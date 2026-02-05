PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ I JAKOŚCIĄ PRZEZ FIRMĘ MEWA NA POTRZEBY BEZPIECZNYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Odzież robocza jest stosowana w przypadkach, kiedy odzież prywatna może ulec uszkodzeniu lub silnemu zabrudzeniu w miejscu pracy lub też, gdy odpowiednie wymagania uniemożliwiają pracownikom noszenie własnej odzieży. W wielu branżach odzież robocza musi spełniać normy oraz odpowiednie standardy higieny i jakości.

Wysokie standardy w zakresie higieny i bezpieczeństwa w ramach kompleksowej usługi

Niezależnie od branży i wykonywanej pracy, odzież robocza po pewnym czasie ulega zabrudzeniu. Aby odzież robocza mogła być wielokrotnie prana i ponownie noszona, należy ją odpowiednio pielęgnować. Ponieważ pranie odzieży roboczej w domu często nie spełnia standardów jakości i higieny wymaganych w wielu obszarach, a ponadto nie można wykazać ich przestrzegania, zaleca się korzystanie z usług profesjonalnego dostawcy usług tekstylnych, który zapewnia kontrolowane i w pełni możliwe do identyfikacji procesy.

Cały proces odbywa się zgodnie z rygorystycznie kontrolowanymi i dokumentowanymi procedurami. W ten sposób odzież robocza dostarczana przez firmę Mewa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami i zapewnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa.

Aby odzież robocza mogła być wielokrotnie prana i ponownie noszona, powinna być profesjonalnie pielęgnowana (zdjęcie Mewa).

Usługodawca tekstylny, taki jak Mewa, przejmuje wszystkie zadania związane z pielęgnacją i wyposażeniem: pranie, kontrolę jakości, a w razie potrzeby również naprawy odzieży, w tym oczywiście odbiór i dostawę. Każdy pracownik otrzymuje co najmniej trzy komplety, dzięki czemu zawsze ma do dyspozycji higieniczną, czystą odzież.

Wysokie standardy jakościowe i higieniczne również w zakresie utrzymania ruchu

W wielu gałęziach przemysłu przestrzeganie wysokich standardów jakości dotyczy nie tylko pracowników i ich odzieży roboczej, ale również maszyn i elementów wyposażenia, które muszą być regularnie i dokładnie czyszczone. Nawet najmniejsze pozostałości brudu lub tłuszczu mogą nie tylko zakłócić prawidłowe działanie urządzeń, ale również zagrozić bezpieczeństwu produktów. Również w tych obszarach firma Mewa, świadcząca usługi w zakresie tekstyliów przemysłowych, oferuje w ramach kompleksowej usługi skuteczne i jednocześnie zrównoważone rozwiązania w postaci praktycznych czyściw do czyszczenia, które można prać i ponownie używać nawet 50 razy. Do dokładnego czyszczenia poszczególnych części maszyn w obszarze konserwacji i naprawy urządzeń firma Mewa oferuje swoim klientom różne urządzenia o czyszczenia części w ramach zrównoważonej kompleksowej usługi.

Czyściwo firmy Mewa oferowane w ramach kompleksowej usługi to idealne rozwiązanie do ekologicznego czyszczenia (zdjęcie: Mewa).

Najnowszy model myjki, Mewa Eco-Matic, działa w pełni automatycznie i – podobnie jak wszystkie urządzenia firmy Mewa przeznaczone do czyszczenia części – wykorzystuje wodny roztwór czyszczący bez oznaczenia CLP, który usuwa zabrudzenia w naturalny i biologiczny sposób.

Automatyczna myjka części Mewa Eco-Matic usuwa zabrudzenia z różnych części maszyn w naturalny sposób (zdjęcie: Mewa).

Dzięki temu rozwiązaniu firmy Mewa każda branża nie tylko korzysta z wysokich standardów higieny, ale jednocześnie stawia na zrównoważony model, który łączy w sobie bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko. Zaangażowanie to przejawia się w kontrolowanych procesach, zmniejszonym zużyciu zasobów i niezmiennie wysokiej jakości w całym łańcuchu wartości.