MOTORYZACYJNA PANTERA SZYKUJE SIĘ DO SKOKU. WAHLER WZMACNIA DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU AFTERMARKET

Wahler, uznana marka specjalizująca się w rozwiązaniach zarządzania temperaturą w pojazdach, wzmacnia swoją obecność na rynku części zamiennych. Dotychczas produkty były kierowane głównie do producentów OEM, a w aftermarket dostępne poprzez dystrybutorów handlowych. Od 1 stycznia 2026 r., zarówno w Europie, jak i na rynkach globalnych, produkty Wahler będą ponownie dystrybuowane bezpośrednio przez Thermal Management Solutions (TMS), globalnego producenta komponentów z zakresu zarządzania termiką silnika i właściciela marki Wahler. W ten sposób firma będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Zmiana zasad dystrybucji zapewni klientom Wahler, marki z ponad 120-letnią historią, bezpośredni dostęp do produktów klasy premium, profesjonalnego wsparcia technicznego oraz szerokiego portfolio termostatów do układów chłodzenia i oleju, produkowanych zgodnie z najwyższymi standardami OE. Oferta marki obejmuje termostaty mechaniczne oraz termostaty sterowane mapą temperatury, dostępne w różnych konfiguracjach, a także innowacyjne zawory umożliwiające regulację przepływu niezależnie od temperatury. Technologie te znajdują zastosowanie również w nowoczesnych, alternatywnych układach napędowych.

W zakładzie w Oberboihingen powstaje rocznie około trzech milionów termostatów oraz elementów regulacji temperatury oleju. Globalna produkcja Wahler oscyluje wokół sześciu milionów sztuk rocznie.

Wznawiając sprzedaż bezpośrednią od 1 stycznia 2026 r., zbliżamy się jeszcze bardziej do klientów niezależnego rynku aftermarket. Nasze doświadczenie OE, własne zaplecze projektowe, walidacyjne i produkcyjne, a także neutralna klimatycznie linia montażowa w Oberboihingen, stanowią fundament naszej niezawodnej jakości klasy premium, krótkich łańcuchów dostaw i wysokiego bezpieczeństwa logistycznego. – mówi Holger Kiebel, Dyrektor Zarządzający Thermal Management Solutions DE Oberboihingen GmbH.

Bezpośrednia dystrybucja realizowana przez TMS zapewni szybszą obsługę, stabilniejszą dostępność produktów oraz bliższą współpracę z kluczowymi klientami rynku IAM, w szczególności z dystrybutorami części oraz grupami zakupowymi. Zmiana modelu sprzedażowego oznacza, że pełne portfolio marki Wahler, zarówno do samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych, będzie dostępne bezpośrednio poprzez TMS. Wahler pozostaje marką produktową, natomiast TMS odpowiada za produkcję, dystrybucję oraz obsługę rynku IAM. Decyzja ta odzwierciedla strategię TMS ukierunkowaną na wzmocnienie pozycji marki Wahler na europejskim rynku części zamiennych oraz na jeszcze bardziej bezpośrednią i dynamiczną współpracę z klientami.

Wizualna tożsamość marki reprezentowana jest przez panterę. Jest ona symbolem precyzji, szybkości reakcji i koncentracji, oddających filozofię działania Wahler, w tym zdecydowanie i elastyczność. Każda z tych cech znajduje odzwierciedlenie w trwałości i niezawodności produktów marki.

TMS wykorzystuje zdobywaną na przestrzeni dziesięcioleci pod marką Wahler wiedzę OE do produkcji komponentów dla wiodących producentów pojazdów, szczególnie z segmentu premium.To doświadczenie znajduje zastosowanie także w rozwiązaniach indywidualnych i produkcji niskoseryjnej. Wprowadzając model sprzedaży bezpośredniej realizowanej przez TMS, marka zyskuje przejrzystą strukturę obsługi oraz jednoznaczne punkty kontaktu dla rynku IAM. Krótkie czasy reakcji oraz spójny łańcuch dostaw oferują dystrybutorom i grupom zakupowym stabilny dostęp do produktów premium.

Oberboihingen: serce europejskiej produkcji termostatów

Firma powstała w 1902 r., a dziś fabryka produkuje ponad trzy miliony termostatów rocznie. Obecnie zatrudnia 172 pracowników. Produkcja odbywa się na około 100 nowoczesnych liniach montażowych, wspieranych przez złożone zaplecze testowe, co jest wysoko oceniane przez klientów OE. Kluczową rolę w działalności marki Wahler odgrywa zakład w Oberboihingen.

Zakład posiada certyfikaty IATF 16949 oraz ISO 14001 i jest przykładem odpowiedzialnej produkcji. Od 2025 r. montaż prowadzony jest w sposób neutralny klimatycznie, wspierany przez rozbudowaną instalację fotowoltaiczną i wewnętrzne systemy kompensacji CO₂.

O marce Wahler

Wahler to wiodąca marka w segmencie termostatów oraz termostatów temperatury oleju, z ponad 120-letnim doświadczeniem w tej technologii. Marka należy do grupy Thermal Management Solutions (TMS), która odpowiada za produkcję, rozwój oraz globalną dystrybucję komponentów termicznych. Pod marką TMS oferowane jest szerokie portfolio produktów przeznaczonych do różnych zastosowań – od motoryzacji i transportu ciężkiego, po zastosowania militarne.

Produkty Wahler wyróżniają się najwyższą jakością OE, trwałością i niezawodnością – również w projektach indywidualnych i produkcji niskoseryjnej. Dzięki doświadczeniu, wiedzy technicznej i elastyczności TMS jest w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających zastosowań.