Wiele barw motoryzacji w kalendarzu ProfiAuto na 2021 rok

Kolorowy kalendarz ProfiAuto 2021 pokazuje różne barwy świata warsztatowego. Karty z kolejnymi miesiącami przedstawiają skąpane w żywych kolorach części zamienne, m.in. tarczę hamulcową, turbosprężarkę czy filtry. W centrum wyrazistych projektów znalazły się piękne modelki. Całości dopełniło wykorzystanie nowoczesnych technik graficznych.

Nasze kalendarze powstają w twórczej atmosferze. Nie pozwalamy, aby presja corocznego projektu stłumiła naszą kreatywność. Tym razem pokazaliśmy różne barwy świata warsztatowego. Paweł Cieśliński, na co dzień nasz kierownik działu graficznego i fotograf, potraktował to dosłownie i połączył warsztat samochodowy ze swoim doskonałym warsztatem artystycznym. W efekcie otrzymaliśmy oryginalne zdjęcia, korespondujące z najpopularniejszymi trendami graficznymi. Na kartach kalendarza zaprezentowaliśmy wszystko to, czego w takim projekcie nie może zabraknąć, czyli części zamienne i piękne modelki