NOWA ERA ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ

FORVIA HELLA: Inteligentna energia i miliony radarów. Motoryzacja przyszłości dzieje się dziś

Nowoczesne samochody coraz bardziej przypominają komputery na kołach. Ich bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność energetyczna zależą od zaawansowanych układów elektronicznych. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym obszarze jest inteligentny moduł dystrybucji energii opracowany przez FORVIA HELLA – firmę, która od lat wyznacza kierunki w branży motoryzacyjnej.

Nowy moduł iPDM (intelligent Power Distribution Module) został wprowadzony do produkcji seryjnej w 2025 roku. To przełomowe urządzenie zastępuje tradycyjne bezpieczniki topikowe, stosując elektroniczne bezpieczniki – tzw. eFuses. Dzięki temu system jest bardziej kompaktowy, lżejszy i szybszy w działaniu. W porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami pozwala zmniejszyć masę wiązek przewodów nawet o 25 proc., co ma ogromne znaczenie przy projektowaniu pojazdów elektrycznych, w których każdy gram przekłada się na zasięg i efektywność.

Moduł iPDM jest w stanie w czasie rzeczywistym kontrolować dystrybucję prądu w samochodzie i nią zarządzać. W przypadku przeciążenia lub awarii nie wymaga wymiany bezpiecznika – wystarczy zresetować system. To krok w stronę samochodów, które potrafią samodzielnie diagnozować i eliminować drobne usterki.

Architektura przyszłości: inteligencja w strefach

FORVIA HELLA rozwija nie tylko pojedyncze komponenty, ale całe koncepcje architektury elektryczno-elektronicznej pojazdów. Jednym z kluczowych elementów są tzw. Zone Controllers – sterowniki strefowe odpowiedzialne za komunikację i zasilanie różnych obszarów auta. W połączeniu z modułem iPDM tworzą one układ nerwowy pojazdu, który zapewnia precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne działanie wszystkich układów.

Produkcja nowego modułu odbywa się w zakładzie w Timişoarze w Rumunii, przy współpracy ośrodków badawczo-rozwojowych w Lippstadt, Craiovie i Pune. Globalny zasięg projektu i zamówienia o wartości ponad miliarda euro pokazują, jak silna jest pozycja FORVIA HELLA w światowym łańcuchu dostaw nowoczesnych technologii dla motoryzacji.

100 milionów radarów – technologia, która widzi więcej

Drugim kamieniem milowym dla firmy stało się osiągnięcie imponującego wyniku 100 milionów wyprodukowanych radarów. Od 2005 roku, gdy w zakładzie w Hamm w Niemczech ruszyła pierwsza linia produkcyjna, czujniki FORVIA HELLA stały się nieodłącznym elementem nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

Dzisiejsze radary pracujące w paśmie 77 GHz potrafią rozpoznać obiekty w odległości ponad 300 metrów. Rozróżniają pieszych, rowerzystów i pojazdy z niezwykłą precyzją – nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Podczas gdy starsze czujniki 24 GHz rozpoznawały samochód i stojącego obok człowieka jako jeden obiekt, nowa generacja technologii – nazwana ForWave7 – rozróżnia je jako dwa oddzielne cele. To ogromny postęp dla systemów bezpieczeństwa, takich jak automatyczne hamowanie awaryjne, asystent martwego pola czy adaptacyjny tempomat.

Dzięki tej precyzji i niezawodności radary FORVIA HELLA są dziś wykorzystywane przez około 30 największych producentów samochodów na świecie. Firma przewiduje, że do 2030 r. aż 90 proc. nowych pojazdów będzie wyposażonych w zaawansowane systemy radarowe – często po kilka lub nawet kilkanaście sztuk w jednym samochodzie.

Innowacje w służbie bezpieczeństwa i efektywności

To, co łączy oba osiągnięcia – inteligentną dystrybucję energii i radarowy system detekcji – to filozofia firmy oparta na zrównoważonym rozwoju, niezawodności i innowacji.

FORVIA HELLA nie tylko dostarcza komponenty. Tworzy systemy, które pozwalają samochodom myśleć, reagować i oszczędzać energię. To wizja mobilności, w której technologia i bezpieczeństwo idą w parze z precyzją inżynieryjną i odpowiedzialnością środowiskową.

Profesjonalizm, który napędza przyszłość

FORVIA HELLA pokazuje, że w świecie motoryzacji nie ma przypadków. Każda innowacja jest efektem setek godzin badań, testów i współpracy międzynarodowych zespołów. Dzięki takim projektom jak iPDM i ForWave7 firma nie tylko potwierdza swoją pozycję lidera, ale również udowadnia, że profesjonalizm może być siłą napędową całej branży.