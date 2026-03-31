DENSO AFTERMARKET POSZERZA OFERTĘ CZĘŚCI UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA I KLIMATYZACJI

Skuteczne zarządzanie temperaturą – silnika, akumulatora wysokonapięciowego czy kabiny – ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania wielu układów pojazdu. Dlatego też konieczne jest stosowanie części zamiennych o jakości dorównującej częściom oryginalnym (OE).

DENSO jest specjalistą w dziedzinie technologii termicznych oraz zaufanym dostawcą OE wielu producentów pojazdów. Nasza oferta na rynku wtórnym obejmuje części zamienne najwyższej jakości, na których polegają niezależne warsztaty.

Program części zamiennych DENSO stale się rozwija – tej wiosny firma rozszerzyła swoją bogatą ofertę o kolejne 59 numerów katalogowych części termicznych, które są powiązane ze 107 numerami części OE i mają zastosowanie w ponad 1200 modelach pojazdów w całej Europie.

Najnowsze rozszerzenie składa się z 28 skraplaczy klimatyzacji, 21 chłodnic, 6 dmuchaw kabinowych oraz 4 wentylatorów chłodnicy.

Układ klimatyzacji nie tylko zapewnia pasażerom niezbędny komfort w kabinie, ale także odgrywa istotną rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury akumulatora wysokonapięciowego w niektórych pojazdach elektrycznych, co ma kluczowe znaczenie dla zasięgu, wydajności i niezawodności pojazdu. Dlatego też zamienne elementy układu klimatyzacji, takie jak skraplacze, które są częścią najnowszego rozszerzenia, muszą charakteryzować się najwyższą jakością.

28 nowych skraplaczy ma zastosowanie m.in. w pojazdach: Audi E-tron, BMW serii 1, 2, 3 i 4, a także X1, X2, X5, X6 i X7, Ford Kuga III, Honda Accord, Civic X i CR-V, Hyundai H100, Ioniq, Niro, Santa Fe IV i Tucson, Kia Rio IV, Sorento III, Sportage i Stonic, Mazda CX-9 i MX-5, Mercedes EQE, Mini Clubman i Countryman, Polestar 2, Porsche Taycan, Toyota Land Cruiser i Yaris, Volvo C40, XC 40 i EX40 oraz VW Crafter i Golf VII.

Chociaż każdy element układu klimatyzacji i chłodzenia silnika ma kluczowe znaczenie, to właśnie części odpowiedzialne za wymianę ciepła odgrywają rolę fundamentalną. Dzięki wykorzystaniu swojej specjalistycznej wiedzy i lat doświadczenia, DENSO opracowało chłodnice, które wyznaczają standardy nie tylko pod względem jakości, ale także konstrukcji i wykonania. W efekcie chłodnice DENSO są tak wydajne, że model o powierzchni czołowej wynoszącej zaledwie 0,2 m² ma w rzeczywistości powierzchnię chłodzącą wynoszącą 6 m²!

21 nowych chłodnic ma zastosowanie w pojazdach: BMW serii 1, 2, 3 i 4, a także Z4 i i8, Honda Civic X, CR-V i Pilot, Hyundai EV6, i30, Kona, Sonata VII i Tucson, Kia Soul i Sportage, Mercedes CLS, klasa E i GLC, a także Toyota Hilux.

Nowe dmuchawy kabinowe i wentylatory chłodnicy są przeznaczone m.in. do pojazdów: BMW serii 1, 2, 3 i 4, Fiat Stilo, Hyundai Accent IV i Grand Santa Fe, Kia Soul, Mercedes-Benz klasy A, klasy B, CLA, GLA, SLK, SLC, Vito i klasy V, Opel Meriva B oraz Renault Clio III, Modus i Twingo II.

Wszystkie nowe części można znaleźć w e-katalogu DENSO i w katalogu TecDoc, a także nabyć u dystrybutorów DENSO w całej Europie.