PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ

Zestaw nasadek do sondy lambda i wtryskiwaczy PROLINE 46844 Wymiana sondy lambda, klucz do odkręcania sond lambda i wtryskiwaczy

Są w pracy warsztatu procedury wyglądające na łatwe – w rzeczywistości wymagające jednak praktyki, delikatności i sporej zręczności. Przede wszystkim jednak dobrego narzędzia specjalistycznego. Sondy lambda i wtryski – codzienność w serwisach – to sprawdzian dla człowieka, ale jeszcze większy dla narzędzi. Warto wiec postawić na jakość przy ich wyborze.

Jak odpowiednio podejść do wymiany sondy lambda – dlaczego ważna jest precyzja i delikatność w operowaniu przy gnieździe sondy i jak to osiągnąć? Nieodzowny będzie w tej operacji klucz do odkręcania sondy lambda PROLINE 46844.

Montaż nowej sondy również wiąże się z ryzykiem i można je wyeliminować używając dedykowanego narzędzia. Klucz do odkręcania sondy lambda PROLINE 46844 będzie tu kapitalną pomocą. Co zyskujemy? Efektywność w pracy, brak strat w materiale i częściach, pewność solidnego montażu, a w rezultacie bezawaryjną jazdę i brak reklamacji!

Wymiana sondy lambda krok po kroku:

Przed przystąpieniem do wymiany sondy lambda warto dla bezpieczeństwa odłączyć akumulator i obowiązkowo poczekać aż układ wydechowy ostygnie. Odłączamy od siebie przewody (przewód sondy od przewodu biegnącego do sterownika silnika oraz drugi, do którego dostęp może wymagać demontażu poszczególnych elementów pojazdu). Używając nasadek do sondy lambda, wykręcamy sondę z gniazda przed montażem nowej sondy, jej gwint smarujemy następnie smarem wysokotemperaturowym i ostrożnie wkręcamy ręcznie element w gniazdo. Całość następnie dokręcamy kluczem dynamometrycznym i podłączamy wtyczki.

Do wtrysków nie trzeba wodotrysków – wystarczy precyzja:

Problemy z wymianą wtryskiwaczy nie kończą się na dostępie do samego podzespołu. Trzeba pamiętać o tym, że często urządzenie pracowało w silniku przez wiele lat i kilometrów, wiec miało do czynienia z zanieczyszczeniami i wysoką temperaturą. W efekcie mogło zapiec się w punkcie montażowym. Do odkręcenia takiego wtrysku nie wystarczy zwykły klucz – potrzebna jest profesjonalna nasadka z zestawy PROLINE 46844.To pozwoli na demontaż bez uszkodzenia elementów głowicy i samego wtryskiwacza. Siłowanie się z wtryskiwaczem może bowiem doprowadzić do jego ukręcenia, ewentualnie uszkodzenia pokrywy zaworów czy nawet głowicy – a tego wszyscy chcielibyśmy przecież za wszelką cenę uniknąć.

Więcej szczegółów na temat zestawu PROLINE 46844 oraz o jego zastosowaniu znajdziecie w filmie z udziałem Grzegorza Bieńka, doświadczonego mechanika, kierującego pracami autoryzowanego serwisu BMW M Sikora w Mikołowie.