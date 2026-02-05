PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ I JAKOŚCIĄ PRZEZ FIRMĘ MEWA NA POTRZEBY BEZPIECZNYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Odzież robocza jest stosowana w przypadkach, kiedy odzież prywatna może ulec uszkodzeniu lub silnemu zabrudzeniu w miejscu pracy lub też, gdy odpowiednie wymagania uniemożliwiają pracownikom noszenie własnej odzieży. W wielu branżach odzież robocza musi spełniać normy oraz odpowiednie standardy higieny i jakości.
Wysokie standardy w zakresie higieny i bezpieczeństwa w ramach kompleksowej usługi
Niezależnie od branży i wykonywanej pracy, odzież robocza po pewnym czasie ulega zabrudzeniu. Aby odzież robocza mogła być wielokrotnie prana i ponownie noszona, należy ją odpowiednio pielęgnować. Ponieważ pranie odzieży roboczej w domu często nie spełnia standardów jakości i higieny wymaganych w wielu obszarach, a ponadto nie można wykazać ich przestrzegania, zaleca się korzystanie z usług profesjonalnego dostawcy usług tekstylnych, który zapewnia kontrolowane i w pełni możliwe do identyfikacji procesy.
Cały proces odbywa się zgodnie z rygorystycznie kontrolowanymi i dokumentowanymi procedurami. W ten sposób odzież robocza dostarczana przez firmę Mewa jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami i zapewnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa.
Usługodawca tekstylny, taki jak Mewa, przejmuje wszystkie zadania związane z pielęgnacją i wyposażeniem: pranie, kontrolę jakości, a w razie potrzeby również naprawy odzieży, w tym oczywiście odbiór i dostawę. Każdy pracownik otrzymuje co najmniej trzy komplety, dzięki czemu zawsze ma do dyspozycji higieniczną, czystą odzież.
Wysokie standardy jakościowe i higieniczne również w zakresie utrzymania ruchu
W wielu gałęziach przemysłu przestrzeganie wysokich standardów jakości dotyczy nie tylko pracowników i ich odzieży roboczej, ale również maszyn i elementów wyposażenia, które muszą być regularnie i dokładnie czyszczone. Nawet najmniejsze pozostałości brudu lub tłuszczu mogą nie tylko zakłócić prawidłowe działanie urządzeń, ale również zagrozić bezpieczeństwu produktów. Również w tych obszarach firma Mewa, świadcząca usługi w zakresie tekstyliów przemysłowych, oferuje w ramach kompleksowej usługi skuteczne i jednocześnie zrównoważone rozwiązania w postaci praktycznych czyściw do czyszczenia, które można prać i ponownie używać nawet 50 razy. Do dokładnego czyszczenia poszczególnych części maszyn w obszarze konserwacji i naprawy urządzeń firma Mewa oferuje swoim klientom różne urządzenia o czyszczenia części w ramach zrównoważonej kompleksowej usługi.
Najnowszy model myjki, Mewa Eco-Matic, działa w pełni automatycznie i – podobnie jak wszystkie urządzenia firmy Mewa przeznaczone do czyszczenia części – wykorzystuje wodny roztwór czyszczący bez oznaczenia CLP, który usuwa zabrudzenia w naturalny i biologiczny sposób.
Dzięki temu rozwiązaniu firmy Mewa każda branża nie tylko korzysta z wysokich standardów higieny, ale jednocześnie stawia na zrównoważony model, który łączy w sobie bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko. Zaangażowanie to przejawia się w kontrolowanych procesach, zmniejszonym zużyciu zasobów i niezmiennie wysokiej jakości w całym łańcuchu wartości.