RYNEK AFTERMARKET W FAZIE ZMIAN. MOTO-PROFIL STAWIA NA PROFIAUTO

Rok 2025 był dla rynku dystrybucji części zamiennych kolejnym wymagającym testem. Branża funkcjonuje dziś w warunkach dwóch silnych, równoległych trendów, które jednocześnie się uzupełniają i konkurują. W odpowiedzi na tę dynamikę Moto-Profil przedstawił strategię na lata 2026–2029, w której jednym z kluczowych kierunków jest rozwój sieci ProfiAuto.

Główne zmienne rynkowe to z jednej strony rosnący średni wiek pojazdów i silny rynek napraw warsztatowych, a z drugiej rekordowe rejestracje nowych samochodów oraz przyspieszająca transformacja technologiczna. W 2025 roku zarejestrowano niemal 670 tysięcy aut prosto z salonu. Dla polskiej branży aftermarket to podwójne wyzwanie: obsługa coraz bardziej zróżnicowanych technologicznie samochodów oraz klientów o zupełnie odmiennych potrzebach.

Stabilność w trudnym otoczeniu

Jeden z największych dystrybutorów – Moto-Profil – podsumował wymagający 2025 rok.

Rynek części samochodowych w Polsce jest dojrzały, silnie skoncentrowany, ale ubiegły rok pokazał, że jego funkcjonowanie staje się coraz bardziej złożone. Presja cenowa, spadek cen części przy utrzymujących się wysokich kosztach oraz rosnące wydatki na transport sprawiły, że 2025 rok był testem odporności dla całej branży. W tych warunkach przewagę zyskiwały firmy zdolne do szybkiej adaptacji, inwestujące w logistykę, technologie i realne wsparcie partnerów biznesowych. Dla Moto-Profilu był to okres solidnej pracy, zakończony powrotem do rentownej działalności i utrzymaniem stabilnej pozycji rynkowej. – podkreśla Michał Tochowicz, prezes Moto-Profil.

Miniony rok potwierdził również, że w naszym biznesie kluczowa jest umiejętność reagowania na zmiany. Konkurencja oparta wyłącznie na cenie ma swoje granice. Dlatego koncentrowaliśmy się na optymalizacji oferty towarowej, osiągnięciu większej sprawności operacyjnej w obszarze logistyki i wsparciu partnerów z ProfiAuto. W efekcie przełożyło się to na poprawę rentowności. – dodaje Michał Tochowicz.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja

Moto-Profil wszedł w nowy rok ze strategią – na lata 2026–2029 – opierającą się na trzech filarach: nowoczesnej logistyce, innowacjach i ekspansji. Firma planuje kompleksową optymalizację transportu oraz dystrybucji eksportowej, automatyzację procesów magazynowych i dalszą integrację systemów z partnerami handlowymi. Kluczową rolę mają odegrać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym narzędzia smart pricing oraz automatyzacja procesów zakupowo-sprzedażowych i logistycznych.

Chcemy zapewnić naszym klientom maksymalną dostępność części i przewidywalność dostaw, bo to dziś realna przewaga konkurencyjna. Natomiast inwestycje w technologię są oczywiste. Dla nas to warunek utrzymania efektywności oraz tempa rozwoju w kolejnych latach. – zaznacza prezes Moto-Profil.

W obszarze ekspansji spółka zamierza rozwijać sprzedaż na obecnych i nowych rynkach eksportowych. Jednocześnie planuje przeniesienie części aktywności handlowej z obszarów o najniższej rentowności do tych o większym potencjale.

O przyszłości ProfiAuto

Jednym z kluczowych elementów strategii pozostaje rozwój należącej do Moto-Profilu, sieci partnerskiej ProfiAuto. Obecnie sieć zrzesza ponad 270 hurtowni i sklepów motoryzacyjnych oraz już 3500 warsztatów – to o ponad 16% więcej serwisów niż rok wcześniej.

Na początku roku po raz kolejny wyłoniono trzy segmenty partnerów działających w ramach ProfiAuto. Najbardziej prestiżową grupę stanowią Ambasadorzy marki. Obecnie to 40 hurtowni, którym program zapewnia dodatkowe narzędzia sprzedażowe i marketingowe, ale jest też mechanizmem wzmacniającym standardy działania całej sieci.

ProfiAuto to przykład modelu, w którym silna marka i stabilne zaplecze dystrybucyjne wzajemnie się napędzają. Naszą rolą jest zapewnienie partnerom takich warunków, aby byli pierwszym wyborem dla warsztatów i mechaników. Najmocniejszym ogniwem są bez wątpienia Ambasadorzy. W tym segmencie sieci odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży w ubiegłym roku. Są to partnerzy silni, skuteczni i zaangażowani. – mówi Łukasz Kopiec, wiceprezes Moto-Profil.

Program Efektywność 360°

Strategia ProfiAuto na lata 2026–2029 została ujęta w haśle „Partnerstwo, które daje przewagę” i również opiera się na trzech filarach. Pierwszy to fundament operacyjny, na który składają się Moto-Profil jako solidny dostawca, szersza oferta oraz obsługa logistyczna na najwyższym poziomie. Drugi to technologia, czyli już używane i nowe narzędzia IT dla hurtowni oraz warsztatów, które przełożą się na zwiększenie ich konkurencyjności. Trzeci filar skupia się na rozwoju i ekspansji partnerów, tak aby stawali się hurtownią pierwszego wyboru dla mechaników.

W 2026 roku wystartował też program „Efektywność 360°”. Jego celem jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności klientów poprzez rozwój sprzedaży, warsztatów i pełne wykorzystanie możliwości sieci. A tych nie brakuje. Wśród nich są m.in. szkolenia dla sił handlowych, wsparcie w pozyskiwaniu nowych warsztatów, promocje dla hurtowni i serwisów, programy partnerskie czy działania marketingowe.

Gotowość na kolejne lata

W obliczu nowych wyzwań Moto-Profil stawia na model działania oparty na nowoczesnej logistyce, innowacjach i długoterminowych relacjach z partnerami. Zamiast spektakularnych deklaracji firma prezentuje strategię skoncentrowaną na efektywności i selektywnym wzroście. Spółka rozumie trendy rynkowe i będzie ich aktywnym uczestnikiem.

Najbliższe lata nie powinny przynieść drastycznej zmiany struktury popytu na rynku aftermarket, jednak trzeba liczyć się ze zmianami w serwisowaniu samochodów czy kolejnymi regulacjami prawnymi. Moto-Profil chce wejść w ten etap jako organizacja przygotowana operacyjnie, technologicznie i kapitałowo – gotowa wykorzystać nadchodzące przemiany jako impuls do dalszego wzrostu.