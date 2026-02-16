TOYOTA SPRZEDAŁA GLOBALNIE JUŻ PONAD 31 MLN HYBRYD

W grudniu 1997 roku na rynku zadebiutowała pierwsza Toyota ze zelektryfikowanym napędem hybrydowym. Prius okazał się ogromnym przełomem w motoryzacji, a koncern od niemal 30 lat nadaje tempo elektryfikacji w branży. Przez ten czas marka dostarczyła klientom dokładnie 31 396 674 samochodów z napędami hybrydowymi. W Europie sprzedano 6 168 070 takich aut.

W ciągu niespełna 29 lat Toyota sprzedała na całym świecie ponad 31 mln samochodów z napędami hybrydowymi

Co piąta hybryda została kupiona w Europie

10 hybryd Toyoty z globalną sprzedażą ponad miliona egzemplarzy

Prius najpopularniejszym modelem hybrydowym na świecie

Obecnie gama hybryd Toyoty liczy 75 modeli z niemal wszystkich segmentów

Prius najpopularniejszą hybrydą Toyoty na świecie

Globalna gama zelektryfikowanych samochodów Toyoty liczy już blisko 100 modeli, a zdecydowana większość z nich – 75 – to auta z pełną hybrydą, hybrydą plug-in lub układami mild-hybrid. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się dostępne na rynku najdłużej pełne hybrydy, których do końca 2025 roku sprzedano 30 269 730 egzemplarzy. Hybrydy plug-in to 808 199 sprzedanych aut, a klienci kupili też 318 745 samochodów z układami mild-hybrid.

Największą globalną sprzedaż z hybrydowych modeli osiągnął Prius. Przez niemal 29 lat klienci kupili 5 500 509 egzemplarzy pięciu generacji ikony elektryfikacji, która dostępna jest jako hybryda lub hybryda plug-in. Barierę trzech milionów sprzedanych egzemplarzy przekroczyły także modele Corolla (3 353 625 aut) oraz RAV4 (3 058 813 aut), a w sumie aż 10 modeli trafiło do klientów w liczbie ponad miliona egzemplarzy.

Hybrydy Toyoty oferowane są w niemal wszystkich rynkowych segmentach. Camry to najpopularniejsza hybrydowa limuzyna marki (2,3 mln egz.), a Yaris to najczęściej wybierane hybrydowe auto miejskie (1,8 mln egz.). Toyota C-HR, która odegrała fundamentalną rolę w popularyzacji napędów hybrydowych w Europie, osiągnęła globalną sprzedaż na poziomie 1,4 mln aut. Dostępny od niespełna pięciu lat Yaris Cross to niemal 1,3 mln sprzedanych hybryd, co potwierdza, jak istotne dla klientów poszukujących miejskiego crossovera są technologie zelektryfikowane.

Sześć generacji hybrydy

Na rynku debiutuje właśnie RAV4 z najnowszą, szóstą odsłoną hybrydy, która będzie wyznaczać nowe standardy pod względem wydajności oraz oszczędnej eksploatacji w połączeniu z charakterystyczną dla marki niezawodnością i trwałością. To potwierdzenie, że Toyota nieustannie udoskonala napęd hybrydowy, zwiększając jego efektywność i obniżając emisję spalin.

Hybrydy to rozwiązania doskonale sprawdzone i przetestowane przez miliony użytkowników w różnych częściach świata. Układ, który początkowo dostępny był tylko w jednym modelu, obecnie napędza pojazdy z niemal wszystkich segmentów – od małych, miejskich samochodów przez rodzinne SUV-y po potężne samochody terenowe i pick-upy. Udoskonalana z generacji na generację technologia pozwala osiągać coraz niższe zużycie paliwa, dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu sekcji elektrycznej i wydłużeniu czasu poruszania się wyłącznie na prądzie.

Z hybrydy do samochodu elektrycznego

Toyota od niemal 30 lat produkuje i udoskonala pojazdy korzystające z silnika elektrycznego. Efektem prac rozwojowych opartych na bogatym doświadczeniu z eksploatacji wielomilionowego parku samochodów przez klientów Toyoty są nie tylko zaawansowane napędy hybrydowe oraz hybrydy plug-in, ale także poszerzająca się gama samochodów w pełni elektrycznych oraz innowacyjny elektryczny napęd na wodorowe ogniwa paliwowe. Przyszłość motoryzacji to równoległe wykorzystanie różnych rozwiązań, w zależności od warunków prawnych, dostępnej infrastruktury i zapotrzebowania klientów.

Toyota wypracowała dzięki hybrydom bogatą wiedzę dotyczącą kluczowych technologii elektryfikacji napędów, co stawia ją na pozycji lidera rozwoju nisko- i bezemisyjnych samochodów. Firma stale wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie silników elektrycznych, baterii i jednostek sterujących, które umożliwiają wydajne zarządzanie energią podczas jazdy w zelektryfikowanych samochodach wszystkich typów.