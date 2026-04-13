AISIN ROZSZERZA SWOJĄ OFERTĘ CZĘŚCI DO UKŁADÓW HAMULCOWYCH ADVICS O POSZRZONĄ GAMĘ TARCZ HAMULCOWYCH

Nowa gama tarcz hamulcowych, należące do oferty części do układów hamulcowych marki ADVICS od japońskiego producenta, będą dostępne na wiosnę. Kompleksowa oferta (klocki hamulcowe, płyny hamulcowe, pompa główna, cylinderki hamulcowe itp.) zostanie uzupełniona o oczekiwany tysiąc pozycji. Docelowo oferta będzie kompatybilna z 97% europejskich pojazdów.

Na rynku części zamiennych wartość rynku układów hamulcowych pozostaje stabilna. Wynika to z ciągłego zapotrzebowania na wymianę części oraz z postępu technicznego. Pomimo zmniejszenia rocznego przebiegu i pomimo wpływu pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii na rynek, układ hamulcowy wciąż jest jednym z najczęściej naprawianych elementów pojazdów, a sprzedaż części do tego układu jest wysoka.

Częstotliwość wymiany 1 : 2, czyli wymiana tarczy hamulcowej przy co drugiej wymianie klocków hamulcowych, generuje popyt ze strony dystrybutorów i warsztatów naprawczych. Uzasadnia to rozszerzenie gamy tarcz hamulcowych ADVICS. Marka jest wspierana przez japońskiego producenta i należy do globalnych dostawców systemów hamulcowych. Wykorzystuje swoją wiedzę technologiczną zdobytą w segmencie OE na niezależnym rynku części zamiennych.

Tysiąc pozycji w katalogu tarcz hamulcowych

Tysiąc referencji tarcz hamulcowych stworzonych przez ADVICS jest przeznaczonych do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych. Docelowo oferta obejmie 97% wszystkich pojazdów w Europie. Asortyment ten jest wynikiem doświadczenia producenta. Warto przypomnieć, że ADVICS dostarcza wyposażenie do 50% modeli produkowanych w Japonii i 10% pojazdów na świecie.

W segmencie pojazdów zelektryfikowanych (hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym) tarcze hamulcowe tego dostawcy są wykorzystywane już w ponad 50% kluczowych zastosowań.

Jeżeli chodzi o warsztaty, trzeba zauważyć, że tarcze hamulcowe tej marki są dostarczane w stanie gotowym do montażu, dzięki czemu nie muszą być wcześniej odtłuszczane, co usprawnia pracę mechaników.

Całkowite pokrycie powłoką srebrną

Stworzone zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami, nowe tarcze hamulcowe ADVICS zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby zapewnić wysoką skuteczność hamowania, a co za tym idzie – optymalne odprowadzanie ciepła i kontrolowane zużycie.

Pod względem technicznym tarcze z gamy są również całkowicie pokryte powłoką srebrną, co zapewnia lepszą ochronę przed korozją. Taka konstrukcja tarcz hamulcowych zapewnia lepszą stabilność termiczną, co ogranicza zmiany grubości tarczy. Zmniejsza też wibracje i zwiększa przyczepność pojazdu podczas hamowania. Cechy te okazują się niezbędne podczas jazdy w mieście, ale również w pojazdach hybrydowych lub elektrycznych, w których hamowanie regeneracyjne może zwiększać ryzyko korozji.

Warto zaznaczyć, że wszystkie rodzaje tarcz hamulcowych ADVICS są zgodne z normą ECE-R90. Zapewnia ona skuteczność potwierdzoną zgodnie z przepisami unijnymi.

Produkowane przez AISIN tarcze hamulcowe ADVICS spełniają wymogi europejskie i zapewniają jakość na poziomie dostawcy OEM. Nasza nowa gama, obejmująca tysiąc pozycji, jest kompatybilna z pojazdami, które jeżdżą po drogach francuskich i europejskich. Łączy w sobie niezawodność z łatwością montażu, a także zapewnia innowacyjną ochronę antykorozyjną. W gamie tej wykorzystujemy naszą wiedzę inżynieryjną zdobytą w segmencie OE na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych. Nasza rozszerzona gama tarcz hamulcowych jest częścią kompletnej oferty rozwiązań do układów hamulcowych ADVICS. Odzwierciedla naszą rolę światowego producenta OEM – powiedział Renaud De Meyer, Product and Purchasing Aftermarket AISIN Europe.

Kompletna oferta produktów do układów hamulcowych

Rozszerzenie gamy tarcz hamulcowych to dla AISIN duży krok naprzód. To jeden z elementów tworzenia kompleksowej oferty produktów do układów hamulcowych ADVICS. Oferta ta obejmuje klocki hamulcowe (o stopniu krycia wynoszącym 92%), ale także płyny hamulcowe (receptura zastosowana w DOT 4 ma zostać rozszerzona w nowym płynie DOT 5.1 EHV) oraz wybór elementów hydraulicznych.

W związku z tym rozwój gamy tarcz hamulcowych wpisuje się w strategię AISIN na rynku części zamiennych. Filozofia producenta z grupy TOYOTA opiera się na koncepcji „one-stop shop”.

AISIN czerpie z tradycji japońskiego producenta, aby nasza marka części do układów hamulcowych ADVICS zapewniała jakość, niezawodność i innowacyjność na rynku części zamiennych. Naszą ambicją jest oferowanie spójnych i wydajnych rozwiązań w zakresie części zamiennych – trwałych, a jednocześnie skutecznych.

Dla AISIN i ADVICS rynek części zamiennych nie jest osobnym światem. Nasza obecność na nim to element ciągłego zaangażowania firmy na rzecz producentów samochodów. Przy tworzeniu produktów na ten rynek stosujemy te same standardy inżynieryjne, te same procesy walidacji i wykorzystujemy tę samą wiedzę systemową, jak przy produkcji części OE.

Nasze produkty do układów hamulcowych wpisują się w tę strategię – łącząc inżynierię segmentu OE z niezawodnością wymaganą na rynku części zamiennych. Wiemy, że warsztaty stawiają na zaufanie, a dystrybutorzy na niezawodność. Naszą rolą jest wspieranie ich poprzez produkty doskonałej jakości oraz bezbłędne rozwiązania inżynieryjne. – powiedział Yoshitake Kazaoka, General Manager AISIN Europe.

O Aisin Europe S.A.

Należąca do grupy Toyota Grupa AISIN składa się z sześciu głównych spółek i jest jednym z liderów w produkcji oryginalnych części samochodowych. Grupa AISIN zatrudnia około 120 000 pracowników w ponad 200 spółkach zależnych na całym świecie i zajmuje 7. miejsce na świecie w kategorii dostawców części samochodowych OEM. Odpowiedzialny za rynek części zamiennych europejski oddział AISIN został założony w 1971 roku, ma siedzibę w Belgii i dostarcza klientom na całym świecie szeroką gamę części zamiennych do układów hamulcowych, kierowniczych i zawieszenia, chłodzenia, silników, układów napędowych oraz płynów samochodowych.