COOPER ROZSZERZA OFERTĘ W REGIONIE EMEA: NOWA GAMA OPON LETNICH DO AUT OSOBOWYCH I SUV-ÓW

Należąca do portfolio Goodyear marka Cooper rozszerza swoją ofertę w regionie EMEA i wprowadza nową linię opon letnich Cooper Summer. Gama obejmuje 162 pozycje asortymentowe na obręcze o średnicach od 14 do 21 cali, co odpowiada 81 proc. najczęściej poszukiwanych rozmiarów w regionie. Nowa linia, dostosowana również do pojazdów elektrycznych, została opracowana z myślą o kierowcach samochodów osobowych i SUV-ów, którzy oczekują niezawodnych osiągów, energooszczędności, skutecznego hamowania na mokrej nawierzchni oraz trwałości bieżnika. W ofercie dostępne są modele o ultra wysokich (UHP) i wysokich (HP) osiągach.
Nowa gama została stworzona z myślą o wydajnej pracy, pewnej przyczepności i pokonywaniu długich tras każdego dnia.
Wprowadzenie na rynek gamy Cooper Summer zbiega się z premierą nowej, odważnej globalnej identyfikacji marki. Nawiązuje ona do ponad stuletniego dziedzictwa, sprawdzonej niezawodności, a jednocześnie została odświeżona z myślą o współczesnych kierowcach. Nowa odsłona marki oddaje wartości, które Cooper reprezentuje od lat: solidność, zaufanie budowane ciężką pracą oraz produkty, które potwierdzają swoją jakość na drodze.
ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA KIEROWCÓW
Linię Cooper Summer zaprojektowano z myślą o trzech kluczowych cechach, których kierowcy oczekują od niezawodnej opony letniej: oszczędności paliwa, pewnym hamowaniu na mokrej nawierzchni oraz trwałości bieżnika. Karkas, gumowa mieszanka i wzór bieżnika zostały opracowane jako spójny układ, w którym każdy element wspiera pozostałe, zapewniając wyważone osiągi podczas eksploatacji.
Efektywność energetyczna: osiągi bez zbędnego wysiłku
Cooper Summer zostały zaprojektowane z myślą o oszczędności energii, niezależnie od długości trasy.
- Lekka, zoptymalizowana osnowa, wykonana z zaawansowanych materiałów, pomaga zmniejszyć opory toczenia, zachowując jednocześnie stabilność przy wyższych prędkościach.
- Precyzyjnie kontrolowany rozkład gumy poprawia właściwości jezdne pojazdów i zwiększa gotowość całej gamy modeli do pracy w pojazdach elektrycznych.
Hamowanie na mokrym: pewność nawet w zmiennych warunkach
Letnie drogi nie zawsze są suche, dlatego opony Cooper Summer opracowano tak, aby zapewniały niezawodne hamowanie wtedy, gdy przyczepność ma kluczowe znaczenie.
- Zaawansowany, asymetryczny wzór bieżnika wspiera maksymalną przyczepność, a powiększone zewnętrzne klocki barkowe dodatkowo poprawiają stabilność podczas hamowania.
- Odpowiednio rozmieszczone rowki skutecznie odprowadzają wodę, ograniczając ryzyko aquaplaningu i pomagają utrzymać kontrolę nad pojazdem nawet podczas nagłych letnich ulew.
Wydłużona żywotność bieżnika
- Sztywniejsze żebra oraz wyważony rozkład nacisku sprzyjają równomiernemu rozkładowi sił, ograniczając nierównomierne zużycie opony.
- Konstrukcja z wykorzystaniem mieszanki pomaga utrzymać sztywność bieżnika przez cały okres eksploatacji, co przekłada się na skuteczne hamowanie i stabilną przyczepność.
- Solidna budowa zapewnia długą żywotność opony bez kompromisów w zakresie komfortu i płynności prowadzenia.
Tworząc letnią gamę opon Cooper, chcieliśmy stworzyć ofertę, na której kierowcy mogą po prostu polegać. Skoncentrowaliśmy się na trzech kluczowych cechach: oszczędności paliwa, pewnym hamowaniu na mokrej nawierzchni oraz wysokiej trwałości bieżnika, dbając o to, by każdy element opony wspierał te parametry. Od asymetrycznego wzoru bieżnika i solidnej konstrukcji po lekką, a zarazem wytrzymałą osnowę – Cooper Summer zapewnia zrównoważone osiągi bez kompromisów. To ważny krok dla marki Cooper w regionie EMEA i wyraz tego, co reprezentuje ona dziś: niezawodne osiągi, stworzone z myślą o konkretnym celu.– powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.
OSIĄGI POTWIERDZONE TESTAMI
Niezależne testy potwierdzają zrównoważone osiągi opony Cooper Summer. W niedawnym teście opon letnich w rozmiarze 195/55 R16, przeprowadzonym przez renomowany niemiecki magazyn „Auto Motor und Sport” (AMS)*, model Cooper Summer zajął 7. miejsce i otrzymał ocenę „dobrą”. Redakcja zwróciła uwagę na „bezpieczne, precyzyjne i niezawodne właściwości jezdne zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni”, podkreślając także bardzo dobrą ochronę przed aquaplaningiem oraz wysoki komfort jazdy**. Na tle zróżnicowanej grupy konkurencyjnych modeli Cooper Summer potwierdziła swoją mocną pozycję w segmencie opon oferujących korzystny stosunek jakości do ceny, zapewniając solidne i praktyczne osiągi tam, gdzie mają one największe znaczenie.
OFERTA DLA SZEROKIEGO RYNKU
Gama Cooper Summer obejmuje:
- 162 pozycje asortymentowe dla samochodów osobowych i SUV
- na obręcze od 14″ do 21″
- o szerokości od 165 mm do 285 mm
- profilach od 30 do 70
- z indeksami prędkości H, V, W oraz Y.
Szeroka gama Cooper Summer została przygotowana tak, aby wspierać dealerów przez cały sezon letni 2026 i w kolejnych latach. To kolejny dowód na to, że marka Cooper konsekwentnie dostarcza trwałe, dopracowane technologicznie produkty, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby rynku.