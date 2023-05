Poznaj elektryczne samochody na Torze Modlin

Ponad 70 modeli samochodów elektrycznych będzie można zobaczyć i testować podczas EV Experience, które odbędzie się już w dniach 26 i 27 maja na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Wśród nich nie zabraknie również pojazdów dostawczych, stanowiących idealne rozwiązanie dla firm, zwłaszcza obsługujących dostawy ostatniej mili.

Rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, potrzeba edukacji oraz propagowanie elektromobilności, to główne przyczyny, dla których Fundacja EV Klub Polska oraz PSPA już po raz drugi organizują EV Experience. Pod koniec maja na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się największy w Polsce, otwarty dla publiczności test samochodów elektrycznych. Jest to unikalne pod względem formy wydarzenie, które daje możliwość nie tylko zobaczenia, ale również przetestowania w jednym miejscu większości pojazdów elektrycznych dostępnych na polskim rynku. Każdego dnia na pięciu torach zrealizowanych zostanie ponad 1000 jazd testowych.

Na Torze Modlin pojawi się ponad 60 modeli elektrycznych. Odwiedzający EV Experience będą mogli osobiście sprawdzić osiągi najnowszych i najszybszych „elektryków” oferowanych w Polsce. Nie zapomnieliśmy również o firmach, które planują wprowadzić do floty zeroemisyjne samochody dostawcze. To najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku elektromobilności. W 2022 r. liczba nowo zarejestrowanych w Polsce elektrycznych samochodów użytkowych wzrosła ponad dwukrotnie (o 131% r/r) . – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Pojawienie się Strefy e-Cargo podczas wydarzenia nie będzie przypadkowe. Firmy w Polsce nabywają coraz więcej elektrycznych samochodów dostawczych m.in. ze względu na atrakcyjne warunki dofinansowania z programu „Mój Elektryk”. W przypadku samochodów kategorii N1 wysokość dopłaty może wynieść nawet 70 tys. zł. Za zakupem EV przemawiają także zdecydowanie niższe koszty eksploatacji, czy liczne przywileje takie jak np. prawo do jazdy po buspasach czy możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach. Elektryfikacji floty sprzyjają również rosnące zasięgi dostawczych „elektryków”. W opinii analityków samochód, który dziennie przejeżdża do 300 km przez 98% dni w roku, nadaje się do wymiany na model elektryczny.

Rynkowa oferta samochodów dostawczych jest coraz większa. Jak wynika z przygotowanego przez PSPA „Katalogu samochodów elektrycznych”, na koniec 2022 r. na rynku dostępnych było 25 modeli zeroemisyjnych „dostawczaków”. Takie pojazdy na polskich drogach spotyka się coraz częściej. W kwietniu 2023 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie ponad 3,5 tys. elektrycznych samochodów użytkowych – to ponad 4 razy więcej niż na początku 2021 r. Podczas EV Experience postanowiliśmy stworzyć dedykowaną strefę, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertą elektrycznych „dostawczaków”. Wśród nich znajdą się zarówno kompaktowe combivany, jak też duże pojazdy dostawcze czy półciężarówki . – komentuje Maciej Gis, kierownik Biura Komunikacji PSPA.

Odwiedzający Strefę e-Cargo na EV Experience mogą liczyć na szereg rynkowych nowości, w tym całą gamę elektrycznych, dostawczych Mercedesów, Volkswagena ID.Buzza czy pojazdy od Foton Motor, marki założonej w 2021 r. (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Grupą Zasada a Foton Motor w Makowie Mazowieckim powstał zakład montażowy tych samochodów).

EV Experience odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05 – piątek). Drugi dzień EV Experience (27.05 – sobota) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością.

By wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wystarczy odwiedzić stronę www.evexp.pl i zakupić bilet wstępu. Cena na dzień otwarty (27 maja) to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny). Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilności), korzystania ze wszystkich atrakcji czy udziału w szkoleniach edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli być również świadkami największego w Polsce zlotu samochodów zeroemisyjnych oraz wyścigów kierowców aut elektrycznych. Najważniejsze informacje o drugiej edycji EV Experience można na bieżąco śledzić na oficjalnych profilach EV Klubu Polska oraz PSPA (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn).

Dowiedz się więcej: www.evexp.pl