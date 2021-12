INCHCAPE POLSKA OTWORZY W WARSZAWIE nowy SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH ORAZ AUTORYZOWANE SERWISY dla CZTERECH MAREK: BMW, MINI, JAGUAR I LAND ROVER

W nowej lokalizacji przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie klienci znajdą bogaty wybór używanych modeli aut wszystkich marek. Będą one dostępne w ramach oferty Inchcape Certified, którą stanowią samochody z niskim przebiegiem poniżej średniej wartości dla danego wieku, modele o niskim stopniu zużycia oraz ze szczegółowo sprawdzoną historią pod względem technicznym. Wśród nich nie zabraknie również aut z portfolio MINI i BMW, w tym z certyfikatem BMW Premium Selection i 24-miesięczną ochroną gwarancyjną na wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne. Osoby, które chciałyby zamienić swój dotychczasowy pojazd, będą mogły zrobić to w prosty sposób, korzystając z pełnej obsługi finansowej uwzględniającej potrzeby zarówno osób indywidualnych, jak też podmiotów instytucjonalnych czy opcji odkupu starego auta.

W nowoczesnym obiekcie poza showroomem samochodów używanych znajdą się także autoryzowane serwisy mechaniczne oferujące profesjonalną opiekę dla pojazdów marek BMW i MINI oraz Jaguar i Land Rover. Będzie to pierwszy serwis Inchcape dla marek Jaguar i Land Rover w Polsce.

Inchcape dostosowuje się do obecnej sytuacji i stawia na bezpieczeństwo, jakość i komfort klientów, dlatego niemal wszystkie procesy, takie jak umawianie wizyty, konsultacje, sam serwis i płatności, mogą odbywać się zdalnie. Wystarczy tylko przyjechać do Inchcape Park, zaparkować auto w wyznaczonym miejscu, a kluczyk pozostawić w skrytce w tzw. kluczykomacie. Postęp prac będzie można śledzić na przysłanym filmie, a za pośrednictwem aplikacji zdecydować o zakresie świadczonych usług. Bezkontaktowe pozostawianie lub odbiór samochodu będą możliwe nawet poza godzinami pracy oddziału, 24/7. Dzięki temu zaoszczędzony czas będzie można przeznaczyć na inne aktywności.

Budowa nowego konceptu Inchcape Park w Warszawie to ważny element strategii rozwoju naszej firmy w Polsce w kontekście nawiązania współpracy z nowymi markami Jaguar i Land Rover, a także koncentracji na sprzedaży pojazdów używanych. W nowym salonie i serwisie wychodzimy naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, oferując szyty na miarę proces obsługi. To klient decyduje o sposobie obsługi. Dzięki usługom online minimalizujemy tradycyjny kontakt z serwisem. Wszystko odbywa się całkowicie zdalnie, wygodnie i bezpiecznie, a cały proces jest przejrzysty, co pozwala budować i utrzymać zaufanie klientów, które ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek szczególnie w obszarze marek premium. Bardzo się cieszę, że do grona lokalizacji i grupy dealerskiej Inchcape Polska dołącza tak innowacyjny koncept, który łączy autoryzowane serwisy marek BMW, MINI, Jaguar i Land Rover z salonem certyfikowanych samochodów używanych

– powiedział Witold Wcisło, Prezes Zarządu Inchcape Polska.