ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo, to 65% kierowców nie zna właściwego momentu na planowanie zakupu.

To jednak nie wszystko. Obserwujemy także problem ze wskazaniem optymalnego momentu sezonowej wymiany. Aż 40% respondentów udzieliło błędnej odpowiedzi, a tym samym nie wie, że należy zaplanować wizytę u wulkanizatora, gdy średnia dobowa temperatura jesienią spada poniżej lub wiosną przekracza 7°C.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach a bezpieczeństwo na drodze

Aż 63% ankietowanych ma świadomość, że należy kontrolować ciśnienie w oponach przynajmniej raz w miesiącu. Nadal jednak istnieje duża grupa kierowców, którzy uznają, że wystarczy zweryfikować jego poziom przed dłuższymi podróżami lub raz bądź dwa w roku.

Sam sposób mierzenia ciśnienia również dla wielu osób bywa problematyczny. O tym, że zalecany poziom ciśnienia w oponach znajduje się w instrukcji pojazdu lub na naklejce wewnątrz auta nie wie 49% kierowców. Czynność poprawnie, tj. na zimnych oponach przed rozpoczęciem podróży, wykonuje również niespełna połowa respondentów. Zatem chociaż mamy świadomość, jakie mogą być skutki jazdy na ogumieniu ze zbyt niskim ciśnieniem, dużym problemem jest zadbanie o jego prawidłową wartość.

Edukacja motoryzacyjna jest koniecznością

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Oponeo.pl na pozór wypadają pozytywnie. Możemy stwierdzić, że większość respondentów wie, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo podczas jazdy, kontrolując stan ogumienia. Nadal jednak pozostało wiele do zrobienia, a działania edukacyjne powinny być kontynuowane. Z perspektywy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego wyniki nadal należy uznać za zbyt niskie.