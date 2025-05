POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ POJAZDY ZASILANE ALTERNATYWNIE – CO TO OZNACZA DLA WARSZTATÓW?

Ewolucja parku samochodowego w Polsce niesie ze sobą poważne wyzwania dla niezależnych warsztatów samochodowych. Według Instytutu GiPA, 45,8%[1] nowych rejestracji w Polsce w 2023 roku stanowiły pojazdy z napędami alternatywnymi – AFV. Są wyposażone przede wszystkim w silniki hybrydowe i elektryczne. W 2024 roku stanowiły one 4,4%[2] całego parku samochodowego, podczas gdy 6 lat wcześniej było ich raptem 0,1%. Dynamika zmian sugeruje, że do 2027 roku udział wszystkich AFV się podwoi.

Dla niezależnych warsztatów, których w Polsce działa ponad 20 tysięcy[3], to wyraźny sygnał: czas zdobywać nowe kompetencje związane z obsługą pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Szczególnie że – jak wynika z analiz GiPA – aż 56%[4] warsztatów niezależnych nie posiada obecnie żadnej oferty serwisowej dla hybryd, a aż 68% nie obsługuje aut w pełni elektrycznych. Tylko 11% warsztatów niezależnych deklaruje pełen zakres usług dla hybryd typu PHEV (plug-in), a zaledwie 7% dla pojazdów BEV (całkowicie elektrycznych).

Warsztaty niezależne stoją dziś przed decyzją: albo zainwestują w rozwój kompetencji i odpowiednie zaplecze technologiczne, albo będą stopniowo tracić klientów na rzecz bardziej wyspecjalizowanych punktów, głównie serwisów dealerskich. Dlatego PLI nie tylko dostarcza produkty wysokiej jakości, ale także poszukują rozwiązań wspierających warsztaty w przygotowaniu się na zmieniającą się strukturę parku pojazdów w Polsce. – komentuje Adam Bober, Market Manager PETRONAS w Polsce.

Hybrydy to dziś rzeczywistość, nie przyszłość

Jeszcze kilka lat temu pojazdy hybrydowe były postrzegane jako rozwiązanie przyszłości – dziś stanowią one codzienność na polskich drogach. Wśród napędów alternatywnych to właśnie tzw. miękkie hybrydy (MHEV) zyskują największą popularność. Opowiadają za dużą część wzrostu udziału pojazdów AFV (Alternative Fuel Vehicles) w polskim parku samochodowym. Ich atrakcyjność wynika m.in. z dostępności modeli, korzystnej ceny oraz braku konieczności zewnętrznego ładowania.

Również hybrydy plug-in (PHEV) mają ugruntowaną pozycję na rynku – według danych PEVO Index na koniec 2024 roku było ich już 69 tysięcy[1]. Dla porównania, liczba pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) wyniosła 72,5 tysiąca – oznacza to, że udział pojazdów ładowanych z gniazdka stale rośnie, ale nadal ustępują one miejsca prostszym konstrukcyjnie rozwiązaniom.

Dynamika tych zmian oznacza, że coraz więcej pojazdów z napędami alternatywnymi zaczyna wchodzić w wiek, w którym kierowcy szukają serwisu poza ASO. Według danych GiPA[2], średni wiek pojazdów AFV w Polsce to dziś 2,2 roku, a do 2027 roku wzrośnie do około 3,5–3,6 lat – co oznacza, że w ciągu najbliższych dwóch lat niezależne warsztaty będą musiały stawić czoła nowej grupie klientów.



