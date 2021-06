GOODYEAR ŁĄCZY SIŁY Z ZF, ABY ZAPEWNIĆ KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE OPON I ZARZĄDZANIA FLOTĄ

• Kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania oponami i flotą w celu maksymalizacji bezpieczeństwa, wydajności oraz czasu sprawności pojazdów i flot.

• Goodyear i ZF zapewnią europejskim flotom pojazdów użytkowych i producentom naczep wiodące w branży wsparcie i elastyczność.

• Poszerzona oferta przyczyni się do zrównoważonego transportu i pomoże klientom w spełnieniu wymogów prawnych. Ponadto skorzystają oni z dedykowanych programów motywacyjnych.

Goodyear ogłosił nawiązanie długoterminowej współpracy z firmą ZF, światowym dostawcą systemów do pojazdów osobowych i użytkowych oraz technologii przemysłowych. Ta strategiczna umowa połączy możliwości oferty Goodyear Total Mobility i rozwiązania Fleet Management Solutions (FMS) marki ZF.

Rozszerzony pakiet zaawansowanych opon i interoperacyjnych rozwiązań do zarządzania oponami i flotą na podstawie danych zapewni firmom transportowym kompleksowe podejście umożliwiające bardziej wydajną i zrównoważoną działalność. Wyjątkowa, dostosowywana indywidualnie propozycja wartości od Goodyear i ZF jeszcze bardziej ułatwi flotom i producentom OEM proces transformacji cyfrowej, łącząc wiele strumieni danych za pomocą jednego wspólnego sprzętu telematycznego.

Współpraca ZF z Goodyearem łączy wiedzę i szerokie możliwości dwóch liderów branży z dążeniem do oferowania europejskim flotom i konstruktorom naczep korzyści płynących z kompleksowego rozwiązania zarządzania flotami. Nasza zdolność do dostarczania zintegrowanego rozwiązania przy ograniczonych inwestycjach w sprzęt, oznacza że klienci mogą korzystać z uproszczonych operacji, dążąc do uzyskania dalszej wydajności, a także zwiększonego bezpieczeństwa i ochrony ładunku.

– powiedział Peter Bal, Business Leader – Digital Customer Services w dziale systemów kontroli pojazdów użytkowych firmy ZF w regionie EMEA.