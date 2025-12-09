ROZRUSZNIKI I ALTERNATORY HELLA – PRECYZJA, JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ

Na lepszy start – nowe części, zero kaucji, same korzyści!

HELLA oferuje szeroki asortyment rozruszników i alternatorów zgodnych ze standardami OEM, idealnie dopasowanych do różnych modeli pojazdów. To niezawodne komponenty, które gwarantują pewny rozruch i stabilne zasilanie w każdym warsztacie.

Bezpieczny start podróży

Rozrusznik to element, którego praca trwa zaledwie kilka sekund, ale bez niego podróż nie ruszy z miejsca. Jego zadaniem jest wprawienie wału korbowego w ruch, by silnik spalinowy mógł rozpocząć swoją pracę.

Pojazdy z silnikiem Diesla lub pojazdy z systemem Start-Stop mają mocniejszy rozrusznik. Aby osiągnąć wymagany moment obrotowy podczas rozruchu silnika, często stosuje się przekładnię zębatą zapewniającą odpowiednio niskie przełożenie, umożliwiające rozruch. Zazębienie zębnika rozrusznika z wieńcem koła zamachowego zwykle odbywa się za pomocą włącznika elektromagnetycznego. W silniku benzynowym proces rozruchu obciąża akumulator prądem o natężeniu około 100 A, a w silniku wysokoprężnym o natężeniu do 400 A. Ta ostatnia wartość wynika z wyższego ciśnienia sprężania w silniku Diesla. Minimalna moc rozrusznika zależy od rodzaju silnika (o zapłonie iskrowym lub samoczynnym), pojemności skokowej, minimalnej prędkości rozruchu silnika i wymaganej formulacji oleju silnikowego (lepkości oleju). Nowoczesne, małe silniki z turbodoładowaniem wymagają mniejszego rozrusznika o niższej mocy.

Energia pod kontrolą

Alternatory przekształcają energię kinetyczną w energię elektryczną i zapewniają ładowanie akumulatora, stabilne napięcie w instalacji elektrycznej oraz zasilanie wszystkich odbiorników w samochodzie. Alternatory są napędzane przez silnik za pomocą pasków klinowych lub wieloklinowych, które muszą być regularnie sprawdzane pod kątem zużycia i ewentualnie wymieniane. Sprzęgło jednokierunkowe alternatora zapewnia odłączanie napędu pasowego od wału korbowego, co wpływa na tłumienie drgań paska. Ze względu na działanie tego sprzęgła moment obrotowy jest przekazywany tylko w kierunku obracania się koła pasowego. Samo wytwarzanie energii opiera się na zasadzie indukcji elektromagnetycznej między uzwojeniem stojana a cewką wirnika. Wygenerowane napięcie prądu zmiennego jest przetwarzane przez prostownik na napięcie prądu stałego, wymagane dla instalacji elektrycznej.

Alternatory zastąpiły prądnice prądu stałego i są montowane w dzisiejszych pojazdach. Moc alternatora, pojemność akumulatora i całkowite zapotrzebowanie mocy w instalacji elektrycznej pojazdu są ze sobą dopasowane.

Z myślą o rynku wtórnym

Oferta rozruszników i alternatorów HELLA została przygotowana by zapewnić optymalne rozwiązanie do rynku. Silnym autotem oferty jest szerokie pokrycie rynku 85% – obejmujące ponad 1800 referencji do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych, wózków widłowych, maszyn budowlanych i łodzi – sprawia, że niemal każdy mechanik może znaleźć odpowiedni produkt do naprawy pojazdu. Jednocześnie rozruszniki i alternatory wprowadzane do oferty są zgodne ze standartami jakości OEM centrum kompetencyjnego HELLA co gwarantuje wysoką jakość, niezawodność i trwałość. W zakresie gamy produktowej znajdują się innowacyjne technologie przystosowane do systemów start-stop z rekuperacją energii hamowania. Chrakterystycznym elementem oferty jest brak systemu kaucyjnego, nie ma potrzeby czasochłonnego i czasami skomplikowanego zwrotu zużytych części. Oszczędza to czas mechaników i pozwala im skupić się na swoich zadaniach. Wybierając rozruszniki i alternatory HELLA masz gwarancję, że otrzymujesz nową część.

Więcej niż części – wiedza i praktyka

To, co wyróżnia HELLA to nie tylko jakość, ale także dostępność do wiedzy. Na stronie internetowej HELLA TECHWORLD można znaleźć szczegółowe schematy, materiały wideo oraz poradniki diagnostyczne. Dzięki temu warsztaty zyskują nie tylko część, ale i kompetencję do jej prawidłowego montażu oraz diagnostyki. Sprawdź na HELLA TECH WORLD Strona główna | HELLA.