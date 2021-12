Opony zimowe zostały zoptymalizowane pod kątem jazdy w chłodniejszych warunkach pogodowych. Jednym z elementów wyróżniających te produkty jest bieżnik, którego priorytetem jest przyczepność. Ale właściwie dlaczego warto zmienić opony na zimowe, gdy temperatura spada? Goodyear przedstawia pięć najważniejszych zalet opon zimowych, dzięki którym będzie można wykorzystać potencjał samochodu również w zimowym sezonie.

Większa elastyczność to większa przyczepność

Opony zimowe są wykonane z bardziej miękkich mieszanek niż produkty letnie, przez co są bardziej elastyczne, a więc większa ich część zachowuje kontakt z nawierzchnią. Natomiast w przypadku opon letnich niższe temperatury zimą powodują twardnienie bieżników, co zmniejsza ich przyczepność na drodze. Tworząc technologię Winter Grip inżynierowie Goodyear zastosowali nową mieszankę, która zapewnia większą elastyczność gumy w niskich temperaturach, co przekłada się na lepszą przyczepność na śniegu i lodzie.

Specjalne lamele dla lepszej trakcji

Głębsze, bardziej widoczne i zróżnicowane lamele bieżnika (cienkie szczeliny wycięte w poprzek bieżnika opony) pomagają chwytać śnieg. Śnieg zamarza w lamelach, tworząc coś w rodzaju pazura lub raka, co pomaga uzyskać przyczepność. Dodatkowo bardzo miękka mieszanka bieżnika poprawia trakcję na lodzie. Dzięki temu nawet samochód z napędem na 2 koła lepiej trzyma się drogi i może prowadzić się bezpieczniej niż ten z napędem na 4 koła na standardowych oponach letnich.

Zwiększona odporność na aquaplaning

Specjalne rowki hydrodynamiczne w oponach zimowych Goodyear UltraGrip 9+ i UltraGrip Performance+ szybko odprowadzają wodę z powierzchni opony. Zmniejsza to ryzyko aquaplaningu – zjawiska polegającego na utracie przyczepności z powodu gromadzenia się warstwy wody między oponą a nawierzchnią – i poprawia trakcję na drogach, na przykład pokrytych warstwą topniejącego śniegu.

Skrócona droga hamowania

Specjalne mieszanki, takie jak w Goodyear Snow Protect Technology, zostały opracowane z myślą o skróceniu drogi hamowania na ośnieżonych drogach. Inne przełomowe rozwiązania, takie jak Traction Protect Technology zastosowane na przykład w nowej oponie UltraGrip Performance+, obejmują zaawansowaną żywicę, która zwiększa możliwości odkształcania. Pozwala to na lepsze i łatwiejsze przekształcenie sił hamowania w przyczepność i skrócenie drogi hamowania na mokrej i suchej nawierzchni nawet o 1,5 metra – w porównaniu z najbliższym konkurentem w teście magazynu Auto Bild [1].

Większa trwałość i efektywność kosztowa

Opony zimowe są nie tylko bezpieczniejsze, ale i bardziej trwałe w porównaniu do tych standardowych. Wysoka elastyczność bieżnika zapewnia lepszą odporność na zużycie, co z kolei zwiększa trwałość i przebieg. Ponieważ opony zimowe montuje się tylko w chłodniejszych miesiącach – zazwyczaj od listopada do marca – wydłużają one również okres eksploatacji zwykłych opon letnich. Nie zapomnij zmienić opon na letnie, gdy temperatury zaczną ponownie rosnąć.

Laurent Colantonio, regionalny dyrektor Goodyear ds. technicznych w pionie opon osobowych w regionie EMEA, mówi: „Rozwiązania technologiczne oraz wyjątkowe właściwości opon zimowych z rodziny Goodyear UltraGrip zapewniają stałe, lepsze osiągi i pozwalają na pewniejszą jazdę w zimowych warunkach.”

[1] Auto Bild Sportscars (GER) – Wydanie 11, listopad 2019 – Rozmiar opon: 255/35 R 19 – Goodyear UltraGrip Performance+, Vredestein Wintrac Pro, Uniroyal MS plus 77, Continental WinterContact TS 860 S, Hankook Winter i*cept evo2, Michelin Pilot Alpin PA4, Kumho WinterCraft WP71, Toyo Snowprox S954, Nexen Winguard Sport 2, Nokian WR A4, Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow. Na mokrej nawierzchni pojazd testowy wyposażony w opony Goodyeara potrzebował zaledwie 45,7 metra, aby zatrzymać się z prędkości 100 km/h, czyli o 1,5 metra mniej niż jego najbliższy konkurent. Na śniegu droga hamowania na oponach UltraGrip Performance+ wynosiła 27,6 metra, czyli o 0,4 metra krócej niż u najbliższego konkurenta.