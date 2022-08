Przepływomierze Hella – jakość ma znaczenie.

Jednym z kluczowych elementów prawidłowej pracy silnika jest określenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Za prawidłowy pomiar ilości powietrza dostarczanego do kanału dolotowego silnika odpowiada masowy przepływomierz powietrza. Dzięki informacji z przepływomierza komputer jest w stanie obliczyć ilość paliwa potrzebną, aby skład mieszanki był najoptymalniejszy.

Hella dzięki blisko 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu oraz produkcji elektroniki na rynek OE gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Przepływomierze Hella przeznaczone na rynek części zamiennych produkowane są z najlepszych materiałów, a jakość sygnału odpowiada wymogom produktów OEM co zapewnia pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Hella mając na uwadze ekologię gwarantuje prawidłową pracę przepływomierza od której zależy nie tylko ilość spalanego paliwa czy moc silnika, ale również czystość spalin i bezawaryjna praca katalizatora.

Należy zauważyć, że na rynku jest wiele tanich zamienników, które choć nie wywołują błędów w układzie sterowania pracą silnika, to nie można powiedzieć, że ich pomiar jest dokładny. Skutkuje to nieprawidłowym dozowaniem paliwa do zmierzonej ilości powietrza, która nie jest ilością rzeczywistą, tylko obarczoną błędem.

Pozorna oszczędność może przysporzyć nam zatem znacznych kosztów związanych nie tylko z możliwym, nadmiernym spalaniem, ale również z przyspieszonym zużyciem innych elementów układów dolotowego i wydechowego.

Jednak nawet najlepszy przepływomierz, bez niezbędnych czynności serwisowych związanych z układem dolotowym, w końcu ulegnie uszkodzeniu. Cały kanał dolotowy powinien podlegać oględzinom na okoliczność obecności wody, oleju, sadzy czy kurzu i w razie konieczności dokładnie wyczyszczony. Tego rodzaju brud może świadczyć o mechanicznych uszkodzeniach (np. pęknięcie obudowy filtra) lub niepoprawny montaż któregoś z elementów kanału podczas przeprowadzania czynności serwisowych w przeszłości, a skutkujący nieszczelnością.

Należy zauważyć, że niesprawny układ dolotowy ma negatywny wpływ nie tylko na przepływomierz powietrza, ale również na bardzo drogą przepustnicę, która może ulec uszkodzeniu. Podobne skutki może powodować filtr powietrza niskiej jakości, do którego produkcji użyto kiepskich materiałów a samo wykonanie filtra (jego kształt, wymiary, itp.) może powodować, że filtr „nie układa się” prawidłowo w obudowie i przepuszcza do silnika (poprzez przepływomierz oraz przepustnicę) brudne, nieprzefiltrowane powietrze. Sam materiał filtracyjne, jeśli jest niskiej jakości, będzie przepuszczał zanieczyszczenia stałe, które są niezwykle groźne dla wspomnianego przepływomierza, przepustnicy i ostatecznie dla samego silnika. Przepływomierz powietrza to element niezwykle wrażliwy na zabrudzenia, które upośledzają jego pracę, co skutkuje obliczeniem nieprawidłowej ilości zasysanego powietrza. Dlatego należy nie dopuszczać do jego zabrudzenia poprzez poprawną wymianę filtra powietrza, na taki wysokiej jakości oraz dokładne oględziny kanału dolotowego, jego ewentualne czyszczenie lub naprawę.

Decydując się na przepływomierz Hella otrzymujesz produkt wysokiej jakości oraz zyskujesz dostęp do szerokiej oferty produktów do samochodów europejskich i azjatyckich. Hella wychodząc na przeciw potrzebom, zapewnia również dostęp do katalogów, specjalistycznych szkoleń, diagnostyki w jakości OE oraz wsparcia technicznego.