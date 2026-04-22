COOPER ROZSZERZA OFERTĘ W REGIONIE EMEA: NOWA GAMA OPON LETNICH DO AUT OSOBOWYCH I SUV-ÓW

Należąca do portfolio Goodyear marka Cooper rozszerza swoją ofertę w regionie EMEA i wprowadza nową linię opon letnich Cooper Summer. Gama obejmuje 162 pozycje asortymentowe na obręcze o średnicach od 14 do 21 cali, co odpowiada 81 proc. najczęściej poszukiwanych rozmiarów w regionie. Nowa linia, dostosowana również do pojazdów elektrycznych, została opracowana z myślą o kierowcach samochodów osobowych i SUV-ów, którzy oczekują niezawodnych osiągów, energooszczędności, skutecznego hamowania na mokrej nawierzchni oraz trwałości bieżnika. W ofercie dostępne są modele o ultra wysokich (UHP) i wysokich (HP) osiągach.

Nowa gama została stworzona z myślą o wydajnej pracy, pewnej przyczepności i pokonywaniu długich tras każdego dnia.

Wprowadzenie na rynek gamy Cooper Summer zbiega się z premierą nowej, odważnej globalnej identyfikacji marki. Nawiązuje ona do ponad stuletniego dziedzictwa, sprawdzonej niezawodności, a jednocześnie została odświeżona z myślą o współczesnych kierowcach. Nowa odsłona marki oddaje wartości, które Cooper reprezentuje od lat: solidność, zaufanie budowane ciężką pracą oraz produkty, które potwierdzają swoją jakość na drodze.

ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA KIEROWCÓW

Linię Cooper Summer zaprojektowano z myślą o trzech kluczowych cechach, których kierowcy oczekują od niezawodnej opony letniej: oszczędności paliwa, pewnym hamowaniu na mokrej nawierzchni oraz trwałości bieżnika. Karkas, gumowa mieszanka i wzór bieżnika zostały opracowane jako spójny układ, w którym każdy element wspiera pozostałe, zapewniając wyważone osiągi podczas eksploatacji.

Efektywność energetyczna: osiągi bez zbędnego wysiłku

Cooper Summer zostały zaprojektowane z myślą o oszczędności energii, niezależnie od długości trasy.

Lekka, zoptymalizowana osnowa, wykonana z zaawansowanych materiałów, pomaga zmniejszyć opory toczenia, zachowując jednocześnie stabilność przy wyższych prędkościach.

Precyzyjnie kontrolowany rozkład gumy poprawia właściwości jezdne pojazdów i zwiększa gotowość całej gamy modeli do pracy w pojazdach elektrycznych.

Hamowanie na mokrym: pewność nawet w zmiennych warunkach

Letnie drogi nie zawsze są suche, dlatego opony Cooper Summer opracowano tak, aby zapewniały niezawodne hamowanie wtedy, gdy przyczepność ma kluczowe znaczenie.

Zaawansowany, asymetryczny wzór bieżnika wspiera maksymalną przyczepność, a powiększone zewnętrzne klocki barkowe dodatkowo poprawiają stabilność podczas hamowania.

Odpowiednio rozmieszczone rowki skutecznie odprowadzają wodę, ograniczając ryzyko aquaplaningu i pomagają utrzymać kontrolę nad pojazdem nawet podczas nagłych letnich ulew.

Wydłużona żywotność bieżnika

Sztywniejsze żebra oraz wyważony rozkład nacisku sprzyjają równomiernemu rozkładowi sił, ograniczając nierównomierne zużycie opony.

Konstrukcja z wykorzystaniem mieszanki pomaga utrzymać sztywność bieżnika przez cały okres eksploatacji, co przekłada się na skuteczne hamowanie i stabilną przyczepność.

Solidna budowa zapewnia długą żywotność opony bez kompromisów w zakresie komfortu i płynności prowadzenia.

Tworząc letnią gamę opon Cooper, chcieliśmy stworzyć ofertę, na której kierowcy mogą po prostu polegać. Skoncentrowaliśmy się na trzech kluczowych cechach: oszczędności paliwa, pewnym hamowaniu na mokrej nawierzchni oraz wysokiej trwałości bieżnika, dbając o to, by każdy element opony wspierał te parametry. Od asymetrycznego wzoru bieżnika i solidnej konstrukcji po lekką, a zarazem wytrzymałą osnowę – Cooper Summer zapewnia zrównoważone osiągi bez kompromisów. To ważny krok dla marki Cooper w regionie EMEA i wyraz tego, co reprezentuje ona dziś: niezawodne osiągi, stworzone z myślą o konkretnym celu. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.

OSIĄGI POTWIERDZONE TESTAMI

Niezależne testy potwierdzają zrównoważone osiągi opony Cooper Summer. W niedawnym teście opon letnich w rozmiarze 195/55 R16, przeprowadzonym przez renomowany niemiecki magazyn „Auto Motor und Sport” (AMS)*, model Cooper Summer zajął 7. miejsce i otrzymał ocenę „dobrą”. Redakcja zwróciła uwagę na „bezpieczne, precyzyjne i niezawodne właściwości jezdne zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni”, podkreślając także bardzo dobrą ochronę przed aquaplaningiem oraz wysoki komfort jazdy**. Na tle zróżnicowanej grupy konkurencyjnych modeli Cooper Summer potwierdziła swoją mocną pozycję w segmencie opon oferujących korzystny stosunek jakości do ceny, zapewniając solidne i praktyczne osiągi tam, gdzie mają one największe znaczenie.

OFERTA DLA SZEROKIEGO RYNKU

Gama Cooper Summer obejmuje:

162 pozycje asortymentowe dla samochodów osobowych i SUV

na obręcze od 14″ do 21″

o szerokości od 165 mm do 285 mm

profilach od 30 do 70

z indeksami prędkości H, V, W oraz Y.

Szeroka gama Cooper Summer została przygotowana tak, aby wspierać dealerów przez cały sezon letni 2026 i w kolejnych latach. To kolejny dowód na to, że marka Cooper konsekwentnie dostarcza trwałe, dopracowane technologicznie produkty, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby rynku.

* W marcu 2026 roku magazyn AMS przetestował osiem modeli opon letnich w rozmiarze 195/55 R16. Próby przeprowadzono na torze testowym Goodyear w Mireval, oceniając zachowanie opon na mokrej i suchej nawierzchni, skuteczność hamowania, odporność na aquaplaning, poziom hałasu oraz opory toczenia. W testach wykorzystano samochody Hyundai i20 i Hyundai Inster.

**Auto Motor und Sport, marzec 2026. Komentarze przetłumaczone z oryginału w j. niemieckim.