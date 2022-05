BLACK MAGIC SERIES od HELLA dla Offroadu

Twoja przygoda w jasnych barwach !

Offroad to słowo, które wielu osobom kojarzy się z wielką przygodą i dziką przyrodą. Jednak dla firmy HELLA offroad oznacza znacznie więcej. Dla nas oznacza to dążenie do tworzenia nowych i coraz lepszych produktów, które wytrzymają ekstremalne warunki i obciążenia. Nowa seria HELLA BLACK MAGIC, nasza najnowsza innowacja, jest tego dowodem. Produkty charakteryzują się:

Konstrukcją bez krawędzi – zapobiega przywieraniu kurzu, deszczu i pozwala na łatwiejsze czyszczenie.

Możliwością montażu w różnych miejscach na pojeździe.

Unikalnym i czarnym designem produktu.

Kompletnymi zestawami ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami do montażu.

Wykonane w pełni w technologii LED

Zestawy Cube Black Magic Series

Reflektory Black Magic Cube firmy HELLA są dostępne w 2 rozmiarach: 2,7˝ i 3,2˝. Wyróżniają się całkowicie czarnym wyglądem i eleganckim designem. Black Magic Cube spełniają najwyższą klasę odporności na pył i wodę. Są dostarczane w zestawach składających się z 2 reflektorów zawierających wiązkę przewodów z wtyczką DT, z przełącznikiem, wtyczką i przekaźnikiem, dzięki czemu są łatwe do zainstalowania. Wariant 3,2˝ jest dostępny w wariancie oświetlenia dalekosiężnego lub bliskiego zasięgu i może być montowany w pozycji stojącej lub wiszącej albo zintegrowany z nadwoziem lub zderzakiem. Reflektory Black Magic Cube od HELLA są idealnymi towarzyszami Twojej kolejnej przygody !

Lista produktów:

Numer Katalogowy HELLA Opis produktu 1FA 358 176-801 ZEST. 2SZT LAMP ROB. 2.7″ BLISKI ZASIĘG BLACK SERIES 1FA 358 176-811 ZEST. 2SZT LAMP ROB. 3.2″ BLISKI ZASIĘG BLACK SERIES 1FA 358 176-821 ZEST. 2SZT LAMP ROB. 3.2″ DALEKI ZASIĘG BLACK SERIES 1FA 358 176-831 ZEST. 2SZT LAMP ROB. 3.2″ DO ZABUDOWY BLISKI ZASIĘG BLACK SERIES

Mini lightbary Black Magic Series

Listwa świetlna charakteryzuje się całkowicie ciemnym wyglądem i eleganckim designem, który wyróżnia się dzięki doskonałej mocy światła. Ta rodzina produktów uzyskała najwyższą klasę odporności na pył i wodę, a bezkrawędziowa konstrukcja zapobiega osadzaniu się kurzu na krawędziach. Długi przewód w zestawie ułatwia montaż na pojeździe. Mini Lightbar jest dostępny w wariancie oświetlenia dalekosiężnego i bliskiego zasięgu. Może być montowany w pozycji stojącej lub wiszącej albo zintegrowany z nadwoziem lub zderzakiem. Rozpocznij swoją kolejną przygodę z reflektorem Mini Lightbar.

Lista produktów:

Numer Katalogowy HELLA Opis produktu 1FB 358 176-201 MINI LEDBAR 6.2″ BLISKI ZASIĘG BLACK SERIES 1FB 358 176-211 MINI LEDBAR 6.2″ DALEKI ZASIĘG BLACK SERIES 1FB 358 176-221 MINI LEDBAR 6.2″ DO ZABUDOWY BLISKI ZASIĘG BLACK SERIES

Lightbary Black Magic Series

Reflektory HELLA Black Magic Lightbar oferują światło drogowe o bardzo dużej mocy do 15 000 lumenów, idealne do zastosowań off-roadowych, gdzie jest najbardziej potrzebne. Smukłe listwy świetlne o atrakcyjnym wyglądzie w czarnym kolorze zapewniają unikalną rozpoznawalność pojazdu. Typowe miejsca montażu obejmują instalację na masce silnika, zderzaku, zderzaku podłogowym lub na dachu. Produkt spełnia najwyższą klasę pyło i wodoszczelności, a bezkrawędziowa konstrukcja zapobiega osadzaniu się kurzu wzdłuż krawędzi. Bardzo długi, 2-metrowy przewód ułatwia znacząco montaż do pojazdu. Reflektory Black Magic Lightbar mają zintegrowany czujnik termiczny, który umożliwia dostosowanie się do temperatury otoczenia. Ta nowa funkcja nie tylko zapobiega przegrzaniu lub awarii diod LED, ale także zwiększa moc światła w niskiej temperaturze otoczenia. W ten sposób użytkownik otrzymuje w każdych warunkach optymalne światło.

Lista produktów: