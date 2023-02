UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 1/2023

W styczniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

25.01.2023 Samochody marki Opel, modele: Mokka, Corsa i Combo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel, modele: Mokka, Corsa i Combo, wyposażonych w akumulator wysokiego napięcia, może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika (ECU) akumulatora trakcyjnego. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw i/lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączeniem silnika podczas jazdy. …>

25.01.2023 Samochody marki Citroën, modele: C4 i Berlingo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën, modele: C4 i Berlingo, wyposażonych w akumulator wysokiego napięcia, może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika (ECU) akumulatora trakcyjnego. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw i/lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączeniem silnika podczas jazdy. …>

25.01.2023 Samochody marki Peugeot, modele: 208, 2008 i Partner

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 208, 2008 i Partner, wyposażonych w akumulator wysokiego napięcia, może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika (ECU) akumulatora trakcyjnego. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw i/lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączeniem silnika podczas jazdy. …>

24.01.2023 Samochody marki Peugeot, modele: Traveller i Expert 4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Peugeot, modele: Traveller i Expert 4 zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury, może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen, modele: Tiguan (typ: AX), Passat (typ: CB), Golf (typ: CD), Arteon (typ: 3H) i Multivan (typ: T7 i ST),

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen, modele: Tiguan (typ: AX), Passat (typ: CB), Golf (typ: CD), Arteon (typ: 3H) i Multivan (typ: T7 i ST), wyprodukowanych w Niemczech między kwietniem 2019 r. a lutym 2022 r., zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen T7 Multivan (typ: ST)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen T7 Multivan (typ: ST), wyprodukowanych w Niemczech między lipcem 2020 r. a czerwcem 2022 r., zatrzaski mocujące poduszkę bezpieczeństwa głowy mogły zostać nieprawidłowo zamocowane, co może mieć wpływ na jej działanie ochronne. Ponadto wiązki przewodów w obszarze poduszki zostały nieprawidłowo ułożone, co może prowadzić do niewłaściwego działania różnych odbiorników elektrycznych lub systemów (np. poduszki bezpieczeństwa głowy, asystenta zmiany toru jazdy, magistrali CAN, systemu Komfort) i skutkować unieruchomieniem pojazdu lub pożarem. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen, modele: Arteon, Golf, Passat, Tiguan i T-Roc (typ: A1, CD, 3CC, 5N i 3H)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen, modele: Arteon, Golf, Passat, Tiguan i T-Roc (typ: A1, CD, 3CC, 5N i 3H), wyprodukowanych w Niemczech między lutym 2020 r. a lutym 2022 r., osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Opel, modele: Vivaro C i Zafira Life

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Opel, modele: Vivaro C i Zafira Life zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury, może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen Grand California (typ: SC)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen Grand California (typ: SC), wyprodukowanych w Niemczech między 06.12.2019 r. a 09.04.2021 r., może dojść do poluzowania osłony okna dachowego. Pęd powietrza przy dużych prędkościach może doprowadzić do odłączenia się osłony od samochodu, co grozi wypadkiem. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen T6 (typ: 7HC, &JO i 7HMA)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen T6 (typ: 7HC, &JO i 7HMA), wyprodukowanych w Niemczech między lutym 2016 r. a marcem 2021 r., wyposażonych fabrycznie w opony letnie firmy Continental: 235/55 R 17 103 H TL XL ContiEcoContact 5, z numerem DOT: CN7A D72Y 4015 do 0221, podczas jazdy przez dłuższy czas z ciężkim ładunkiem lub przeciążonym samochodem może dojść do nagłej utraty ciśnienia, co może mieć negatywny wpływ na stabilność pojazdu. …>

24.01.2023 Samochody marki Hyundai IONIQ 5 (EV)

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai IONIQ 5 (EV), wyprodukowanych w Korei Południowej od 5 lipca 2022 r. do 19 listopada 2022 r., na naklejce z numerem VIN mogą znajdować się nieprawidłowe dane masy pojazdu. …>

24.01.2023 Samochody marki Skoda, modele: Octavia i Superb (typ: 3T i NX)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Skoda, modele: Octavia i Superb (typ: 3T i NX), wyprodukowanych w Czechach między styczniem 2019 r. a lutym 2022 r., zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Skoda Fabia (typ: 5J)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Skoda Fabia (typ: 5J), wyprodukowanych w Czechach między lutym a marcem 2021 r., środkowa część ramy oparcia tylnego siedzenia może wykazywać zmniejszoną wytrzymałość spoin. W razie wypadku tylny pas bezpieczeństwa może nie zadziałać prawidłowo. …>

