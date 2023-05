Filtry UFI do Hyundai Tucson, najlepiej sprzedającego się samochodu w segmencie kompaktowych SUV-ów w Europie

Technologia filtracji UFI Filters po raz kolejny została wybrana przez czołowego producenta samochodów, tym razem filtr paliwa UFI trafił na pierwszy montaż do Hyundai Tucson, najpopularniejszego kompaktowego SUV-a w Europie w 2022 r.

Według danych opublikowanych przez JATO Dynamics, firmę specjalizującą się w badaniach biznesowych sektora motoryzacyjnego, w ubiegłym roku na starym kontynencie zarejestrowano 150.803 modeli Tucson. To potwierdza, że obecnie czwarta wersja samochodu koreańskiej marki jest najpopularniejszym pojazdem sportowo-użytkowym w swoim segmencie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, drugiej i trzeciej, Hyundai postawił na niezawodną ochronę silnika gwarantowaną przez system filtracji UFI Filters.

Nowa generacja filtrów paliwa do silników Diesla: przyjazna dla środowiska i łącząca wiele funkcji

UFI Filters dostarcza system filtracji oleju napędowego jako oryginalne wyposażenie do silnika 1.6 CRDi nowego Tucson, jak również do wersji mild hybrid (MHEV). W porównaniu z wcześniejszymi produktami, zaletami nowego modułu są integracja wielu funkcji oraz waga elementu wykonanego z lekkich plastikowych materiałów z ekologicznym wkładem. Czujnik obecności wody, grzałka z materiału ceramicznego oraz czujnik ciśnienia są zgrupowane w górnej części filtra, co pozwala zwiększyć efektywność zarządzenia termicznego.

Wkład filtracyjny posiada wysoką zdolność separacji wody, poprzez zastosowanie specjalnego materiału w technologii FormuleUFI.Stratiflex, który oddziela cząsteczki wody w oparciu o zasadę koalescencji. Wzmocniony wewnętrzną siatką hydrofobową, filtr blokuje krople wody i kieruje ich opadanie na dno zbiornika modułu, gdzie znajduje się korek spustowy. Czujnik obecności wody precyzyjnie sygnalizuje, kiedy należy go opróżnić.

Technologia filtracji paliwa UFI Filters

Dzięki zakładowi przemysłowemu w Korei, UFI Filters kontynuuje historyczne partnerstwo z marką Hyundai, już od drugiego modelu samochodu Tucson w wersji diesel, który był wyposażony w filtr paliwa z medium filtracyjnym wykonanym w technologii FormuleUFI.Stratiflex.

Moduł UFI do samochodów Tucson produkowanych w latach 2015-2021 składa się z aluminiowej głowicy z czujnikiem ciśnienia i grzałką, a korpus filtra wyposażony jest w czujnik obecności wody. Całość znajduje się w ramie chroniącej przed uszkodzeniami. Stalowy element filtracyjny łączy dwustopniowy system wykonany w technologii FormulaUFI.Stratiflex – pierwszą barierę dla zanieczyszczeń i wody tworzy medium na bazie celulozy, a drugą hydrofobowa siatka eliminująca pozostałe cząsteczki.

Gwarantowana skuteczność filtracji wynosi ponad 99% dla cząsteczek o rozmiarze 4 μm, separacja wody przekracza poziom 90%, zgodnie z normą ISO 16332, a czujnik sygnalizuje, kiedy konieczne jest oczyszczenie zbiornika na dnie filtra.

Jakość produktów OE na rynek aftermarket

UFI Filters potwierdza tym samym swoją wysoką pozycję wśród producentów samochodów, pokrywając zapotrzebowania 95% światowych firm. Techniczne know-how zdobyte dzięki współpracy przy tworzeniu oryginalnego wyposażenia, jest jedną z głównych zalet na rynku wtórnym. Firma może oferować produkty o jakości OE również niezależnym sieciom sprzedaży części zamiennych. Filtr oleju napędowego do samochodu Hyundai Tucson drugiej generacji jest dostępny w katalogu UFI z oznaczeniem 24.123.00 oraz w katalogu SOFIMA z oznaczeniem S 4123 NR. Obecnie trwają również prace nad wprowadzeniem ekologicznego wkładu do najnowszej generacji modelu Tucson.