„WIRTUALNE ZESTAWY HAMULCÓW” – NOWOŚĆ OD TMD FRICTION

Tracisz dużo czasu na wyszukiwanie odpowiednich części do samochodów obsługiwanych w warsztacie? Firma TMD Friction ułatwiła klientom kompletowanie zestawów produktów hamulcowych swoich marek Textar i Pagid, wprowadzając „Wirtualne zestawy hamulców”.

W należących do TMD katalogach Textar Brakebook i Pagid Brakebook oraz popularnym warsztatowym katalogu TecDoc pojawiła się opcja znalezienia wszystkich części niezbędnych do kompleksowej wymiany hamulców za pomocą jednego wyszukiwania. Nie trzeba już szukać poszczególnych elementów oddzielnie. „Wirtualny zestaw hamulców” zawiera komplet informacji o niezbędnych częściach: klockach i tarczach hamulcowych oraz – jeśli są potrzebne – czujnikach zużycia.

W TMD Friction cały czas szukamy sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii, aby zapewniać naszym klientom lepszą obsługę. „Wirtualny zestaw hamulcowy” to cyfrowe rozwiązanie, które ułatwia wyszukiwanie odpowiednich części i zmniejsza ryzyko pomyłki. To korzyść zarówno dla dystrybutorów, jak i warsztatów. Nowa funkcja w naszych katalogach potwierdza jednocześnie, że skutecznie dbamy o komfort użytkowania i wprowadzamy innowacje na różnych polach działalności. – mówi Joanna Krężelok, Dyrektor oddziału TMD Friction Services w Polsce.

TMD Friction jest wiodącym producentem hamulców klasy premium z najszerszym asortymentem: marka Textar pokrywa 90%, a Pagid 82% europejskiego parku samochodowego. Biorąc pod uwagę portfolio tych dwóch marek, TMD Friction oferuje łącznie około 3000 wirtualnych zestawów hamulców.

Jak to działa?

Nowa funkcja sprawia, że proces wyszukiwania części jest prostszy i bardziej efektywny. Konieczne jest znalezienie jedynie danego modelu pojazdu, a katalog poinformuje o wszystkich produktach potrzebnych do wymiany hamulców. Usprawniony proces szukania referencji nie tylko oszczędza czas, ale też zmniejsza ryzyko błędów przy zamawianiu części.

„Wirtualne zestawy hamulców” Textar ułatwiają wyszukiwanie części potrzebnych do wymiany hamulców.

„Wirtualny zestaw hamulców” jest widoczny w katalogu, ale jego poszczególne elementy nadal należy zamawiać oddzielnie. Jednak ponieważ zestawy są tworem cyfrowym, a nie fizycznym, klienci nie muszą tworzyć dodatkowego numeru artykułu w swoim systemie zakupowym ani utrzymywać dodatkowych części w magazynie.

Rozwiązanie obejmuje referencje dla samochodów osobowych i pojazdów dostawczych. Dodatkowa podpowiedź pojawiła się już w dostępnych przez komputer i aplikację na telefon katalogach Textar i Pagid Brakebook, a także katalogu części zamiennych TecDoc.