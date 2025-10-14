ORLEN OIL ROZWIJA PORTFOLIO OLEJOWE – NA POLSKI RYNEK WRACA LOTOS MOTOR OIL

ORLEN OIL rozszerza swoje portfolio, rozwijając markę LOTOS – dobrze znaną i cenioną linię olejów silnikowych. Jej powrót to kluczowy krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki, która zakłada silne i konkurencyjne portfolio oparte na dwóch markach – dostosowanych do potrzeb klientów.

Rozwój marki olejowej LOTOS w naszym portfolio to naturalna odpowiedź na rosnące potrzeby rynku oraz ważny element budowania kompleksowej oferty olejowej, w ramach przyjętej przez ORLEN OIL długoterminowej strategii rozwoju. Marka olejowa LOTOS przyczyni się do umocnienia pozycji ORLEN OIL na rynku polskim jako lidera produkcji najwyższej jakości olejów silnikowych i innych środków smarnych. Wraca sprawdzona przez pokolenia i dobrze znana marka, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dla wielu użytkowników to także ważna część historii polskiej motoryzacji. – mówi Arkadiusz Trela, Prezes Zarządu ORLEN OIL.

Decyzję poprzedziły badania konsumenckie i analiza rynku. Wyniki potwierdziły duże zainteresowanie kierowców, wysoką rozpoznawalność oraz silny sentyment do marki, co jednoznacznie wskazuje na potencjał dalszego rozwoju marki olejowej LOTOS w Polsce.

Powrót marki olejowej LOTOS to jak powrót dobrze znanego mechanika – tego, któremu ufa się od lat. Marka wraca na polskie drogi, by dać kierowcom pewność i spokój w codziennej jeździe. Badania rynkowe pokazały, że LOTOS MOTOR OIL ma do dziś mocne miejsce zarówno w świadomości, jak i w wyborach kierowców, dzięki połączeniu jakości i racjonalności. Dlatego decyzja o jej powrocie jest naturalnym elementem naszej strategii marketingowej. W nowej odsłonie przyświeca nam hasło, które scala zarówno aspekty funkcjonalne, jak i emocjonalne: Blisko silników. Najbliżej ludzi. – mówi Emilia Białas, Dyrektor Marketingu Strategicznego.

Marka LOTOS MOTOR OIL od lat cieszy się zaufaniem kierowców i jest polecana z pokolenia na pokolenie. Jej fundamentem jest sprawdzona technologia, powtarzalna jakość każdej partii produkcyjnej oraz długoletnia tradycja. Obecna odsłona została opracowana tak, aby odpowiadać na potrzeby użytkowników – kierowców, poszukujących rozsądnego wyboru. Oleje LOTOS zapewniają bezpieczeństwo i ochronę silnika przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny.

W ramach realizacji strategii rozwoju marki LOTOS MOTOR OIL na rynek krajowy, zostały wyselekcjonowane kluczowe środki smarne. Oferta obejmie 14 olejów LOTOS w różnej konfiguracji opakowań przeznaczonych dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych. Produkty dostępne będą w wielu klasach lepkości i jakości, opartych o bazy syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne. Na rynek powrócą m.in. dobrze znane linie produktów TURDUS (oleje silnikowe do samochodów ciężarowych), AGROL (oleje wielofunkcyjne do maszyn rolniczych), SUPEROL (oleje silnikowe do maszyn rolniczych), LOTOS SYNTETIC, LOTOS SMISYNTHETIC czy LOTOS MINERAL (oleje silnikowe do samochodów osobowych). Wraca też znana kierowcom i mechanikom formuła Thermal Control, zapewniająca pełną kontrolę termiczną silnika, zwiększając żywotność jego krytycznych elementów.

Produkty marki LOTOS MOTOR OIL pojawią się w sprzedaży jeszcze w 2025 roku i będą dostępne u autoryzowanych dystrybutorów i w hurtowniach patronackich ORLEN OIL. Równolegle produkty LOTOS nadal będą sprzedawane na rynkach zagranicznych. Marka jest jednym z narzędzi realizacji strategii ekspansji zagranicznej oraz budowania pozycji ORLEN OIL m.in. na rynkach takich jak Uzbekistan, Tadżykistan, Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan czy Turcja. W niektórych krajach, jak np. Uzbekistan, osiąga dwucyfrowe udziały rynkowe, co potwierdza dużą popularność i zaufanie klientów.