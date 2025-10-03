SPRZĘGŁA LUK SAC* W PRODUKCJI SERYJNEJ MARKI MERCEDES-BENZ

Sprzęgła LuK SAC w modelach Mercedes-Benz Actros HDEP 2020 to synonim niezawodności i najwyższej jakości. Produkowane przez Schaeffler, gwarantują doskonałe przenoszenie mocy i komfort jazdy. Co sprawia, że są tak wyjątkowe?

Schaeffler jest wiodącym dostawcą dla aktualnych modeli Mercedes-Benz.

Zastosowanie / specyfikacja:

Kategoria Wartość Marka: Mercedes-Benz Model: Actros HDEP 2020 Silnik: OM 471 Moment obrotowy: do 2650 Nm Moc: do 460 kW / 625 KM Nr OE: A 030 250 28 01 Nr VLS: 643 3476 09 (bez CPCA) / 643 3476 33 (z CPCA)

Oparte na jakości: części OE wzmacniają ofertę rynku części zamiennych

Kierowcy samochodów ciężarowych i inżynierowie w Mercedes-Benz – zawsze i wszędzie – polegają na sprzęgłach LuK firmy Schaeffler. Dlatego LuK jest jednym z dostawców nowej generacji układów napędowych do aktualnych modeli ciężarowych marki Mercedes-Benz. Wielu innych producentów również polega na naszych sprzęgłach o najwyższej jakości. Nie idź na kompromisy, jeśli chodzi o naprawy. Zawsze pytaj o sprzęgła LuK.

Jakość OE i produkcja na pierwszy montaż

Sprzęgło LuK SAC to produkt oparty na jakości OE, co oznacza, że jest produkowane na pierwszy montaż do tego pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z części, które spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności, tak jak oryginalne elementy montowane w fabryce. Wybierając sprzęgło LuK, inwestujesz w bezpieczeństwo, komfort jazdy i długotrwałą sprawność twojej „ciężarówki”, co jest szczególnie ważne w codziennej pracy na drodze.

Dlaczego sprzęgło LuK SAC?

Sprzęgło LuK SAC zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o modelu Mercedes-Benz Actros HDEP 2020, obsługującym silnik zgodny do normy Euro VI. Sprzęgło jest dostosowane do tego, co oznacza, że jest ono w stanie sprostać najbardziej wymagającym warunkom pracy, zapewniając doskonałą przenoszenie mocy i trwałość na długi czas. Co więcej, sprzęgło jest w pełni zgodne z numerem OE A030 250 28 01, co świadczy o jego wysokiej jakości.

Gwarancja na 3 lata – dodatkowe bezpieczeństwo

Warto pracować ze sprzęgłem LuK SAC z 3-letnią gwarancją, co da Ci pewność, że w razie ewentualnych problemów możesz liczyć na wsparcie i profesjonalną obsługę. To kolejny powód, by pozostawić sprawdzonym rozwiązaniom i nie ryzykować „garażowych” w kwestii napraw czy wymian. Długoterminowa gwarancja świadczy o wysokiej jakości produktu i zaufaniu producenta do swoich wyrobów. Daje ten element dużą przewagę na rynku części ciężarówki, mając pewność, że sprzęgło będzie działało niezawodnie przez wiele lat, nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

*Sprzęgło samonastawne