24.01.2023 Samochody marki SEAT, modele: Leon (typ: KL), Ateca (typ: KH), Terraco (typ: KN) i Formentor (typ: KM)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki SEAT, modele: Leon (typ: KL), Ateca (typ: KH), Terraco (typ: KN) i Formentor (typ: KM), wyprodukowanych w Hiszpanii między lipcem 2020 r. a marcem 2022 r., osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Citroën, modele: Spacetourer i Jumpy IV

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Citroën, modele: Spacetourer i Jumpy IV zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury, może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. …>

24.01.2023 Samochody marki SEAT, modele: Leon (KL), Terraco (KN) i Formentor (KM)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki SEAT, modele: Leon (KL), Terraco (KN) i Formentor (KM), wyprodukowanych w Hiszpanii między październikiem 2020 r. a lutym 2022 r., zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen Polo (typ: AW)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen Polo (typ: AW), wyprodukowanych w Afryce Południowej (Uitenhage) między 18.08.2020 r. a 13.01.2021 r., mogły zostać zamontowane tablice przyrządów z nieprawidłowo wykonaną siatką wyznaczającą miejsce przełomu, które umożliwia rozwinięcie się poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera. W przypadku zadziałania poduszki bezpieczeństwa odłamany kawałek tablicy może uszkodzić przednią szybę i prowadzić do uszkodzenia poduszki przez odłamek szkła, przez co nie będzie ona spełniała swego zadania. …>

24.01.2023 Samochody marki Skoda, modele: Kodiaq, Octavia i Superb (typ: NS, NX i 3T)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Skoda, modele: Kodiaq, Octavia i Superb (typ: NS, NX i 3T), wyprodukowanych w Czechach między sierpniem 2020 r. a lutym 2022 r., osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. …>

24.01.2023 Samochody marki Volkswagen T-Cross (typ: C1)

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volkswagen T-Cross (typ: C1), wyprodukowanych w Hiszpanii między 09.09.2020 r. a 02.07.2021 r., może dojść do nieprawidłowego działania lampki kontrolnej w zestawie wskaźników oraz ostrzeżenia akustycznego gdy kierowca zapnie swój pas bezpieczeństwa wcześniej, niż pasażer podróżujący na tylnej kanapie. Oprogramowanie rozpoznaje w takim przypadku zapięcie pasa kierowcy i nie sprawdza już, czy pasażer tylnej kanapy zapiął swój pas. …>

16.01.2023 Samochody marki Toyota Proace City BEV

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City BEV, wyprodukowanych w Hiszpanii od 06.09. do 30.11.2022 r., w jednostce sterującej pracą baterii trakcyjnej posiadającej konkretną wersję oprogramowania występuje błąd. W związku z tym może dojść do błędnego odczytu napięcia w ogniwach baterii bądź temperatury baterii. W takich warunkach, aby zapobiec uszkodzeniu baterii, system bezpieczeństwa odetnie moc silnika, co prowadzi do utraty napędu. Taka sytuacja może zwiększyć ryzyko wypadku. …>

16.01.2023 Samochody marki Mercedes Sprinter

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter (Typ 907), wyprodukowanych w Niemczech, element systemu blokady parkowania mógł zużywać się w nietypowy sposób i w związku z tym może utrudniać bezpieczne parkowanie pojazdu. Jeżeli podczas parkowania pojazd nie jest zabezpieczony zgodnie z instrukcją obsługi (m.in. nie używa się hamulca postojowego), pojazd może stoczyć się z pozycji parkowania, co zwiększa ryzyko wypadku. …>

02.01.2023 Samochody marki Peugeot 208

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 208 (P21) moment dokręcenia nakrętki drążka kierowniczego może nie być zgodny ze specyfikacją. Może to powodować hałas z przekładni kierowniczej podczas jazdy, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. …>

02.01.2023 Samochody marki KIA Sportage

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sportage (kod modelowy SLe) wyprodukowane w Słowacji od 15 maja 2013 r. do 17 listopada 2015 r., w obwodzie elektrycznym wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami hydrauliczno-elektronicznej jednostki sterującej (Hydraulic Electronic Control Unit – HECU) może wystąpić zwarcie, które prowadzi do przegrzania połączeń elektrycznych zwiększając w ten sposób ryzyko pożaru w komorze silnikowej pojazdu. …>