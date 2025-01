NOWY PIGMENT CHROMAHYBRID WH1026 SOLAR GOLD DLA CROMAX® PRO

Cromax ponownie dowodzi innowacyjności za sprawą pigmentu ChromaHybrid do lakierów bazowych Cromax® Pro Basecoat. To unikatowy, wysokochromatyczny barwnik o znakomitym kryciu, oferujący zarazem wysoką jasność i intensywność koloru. Dzięki niemu lakiernicy mogą łatwo naprawiać takie lakiery, jak Audi Sechura Beige czy Volvo Twilight Bronze.

Receptury dla nowego hybrydowego barwnika są teraz dostępne w ChromaWeb, cyfrowej platformie do zarządzania kolorami Cromax. Dzięki temu, że jest ona dostępna w chmurze, można z niej korzystać na komputerze, tablecie lub telefonie z dostępem do internetu.

ChromaHybrid WH1026 Solar Gold to pigment o ograniczonym zastosowaniu, dlatego jest dostępny w praktycznych opakowaniach o pojemności 100 ml. Innowacyjne końcówki dozujące butelek umożliwiają wykorzystanie lakieru do ostatniej kropli, a same pojemniki powstają w 50% z tworzywa z odzysku, dowodząc zarazem zobowiązania firmy do dbania o środowisko.

Więcej informacji na temat marki Cromax można znaleźć na stronie www.cromax.pl.