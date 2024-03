Firma ZF Aftermarket gotowa na XIII edycję Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

ZF Aftermarket od wielu lat bierze udział w Mistrzostwach Mechaników, będąc nie tylko Partnerem, ale także aktywnie wspierając uczestników poprzez szerzenie wiedzy o najnowszych technologiach na rynku części zamiennych. To wieloletnie zaangażowanie wpisuje się w strategię firmy, której celem jest wsparcie i rozwój pracowników warsztatów oraz specjalistów branży motoryzacyjnej. W tym roku eksperci ZF szykują zadania w czterech kategoriach konkursowych oraz przygotowali akcję specjalną ,,skrzynia wiedzy’’, dzięki której uczestnicy Mistrzostw mogą znaleźć się bezpośrednio w ścisłym finale konkursu.

Mistrzostwa Mechaników to projekt, w ramach którego zarówno przyszli, jak i obecni fachowcy mechaniki pojazdowej rywalizują, aby sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć tytuł Mistrza. ZF Aftermarket po raz kolejny wesprze to wyjątkowe wydarzenie, aby podkreślić znaczenie umiejętności technicznych i profesjonalizmu w branży.



Cele na XIII edycję Mistrzostw Mechaników

Firma ZF Aftermarket podczas tegorocznej edycji OMM przygotuje zadania w aż czterech konkurencjach: Młody Mechanik, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Elektromobilni i Mechanik Zawodowy. Młodzi adepci szkół będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami na rynku aftermarketowym, zdobywając tym samym praktyczne umiejętności pracy na częściach zamiennych i technologiach wykorzystywanych w codziennej pracy mechanika.

Do przygotowywania zadań staramy się wykorzystywać takie układy, które umożliwiają połączenie nowości rynkowych z edukacją. Dzięki temu uczestnicy mogą ,,dotknąć’’ konkretnych części, zobaczyć ich działanie i rozwiązywać praktycznie istniejace problemy. Przygotowujemy konkurencje, które z jednej strony weryfikują umiejętności, a z drugiej pozwalają na zdobycie wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana w przyszłej pracy. Na niezależny rynek części zamiennych istotny wpływ będzie mieć to, jaki rodzaj napędu będzie dominujący na przestrzeni kolejnych lat. Na rynku posprzedażowym obserwujemy wydłużenie czasu eksploatacji pojazdów o tradycyjnych napędach. Przekłada się to na zwiększone obłożenie warsztatów i wymusza wzrost dynamiki pracy mechaników. Z drugiej strony jednak musimy być stale przygotowani na ewentualne zmiany w tym obszarze. Naszym zadaniem jest zadbanie o to, by pojazdy trafiały do warsztatów niezależnych, a ich kadra posiadała wiedzę niezbędną do wykonania napraw. To właśnie tam skupiamy nasze działania w ramach konceptów ZF [pro]Tech i ZF [pro]Service. Chcemy, by przyszli pracownicy warsztatów byli przygotowani na przyjęcie i obsługę coraz nowszych pojazdów, a takie przygotowania zaczynają się już na etapie kształcenia do zawodu, w tym między innymi poprzez projekt Mistrzostw Mechaników. – mówi Michał Głażewski, dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym ZF Aftermarket.

ZF Aftermarket przygotuje stanowisko na którym uczniowie będą mogli rozwiązać zadania konkursowe i zapoznać się w praktyce z najnowszymi technologiami na rynku.

Wyzwania przyszłości, które zaczynają się już teraz

Edukacja i szkolenie aspirujących, młodych mechaników to inwestycja

w przyszłość motoryzacji. Eksperci ZF Aftermarket wierzą, że inwestycja ta przełoży się na rozwój całej branży i napływ uzdolnionych młodych osób pełnych zapału do pracy. Firma chce aktywnie wspierać mechaników w rozumieniu, obsłudze i naprawie pojazdów elektrycznych. Podczas Mistrzostw, specjaliści ZF będą udzielać praktycznych wskazówek oraz dzielić się ekspercką wiedzą w dziedzinie e-mobilności.

Elektromobilność to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość. Jako ZF Aftermarket jesteśmy liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a nasza wieloletnia obecność na Mistrzostwach Mechaników, szczególnie w kategorii Elektromobilni jest potwierdzeniem zaangażowania w rozwój tej dziedziny. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu pragniemy dostarczyć mechanikom praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi pojazdów elektrycznych, ale nie tylko. Rynek rozwija się bardzo dynamicznie i staramy się za nim nadążać, a jako czołowy producent części zamiennych i technologii, możemy też wpływać na kierunek jego rozwoju oraz podkreślać istotność naszej branży i jej specjalistów z warsztatów niezależnych. – mówi Monika Chomicka, dyrektor ds. marketingu regionalnego w ZF Aftermarket.

Dlaczego to dla nas takie ważne?

Mistrzostwa Mechaników to nie tylko konkurs, ale także platforma, która promuje i docenia wysoką jakość usług oraz umiejętności zawodowych. Projekt odgrywa też istotną rolę w zachęcaniu młodzieży do wyboru zawodu, bo jest kierowany do osób, które są na etapie decyzji o swojej dalszej ścieżce kariery. Poprzez udział, uczniowie mają szansę zdobyć doświadczenie, a to pomaga w przygotowaniu ich do rzeczywistych wyzwań, jakie stawia przed nimi zawód mechanika samochodowego. Warto zauważyć jeszcze jeden ważny aspekt Mistrzostw, istotny z perspektywy całej branży, czyli wpływ na podnoszenie prestiżu zawodu. Projekt ma potencjał promowania zawodu mechanika samochodowego, przyciągając nowe talenty, zwiększając zainteresowanie zawodem i kształtując pozytywny wizerunek tej specjalizacji.