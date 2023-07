Wskazówki od marki Standox – poważne uszkodzenia na podłożach metalowych

Warsztaty lakiernicze prosperują dzięki dużej przepustowości; głównie dzięki drobnym naprawom, które można wykonać szybko i sprawnie, przy minimalnym czasie oczekiwania klienta. Czasami zdarzają się jednak poważne uszkodzenia, które wymagają więcej czasu i materiałów, pozostawiając klienta bez samochodu na dłużej.

Harald Klöckner, Axalta International Training Leader i Product Specialist na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, przygotował wskazówki dotyczące naprawy poważnych uszkodzeń lakieru na podłożach metalowych. Materiał został przygotowany na podstawie produktów marki Standox, które oferują doskonałą jakość naprawy, już za pierwszym razem.

Przygotowanie podłoża

„Bardzo istotne jest przygotowanie podłoża. Lakiernicy nie powinni o tym zapominać, w przeciwnym razie będą mieli problemy na późniejszym etapie naprawy”, mówi Klöckner. „Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie powierzchni w celu usunięcia wszystkiego, co może mieć wpływ na przyczepność kolejnych warstw. W tym celu używamy zmywacza silikonowego Standox Silicone Remover 6600, który wycieramy do sucha ściereczką odtłuszczającą. Następnie powierzchnię należy przeszlifować do metalu i ponownie oczyścić przy użyciu preparatu Standox Silicone Remover 6600 i ściereczki odtłuszczającej”, mówi Klöckner.

Szlifowanie

„Po przygotowaniu podłoża, na uszkodzone miejsce aplikujemy szpachlę poliestrową – Standox Soft Stopper U1090. W kolejnym etapie szlifujemy naprawiany obszar, usuwamy pył i ponownie nakładamy szpachlę na wszystkie niedoskonałości. Jeśli to konieczne aplikujemy cienką warstwę pudru kontrolnego i ponownie szlifujemy. Rysy po szlifowaniu papierem o grubszej gradacji usuwamy przy użyciu papieru o drobniejszej gradacji, ale nigdy nie o więcej niż dwa poziomy gradacji. Aby uzyskać najlepszy rezultat, do krawędzi szlifujemy maszynowo, a narożniki ręcznie.”

Klöckner dodaje: „Najlepszą praktyką jest ponowne oczyszczenie całej powierzchni za pomocą preparatu Standox Silicone Remover 6600 i wytarcie do sucha ściereczką odtłuszczającą.”

Naprawa lakiernicza

Zaczynamy od aplikacji wypełniacza gruntującego, np. Standox 1K Primer Filler U3010. Produkt zapewnia znakomitą ochronę przed korozją i bardzo dobrą przyczepność. Jest również dostępny w aerozolu, w poręcznej puszce 2K-SprayMax, która jest idealna do mniejszych napraw na przeszlifowanych powierzchniach. Następnie nakładamy wypełniacz, np. Standox VOC Xtra Filler U7560, który posiada bardzo dobre właściwości wypełniające, zapewnia dobrą przyczepność lakieru nawierzchniowego, jest łatwy w aplikacji i szybko schnie.

W kolejnym etapie ręcznie szlifujemy narożniki i krawędzie, a pozostałe obszary maszynowo. Następnie czyścimy powierzchnię za pomocą środka czyszczącego Standox Precleaner 6800. Na koniec nakładamy lakier bazowy oraz jeden z lakierów bezbarwnych marki Standox.

Klöckner podsumowuje: „Chociaż naprawa poważnych uszkodzeń na podłożach metalowych jest bardziej czasochłonna w porównaniu do drobnych napraw, wcale nie musi być trudniejsza. Pamiętajmy jednak aby zawsze zapoznać się z wytycznymi producenta”.

Więcej informacji na temat marki Standox można znaleźć na stronie: www.standox.pl.

Nagrania szkoleniowe Standovision są dostępne na kanale YouTube marki pod adresem: www.youtube.com/standoxonline.