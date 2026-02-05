HENGST FILTRATION ROZSZERZA OFERTĘ NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH O POKRYWY GŁOWICY CYLINDRÓW I MODUŁY KOLEKTORA DOLOTOWEGO

Hengst Filtration konsekwentnie rozszerza swoją ofertę na rynku części zamiennych i wprowadza do swojego asortymentu dwie nowe grupy produktów: pokrywy głowicy cylindrów i moduły kolektora dolotowego.



Od teraz nowe rozwiązania są dostępne dla hurtowni i niezależnych warsztatów w niezawodnej jakości oryginalnego wyposażenia Hengst. Dzięki rozszerzeniu asortymentu firma Hengst zapewnia niezależnym warsztatom i hurtowniom kompleksowe rozwiązania systemowe w jakości OE, gotowe do montażu.

Ciągłe poszerzanie portfolio produktów na rynku wtórnym

Od 2023 roku firma Hengst z powodzeniem wprowadza nowe grupy produktów na rynek części zamiennych. Pierwsze były miski olejowe skrzyni biegów i odpowietrzniki skrzyni korbowej, a następnie zestawy do wymiany oleju i moduły filtrów oleju. Dzięki nowym pokrywom głowicy cylindrów i modułom kolektora dolotowego firma konsekwentnie kontynuuje tę drogę.

Krok po kroku przenosimy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie części oryginalnych na rynek wolnych części zamiennych. W ten sposób firma Hengst wykazuje swoją kompetencję na rynku części zamiennych, wykraczającą poza klasyczne produkty filtracyjne, i konsekwentnie ją rozbudowuje. Naszym celem jest oferowanie rynku kompletnych, gotowych do montażu rozwiązań, które ułatwiają naprawy i zapobiegają dalszym uszkodzeniom. – wyjaśnia Adrian Rothschild, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Hengst.

Pokrywy głowicy cylindrów: całkowita wymiana zamiast pojedynczej naprawy

Pokrywy głowicy cylindrów są dziś czymś więcej niż tylko osłonami głowicy cylindrów. Oprócz uszczelniania często integrują one takie funkcje, jak zintegrowane systemy odpowietrzania lub czujniki wałka rozrządu. W związku z tym zmęczenie materiału, nieszczelności lub uszkodzenia zintegrowanych komponentów mają wpływ nie tylko lokalnie, ale na cały układ silnika. W praktyce uszkodzenia te często objawiają się utratą oleju, przedostawaniem się powietrza lub niestabilną pracą silnika. Sama wymiana uszczelki często usuwa przyczyny tylko na krótki czas.

Dlatego firma Hengst oferuje pokrywy głowicy cylindrów jako całkowicie zmontowane rozwiązania zamienne, w których uwzględniono wszystkie elementy istotne dla funkcjonowania. Asortyment startowy obejmuje 22 artykuły do zastosowań w samochodach osobowych i jest stale rozszerzany. Wiele wersji posiada zintegrowane separatory mgły olejowej. Jest to element, który w przypadku zużycia lub nieprawidłowego działania może mieć znaczący wpływ na ciśnienie i szczelność silnika. Kompletna wymiana pozwala uniknąć dalszych uszkodzeń i ograniczyć konieczność ponownych wizyt w warsztacie. Już dziś oferta obejmuje ponad 2000 europejskich modeli pojazdów.



Moduły rur ssących: element systemu o wysokim potencjale uszkodzeń

Moduły rur ssących stanowią centralny punkt styku między przewodami powietrza dolotowego, przepustnicą i recyrkulacją spalin. W nowoczesnych silnikach są one wykonane jako jednostka funkcjonalna z klapami wirowymi, siłownikami i czujnikami. Osady powstałe w wyniku recyrkulacji spalin, zużycie mechanizmu klap lub nieszczelności w obudowie z tworzywa sztucznego często prowadzą do przedostawania się powietrza obcego, utraty mocy lub komunikatów o błędach w układzie zarządzania silnikiem. Pojedyncze próby naprawy szybko osiągają swoje granice, ponieważ usterki rzadko ograniczają się do jednego elementu.

Dlatego firma Hengst oferuje moduły kolektora dolotowego jako kompletne, gotowe do montażu części serwisowe w jakości OEM, które umożliwiają łatwe magazynowanie i szybkie naprawy. Wymiana całego zespołu zapewnia, że wszystkie elementy istotne dla funkcjonowania ponownie współpracują niezawodnie i pozwala uniknąć dalszych uszkodzeń. Asortyment startowy obejmuje 19 modułów rur ssących do samochodów osobowych i jest stale rozszerzany. Już dziś program obejmuje ponad 1000 europejskich modeli pojazdów i wspiera warsztaty w zakresie trwałych i ekonomicznych napraw.