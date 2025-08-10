PETRONAS PREZENTUJE ODŚWIEŻONĄ LINIĘ OLEJÓW DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH – PETRONAS URANIA

PETRONAS Lubricants International (PLI) wprowadza na rynek odnowioną linię PETRONAS Urania – flagową gamę olejów dla pojazdów ciężarowych i z tej okazji zorganizował też wyjątkowe wydarzenie w Hiszpanii. Nowa odsłona została zaprojektowana z myślą o ewoluującym transporcie. Produkty, oparte na opatentowanej technologii StrongTech™, umacniają pozycję PETRONAS jako zaufanego partnera właścicieli pojazdów, kierowników flot oraz mechaników. Dowiedz się więcej o odświeżonej gamie olejów Urania oraz jak PETRONAS współpracuje z kierowcami.

Znany z zaangażowania w motorsport producent olejów wzmacnia swoją pozycję w segmencie pojazdów użytkowych. Poza ogłoszoną w 2. kwartale współpracą z firmą IVECO w segmencie lekkich pojazdów użytkowych (LCV), firma prezentuje zmodyfikowaną ofertę produktową dla samochodów ciężarowych. Transport drogowy jest jedną z istotniejszych gałęzi polskiej gospodarki, według Polskiego Instytutu Ekonomicznego stanowi około 6-7% PKB naszego kraju. Polscy przewoźnicy odpowiadają za ok. 1/5 wszystkich transportów drogowych na terenie Unii Europejskiej (EUROSTAT)[1].

Premiera nowej linii związana była z wydarzeniem „Trusted Every Mile” w Hiszpanii, na autostradzie A2 (KM103 między Madrytem a Katalonią), gdzie PETRONAS razem ze szkoleniowcami, prezentował ćwiczenia rozciągające dla długodystansowców.

To doświadczenie jest bardzo potrzebną przerwą po długich dniach za kierownicą. Wraz z wiedzą techniczną i niezawodnością, jaką PETRONAS Urania zapewnia po stronie produktu, doceniamy, że zespół PLI poświęcił czas, aby zrozumieć, czego jeszcze potrzebujemy na drodze. – tak komentują akcję marki olejowej Krystian Całka i Sabina Obrzut, polscy truckerzy,

Transport i logistyka zmieniają się dziś bardzo dynamicznie. Widzimy wzrost znaczenia flot pojazdów używanych, zaostrzenie norm emisji oraz rozwój modeli serwisowania pojazdów przez producentów OEM. Dlatego współczesny ekspert transportu potrzebuje partnera, który nie tylko dostarczy produkt, ale też doradzi w zakresie strategii zarządzania flotą. PETRONAS Urania to nasza odpowiedź – niezawodne, wysokowydajne oleje stworzone na miarę codziennych wyzwań. W ten sposób umacniamy naszą pozycję jako partnera wspierającego zrównoważony rozwój – godnego zaufania na każdym etapie drogi. – tłumaczy Giuseppe Pedretti, Dyrektor Zarządzający PETRONAS Lubricants International w regionie EMEA.

Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby użytkowników ciężarówek

Według danych DKV Mobility 73,2% flot ciężarowych w Polsce ma średni wiek niższy lub równy 5 lat. Rodzimi przewoźnicy, zwłaszcza na trasach międzynarodowych użytkują stosunkowo młody i nowoczesny park samochodowy[2]. Jednak w przewozach krajowych, czy lokalnych dalej możemy spotkać pojazdy starsze. Według danych ACEA z 2023 roku, średni wiek pojazdów ciężarowych w Polsce wyniósł 13 lat[3]. Dlatego produkty PETRONAS Urania zostały dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników ciężarówek. Dzięki technologii StrongTech™, PETRONAS Urania wzmacnia strukturę oleju, co umożliwia wydłużenie okresów między wymianami, poprawia efektywność paliwową, zwiększa ochronę silnika i ogranicza przestoje pojazdów.

Segment ciężarowy ma dla Polski kluczowe znaczenie. Nasz kraj odpowiada za aż 20% przewozów drogowych w Unii Europejskiej (dane Eurostat). To ogromna odpowiedzialność i równie duże wyzwanie dla branży transportowej. Dlatego premiera nowej gamy PETRONAS Urania jest dla nas niezwykle istotna – nie tylko globalnie, ale również lokalnie. W Polsce działają tysiące firm transportowych, dla których niezawodność i efektywność floty to podstawa. Dzięki nowej linii Urania możemy realnie wesprzeć je w codziennej pracy, oferując oleje, które pomagają obniżyć koszty, wydłużyć okresy między wymianami i zadbać o silnik w każdych warunkach. – wyjaśnia Adam Bober, Market Manager PETRONAS Lubricants International w Polsce.



Odświeżona gama olejów PETRONAS Urania krok po kroku

Zaawansowana technologia: wybrane oleje wyposażone są w system dodatków StrongTech™, zapewniający dłuższą żywotność oleju, lepszą ochronę silnika i ochronę przed osadami.

wybrane oleje wyposażone są w system dodatków StrongTech™, zapewniający dłuższą żywotność oleju, lepszą ochronę silnika i ochronę przed osadami. Prosty wybór: uproszczona gama produktowa i nowoczesne etykiety umożliwiające właścicielom flot i kierowcom łatwe dopasowanie odpowiedniego produktu do danego silnika.

uproszczona gama produktowa i nowoczesne etykiety umożliwiające właścicielom flot i kierowcom łatwe dopasowanie odpowiedniego produktu do danego silnika. Gotowość na przyszłą legislację : oleje spełniają aktualne i przyszłe normy emisji spalin, w tym Euro 6 i kolejne standardy.

: oleje spełniają aktualne i przyszłe normy emisji spalin, w tym Euro 6 i kolejne standardy. Wartość dla klienta: produkty rozwiązują kluczowe problemy rynku – poprawiają ekonomię paliwową, ograniczają przestoje i zwiększają trwałość pojazdów, niezależnie od ich wieku.

produkty rozwiązują kluczowe problemy rynku – poprawiają ekonomię paliwową, ograniczają przestoje i zwiększają trwałość pojazdów, niezależnie od ich wieku. Nowe portfolio dla pojazdów LCV: kompaktowa linia 5 olejów w 3 lepkościach, kompatybilnych z szerokim zakresem pojazdów lekkich użytkowych, w tym formulacje niskopopiołowe (low SAPS) dopasowane do różnych poziomów eksploatacji.

Premiera nowej linii Urania to kolejny krok PETRONAS w kierunku innowacji, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzi na potrzeby transportu i logistyki. Firma buduje swoją pozycję w oparciu o dziesięciolecia doświadczenia – od torów Formuły 1 po najtrudniejsze trasy długodystansowe.

Więcej informacji: https://pl.pli-petronas.com/pl/produkty/petronas-urania