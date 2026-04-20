WAI ROZSZERZA OFERTĘ: PONAD 1000 ZACISKÓW HAMULCOWYCH I POKRYCIE DO 90% PARKU POJAZDÓW

Wraz z rozwojem układów hamulcowych rosną wymagania wobec zacisków – dziś muszą zapewniać powtarzalną skuteczność hamowania, współpracować z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa i zachowywać niezawodność w coraz trudniejszych warunkach eksploatacji. Odpowiedzią na te potrzeby ma być oferta nowych zacisków hamulcowych WAI.

Oferta i pokrycie zastosowań

Producent dostarcza w 100% nowe zaciski hamulcowe, projektowane tak, aby odpowiadały specyfikacji OE zarówno pod względem parametrów pracy, jak i dokładności wymiarowej. Asortyment obejmuje ponad 1000 indeksów (SKU) i ma pokrywać ponad 90% parku pojazdów, w tym wiele zastosowań dla aut nowszych roczników – co może pomóc warsztatom ograniczać opóźnienia w kompletowaniu części i skracać przestoje pojazdów.

Konstrukcja, materiały i ochrona antykorozyjna

Zaciski powstają na bazie rdzeni aluminiowych lub żeliwnych – zgodnie z rozwiązaniami OE – a ich trwałość ma wspierać zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej lub lakierowania proszkowego. W konstrukcji zastosowano m.in. stalowe lub fenolowe tłoczki, uszczelnienia typu square-cut oraz precyzyjnie obrabiane rowki uszczelnień, co ma przekładać się na płynną pracę tłoczka, prawidłowe cofanie i stabilne odczucie hamowania.

Testy i walidacja jakości

WAI podkreśla także rozbudowany proces testów i walidacji. Zaciski mają przechodzić m.in. próbę szczelności przy wysokim ciśnieniu, testy trwałości w cyklach, kontrolę cofania tłoczka i oporów resztkowych (drag), a także badania odporności korozyjnej w komorze solnej. Celem jest potwierdzenie niezawodności w warunkach rzeczywistych – od intensywnego hamowania po długotrwałą ekspozycję na wilgoć i sól drogową.

Detale montażowe i serwisowalność

Wśród elementów wspierających poprawny montaż i długą serwisowalność wymieniane są m.in. polerowane prowadnice, gwinty dopasowane do OE oraz smar przeciwzatarciowy. Powierzchnie przylgowe są precyzyjnie obrabiane, aby tworzyć szczelne i wytrzymałe połączenie, zdolne do pracy w wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem.

Kompatybilność z systemami bezpieczeństwa i gwarancja

Rozwiązania opracowano z myślą o wymaganiach współczesnych pojazdów – w tym o kompatybilności z rozbudowanymi systemami czujników i układami bezpieczeństwa. WAI deklaruje jakość na poziomie OE oraz obejmuje zaciski 24-miesięczną gwarancją, co ma dawać większą pewność zarówno na etapie doboru części, jak i podczas pracy w warsztacie.

Korzyści dla warsztatów

Szerokie pokrycie zastosowań w autach nowszych roczników, nacisk na odporność korozyjną i powtarzalną pracę oraz deklarowany, wieloetapowy proces testów mają wspierać sprawne naprawy i ograniczać ryzyko reklamacji.