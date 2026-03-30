AXALTA PUBLIKUJE GLOBALNY RAPORT POPULARNOŚCI KOLORÓW SAMOCHODOWYCH ZA ROK 2025

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny producent farb i lakierów, opublikowała 73. edycję Global Automotive Color Popularity Report. Dokument przedstawia aktualny obraz trendów kolorystycznych w motoryzacji w 2025 roku, w którym – podobnie jak w latach poprzednich – dominowały biel, szarość i czerń. Raport, publikowany nieprzerwanie od 1953 roku, jest najdłużej wydawanym i najbardziej kompleksowym zestawieniem dotyczącym kolorów w branży motoryzacyjnej.

Globalny raport popularności kolorów samochodowych za rok 2025 firmy Axalta pokazuje ewolucję trendów, a nie gwałtowne zmiany – kolory neutralne nadal zdecydowanie przeważają na rynku. Biel utrzymała pozycję lidera z wynikiem 29%, za nią znalazły się czerń (23%) oraz szarość (22%). Dane te potwierdzają niezmienne zainteresowanie czystym, ponadczasowym designem.

Srebrny odnotował spadek udziału do poziomu 7%, natomiast kolor niebieski utrzymał się na poziomie 6%, umacniając swoją pozycję jako najpopularniejszy kolor chromatyczny. Wyniki te wskazują na ciągłe zainteresowanie bardziej subtelnymi, nasyconymi odcieniami.

Kolory takie jak czerwony, brązowy/beżowy, zielony oraz żółty/złoty pozostają niszowymi, lecz konsekwentnie obecnymi wyborami na globalnym rynku.

Tegoroczny raport pokazuje jednocześnie, że to kolory neutralne nadal definiują główny nurt estetyki motoryzacyjnej, nawet w obliczu rosnącego zainteresowania wykończeniami nadającymi pojazdom większą głębię, dynamikę i indywidualny charakter. Obraz rynku w 2025 roku wskazuje na przywiązanie do prostoty, przy jednoczesnym otwarciu na wyrafinowaną ekspresję kolorystyczną i nowoczesne efekty wykończenia. – powiedział Dr. Lei Qiao, Vice President – Technology, Mobility Coatings w firmie Axalta.

Raport uwzględnia także niewielkie różnice w preferencjach kolorystycznych w poszczególnych regionach świata:

Ameryka Północna:

Biel pozostaje najpopularniejszym kolorem (31%), choć jej udział nieznacznie spadł w porównaniu z 2024 rokiem wraz ze wzrostem zainteresowania kolorami chromatycznymi. Coraz większą popularnością cieszą się odważniejsze wybory – niebieski osiągnął 10%, a czerwony 7%, co odzwierciedla rosnącą potrzebę personalizacji i wyróżnienia się.

Ameryka Południowa:

Biel pozostaje liderem z wynikiem 35%, doceniana za praktyczne właściwości i funkcjonalność w cieplejszych warunkach klimatycznych. Srebro zwiększyło swój udział do 14%, a niebieski do 7%, co potwierdza rosnące zainteresowanie nowoczesnymi, eleganckimi kolorami. Szarość (23%) i czerwień (4%) uzupełniają zestawienie, które coraz wyraźniej zmierza w stronę jaśniejszych, świeższych odcieni.

Europa:

Najpopularniejszym kolorem w Europie pozostaje szary (26%), który nieznacznie umocnił swoją pozycję względem 2024 roku, odzwierciedlając utrzymującą się preferencję regionu dla wyrafinowanego, stonowanego designu. Biel (25%) i czerń (22%) również zachowują silną pozycję, współtworząc paletę harmonizującą z nowoczesnym, minimalistycznym stylem europejskich samochodów.

Azja:

Region ten coraz wyraźniej skłania się ku bardziej wyrazistym kolorom. Udział żółtego i złotego wzrósł do 4%, zielonego do 3%, a intensywnych odcieni – takich jak pomarańczowy czy fioletowy – do 2%. Na dynamicznie rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych nasycone barwy pomagają markom budować rozpoznawalność, mimo że czerń również zyskała popularność, osiągając poziom 26%.

Dzięki autorskiej technologii żywic firma Axalta tworzy i dostarcza wyjątkowo szeroką paletę kolorów, precyzyjnie dopasowaną do potrzeb różnych rynków, kultur i warunków klimatycznych. Jednocześnie jest to fundament, który pozwala nam spełniać najwyższe standardy jakości, wydajności oraz zrównoważonego rozwoju. – powiedział Dr. Robert Roop, SVP and Chief Technology Officer w firmie Axalta.

Każdego roku Axalta analizuje dane dotyczące produkcji samochodów z kluczowych regionów oraz największych rynków motoryzacyjnych na świecie, tworząc globalne rankingi popularności kolorów, identyfikując trendy regionalne oraz wskazując aktualne preferencje rynkowe. Raport prezentuje 10 najpopularniejszych przestrzeni kolorystycznych w motoryzacji i pokazuje, jak preferencje dotyczące kolorów ewoluują na rynkach globalnych.