PETRONAS wspiera niezależne warsztaty

Transformacja to ogromna szansa, ale i konkretne wyzwanie. Hybrydy – zarówno typu mild, full, jak i plug-in – znacznie różnią się od tradycyjnych samochodów spalinowych, zwłaszcza pod względem zależności od automatycznych skrzyń biegów i zaawansowanych systemów, takich jak rekuperacja i złożone zarządzanie termiczne. Ta ewolucja wymaga od warsztatów przyjęcia nowej wiedzy i specjalistycznych płynów. PETRONAS Lubricants International (PLI) wspiera tę transformację dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom, w tym PETRONAS Syntium z CoolTech™ do zarządzania ciepłem silnika hybrydowego w warunkach start-stop oraz olejom przekładniowym PETRONAS Tutela zaprojektowanym w celu ochrony przed zużyciem i zapewnienia płynnej, wydajnej pracy przekładni.

Dla pojazdów w pełni elektrycznych PLI oferuje gamę PETRONAS iona – portfolio płynów przekładniowych eTransmission, płynów chłodzących eCoolants i smarów eGreases opracowanych wyłącznie pod kątem wymagań pojazdów elektrycznych. Płyny te zostały opracowane w celu optymalizacji izolacji, chłodzenia i wydajności silnika elektrycznego, pomagając zwiększyć zasięg i osiągi pojazdu, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki najnowocześniejszym działaniom badawczo-rozwojowym i silnej współpracy z producentami OEM, PETRONAS Lubricants International nie tylko spełnia wymagania nowoczesnej mobilności, ale także je napędza.

Warsztaty potrzebują dziś nie tylko produktów, ale i partnera, który rozumie zmiany rynkowe i potrafi na nie odpowiedzieć. Naszą rolą jako PLI jest bycie takim doradcą – zarówno w doborze odpowiednich płynów eksploatacyjnych, jak i w budowaniu świadomości, jak obsługa EV różni się od serwisu tradycyjnych pojazdów. – podkreśla Adam Bober.

Floty napędzają zmiany

Szczególną rolę w transformacji napędów odgrywają floty firmowe. Według raportu DKV Mobility[3] aż 34,2% firm wskazuje energię elektryczną jako najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w perspektywie dekady, o ile infrastruktura stanie się porównywalna z paliwami konwencjonalnymi. Wśród flot samochodów osobowych otwartość na elektromobilność jest najwyższa – wynika to z szerokiej oferty modelowej i rozwoju ładowarek. Wzrost dostępności punktów ładowania nie przebiega jednak równomiernie – infrastruktura koncentruje się w największych miastach i wzdłuż kluczowych tras. Powiaty wschodnie nadal pozostają w tyle, choć przykłady takie jak powiat ostródzki (przy trasie S7) pokazują potencjał lokalnych inwestycji.

Podsumowanie

Zmiana struktury napędów w Polsce to nie tylko wyzwanie dla rynku motoryzacyjnego, ale i realna szansa dla niezależnych warsztatów. Warunkiem jest szybka adaptacja. PETRONAS Lubricants International oferuje nie tylko nowoczesne produkty, ale i wsparcie merytoryczne w transformacji, która dzieje się tu i teraz.

Kluczem do utrzymania konkurencyjności będzie elastyczność, gotowość do nauki i współpraca z zaufanymi partnerami technologicznymi. Naszym celem jest być takim partnerem – nie tylko jako dostawca, ale jako realne wsparcie w codziennych wyzwaniach i długofalowym rozwoju. – konkluduje Adam Bober.

[1] Raport Instytutu GiPA Polski park samochodowy w 2024, s. 8

[2] Raport Instytutu GiPA Polski park samochodowy w 2024, s. 1

[3] Analiza własna PETRONAS, na podstawie raportu Instytutu GiPA Channels webinar 2023

[4] Raport Instytutu GiPA Channels webinar 2023, s 33.

[5] Raport DKV Mobility Polska: Wyzwania biznesowe flot transportowych i osobowych w Polsce 2025, na podstawie PEVO Index PSPM, s. 25

[6] Raport Instytutu GiPA Polski park samochodowy w 2024, s. 23

[7] Raport DKV Mobility Polska: Wyzwania biznesowe flot transportowych i osobowych w Polsce 2025, s. 17