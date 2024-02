Stefano Gava nowym dyrektorem generalnym UFI Filters Group

UFI Filters wybrało Stefano Gavę na nowego Chief Executive Officer (CEO), zastąpił on na tym stanowisku Rinaldo Facchiniego. Rada Dyrektorów UFI Filters, międzynarodowej grupy specjalizującej się w filtracji, zarządzaniu termicznym i w technologiach do rozwoju mobilności opartej na wodorze, podjęła tę decyzję w dniu 16 stycznia.

Stefano Gava, były COO (Chief Operating Officer) w regionie EMEA, ma 43 lata i pochodzi z Vittorio Veneto. Jest on absolwentem wydziału ekonomii i finansów na Uniwersytecie w Udine, a do UFI Filters dołączył w 2015 r. jako Group Chief Financial Officer w Szanghaju w Chinach. Posiada również wieloletnie międzynarodowe doświadczenie finansowe w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

Gava piął się po szczeblach kariery w Grupie UFI, sprawując najwyższe funkcje w firmie. W 2020 r. objął stanowisko Group Chief Operating Officer w oddziale amerykańskim, mieszczącym się w Detroit, a w 2022 r. dostał funkcję COO w regionie EMEA, w głównej siedzibie Grupy we Włoszech. W czerwcu ubiegłego roku zdobył prestiżowy tytuł Wschodzącej Gwiazdy 2023, przyznawany przez magazyn Automotive News Europe.

Stefano Gava przejmuje stanowisko po Rinaldo Facchinim, który był CEO UFI Filters Group przez ostatnie 10 lat i pełnił ważne funkcje kierownicze w administracji i finansach Grupy od 1986 r.

UFI Filters wspiera wewnętrzny rozwój największych talentów dzięki programom mentoringu i twórczej wymiany wymyśli, które mają na celu zwiększenie doświadczenia Grupy w różnych regionach i kontekstach, jednocześnie rozwijając silnych liderów. Powołanie Stefano Gavy napawa nas dumą, ponieważ jest on najlepszym przykładem naszej kultury korporacyjnej skoncentrowanej na ludziach. Dziękuję Rinaldo Facchiniemu za jego wkład w rozwój firmy w kierunku mobilności przyszłości. Teraz kolej na Stefano, aby kontynuował tę ścieżkę, którą na pewno będzie podążać z równie dużym powodzeniem. – mówi Giorgio Girondi, Chairman UFI Filters Group.

Stefano Gava, CEO UFI Filters Group