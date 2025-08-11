SOLIDNA I WYTRZYMAŁA – NOWA ODZIEŻ  FIRMY MEWA PRZEZNACZONA DLA RZEMIOSŁA

Rzemiosło wymaga pełnego zaangażowania każdego dnia. Nieobrobione i surowe materiały budowlane i często trudne środowisko pracy sprawiają, że praca jest szczególnie wymagająca. Nowe kolekcje firmy Mewa są zaprojektowane specjalnie tak, by ułatwić wysokowydajną pracę w rzemiośle. Kolekcje odzieży roboczej Force Heavy Duty, Bodyforce i Dynamic Works są niezwykle wytrzymałe i trwałe oraz odporne na duże obciążenia mechaniczne. Charakteryzują się również ergonomicznym krojem, nowoczesnymi kolorami i funkcjonalnymi detalami, dostosowanymi bezpośrednio do praktycznych zastosowań. Dostawca usług tekstylnych, jakim jest firma Mewa, oferuje taką odzież roboczą w formie kompleksowej usługi.

Dla tych, którzy ciężko pracują

Wszystkie nowe linie odzieży roboczej konsekwentnie spełniają wymagania stawiane jej przez noszących ją rzemieślników. Przykładem może być mądrze przemyślana koncepcja kieszeni z licznymi zatrzaskami i zamkami błyskawicznymi, dzięki którym narzędzia i smartfon są zawsze pod ręką. Suwaki mają specjalne uchwyty, by można je było otwierać bez trudu nawet w rękawiczkach. Sportowy i ergonomiczny krój ubrań zapewnia swobodę ruchów. Wygląd został również zaprojektowany tak, aby spełnić oczekiwania rzemieślników. Ubrania wyposażone zostały na przykład w modne stójki, ozdobne odblaskowe lamówki, co w sumie sprawia, że robią wrażenie solidnej odzieży.

Force Heavy Duty

Ta kolekcja obejmuje kurtki, spodnie z paskiem i spodnie ogrodniczki, a także kamizelki, koszule i krótkie spodenki tzw. bermudy, które można łączyć ze sobą. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy kolorów, by dopasować odzież do wizerunku firmy i stworzyć swój indywidualny styl. Obszary wokół łokci i kolan, szczególnie narażone na przetarcia, wzmocnione są materiałem Cordura.

Ubrania robocze kolekcji Force Heavy Duty zostały zaprojektowana specjalnie z myślą o wysokiej wydajności.

Koszula robocza z kolekcji Force Heavy Duty posiada z tyłu otwory wentylacyjne, zapewniające optymalną cyrkulację powietrza podczas intensywnej pracy powodującej pocenie się.

Kamizelka z kolekcji Force Heavy Duty posiada wiele kieszeni, w których można bezpiecznie schować różne narzędzia.

Bodyforce

Kolekcja Bodyforce ma sportowy, dopasowany do ciała krój i jest wykonana z wytrzymałego i jednocześnie elastycznego materiału. Spodnie i kurtki dynamicznie dopasowują się do ruchów użytkownika. Komfort ten zapewniają strefy rozciągania rozmieszczone na ramionach, plecach, kolanach i łokciach, a także specjalnie uformowany obszar rękawów i kolan. Odzież jest przeznaczona dla każdego, kto w codziennej pracy ma dużo ruchu, na przykład rzemieślnicy, montażyści, pracownicy budowlani czy osoby zatrudnione w magazynach.

Ubrania robocze Bodyforce oferowane są wersji dla kobiet i mężczyzn. Klasyczne detale sprawiają, że odzież z tej kolekcji wygląda zgrabnie, podczas gdy elementy odblaskowe zapewniają kontrast przyciągający wzrok.

Mewa Dynamic Works

Ta stosunkowo nowa linia odzieży stawia na komfort, trwałość i świeży wygląd. Kurtki, spodnie z paskiem i spodnie ogrodniczki są przemyślane pod względem funkcjonalnym, mają sportowy krój i podążają za każdym ruchem noszącej je osoby.

Odzież robocza w ramach kompleksowej usługi

W ramach kompleksowej obsługi firma Mewa oferuje pełną obsługę odzieży roboczej, która obejmuje: pranie, przechowywanie, naprawę, w tym także odbiór brudnej odzieży i dostawę czystych, wypranych ubrań roboczych.

Takie rozwiązanie pozwala na odciążenie firm w zakresie organizacji i logistyki oraz na redukcję wysokich kosztów zakupu pierwszej dostawy. Odzież jest prana i pielęgnowana zgodnie z certyfikowanymi standardami higieny i jakości. Wszystkie procesy operacyjne są zaprojektowane tak, by oszczędzać zasoby i działać w sposób przyjazny dla środowiska. Mewa zapewnia fachowe wsparcie już na etapie wyboru odzieży roboczej i doradza przy wdrażaniu koncepcji kolorystycznej zgodnej z identyfikacją wizualną danej firmy. Aby podkreślić jednolity image zespołu pracowników, Mewa oferuje usługę haftu i logo na elementach odzieży.