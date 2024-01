UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 12/2023

W grudniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

28.12.2023 Samochody marki Honda, model CR-V

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda CR-V, rok modelowy 2019-2021, wyprodukowanych od 09.05.2018 r. do 01.07.2022 r. w Japonii i Stanach Zjednoczonych, w kablu akumulatora łączącym akumulator ze skrzynką bezpieczników pomocniczych nie zainstalowano bezpiecznika. W przypadku kolizji może dojść do uszkodzenia kabla, co może spowodować zwarcie w obwodzie zasilania i przegrzanie kabla akumulatora, zwiększając ryzyko pożaru i/lub obrażeń. …>

28.12.2023 Samochody marki Volvo, model S60

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo S60 z roku modelowego 2019-2024, poduszka powietrzna pasażera mogła nie zostać prawidłowo dokręcona, co może skutkować jej nieprawidłowym działaniem. …>

28.12.2023 Samochody marki Volvo, model XC90

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo XC90 z roku modelowego 2015-2024, klamra pasa bezpieczeństwa w drugim rzędzie mogła nie zostać prawidłowo dokręcona, co może skutkować niewystarczającą ochroną pasażera drugiego rzędu w razie zderzenia. …>

15.12.2023 Samochody marki Toyota Proace City

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City, wyprodukowanych w Hiszpanii od 11.10.2022 r. do 17.03.2023 r., indeks nośności tylnych opon jest zbyt niski w stosunku do technicznie dopuszczalnej masy przypadającej na tylną oś pojazdu. …>

15.12.2023 Samochody marki Toyota C-HR

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota C-HR, wyprodukowane w Turcji od 23.09. do 08.12.2023 r., wyposażone są w zaawansowany system wspomagania parkowania, który zapewnia pomoc przy wjeździe i wyjeździe z miejsca parkingowego oraz zawiera funkcję zdalnego sterowania pojazdem, z której można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, gdy kierowca znajduje się poza pojazdem. …>

11.12.2023 Samochody marki Toyota Proace City

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City, wyprodukowanych w Hiszpanii od 03.03. do 26.07.2023 r., w elektronicznej jednostce sterującej pracą silnika (Engine ECU) występuje błąd. W konsekwencji lampka kontrolna (MIL – Malfunction Indicator Light) nie zostanie włączona, gdy zużycie mocznika (będącego częścią układu oczyszczania spalin) jest mniejsze od zakładanego progu. …>

11.12.2023 Samochody marki BMW, modele: seria 3, X3 i X4

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: seria 3 (G20), X3 (G01) i X4 (G02), wyprodukowanych w Niemczech, śruby łączące silnik elektryczny z obudową przekładni kierowniczej mogą nie być prawidłowo zamocowane. Może to skutkować poluzowaniem całego silnika elektrycznego i prowadzić do zablokowania przekładni kierowniczej. …>

11.12.2023 Samochody marki Mazda 3

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, modele: 3 (BP) wyprodukowanych w Japonii od 06.04. r. do 23.08.2023 r. i CX-30 (DM), wyprodukowanych w Japonii od 06.06. r. do 02.09.2023 r., obrazy z kamer przednich, bocznych i tylnych mogą migać, a w niektórych przypadkach mogą się nie pojawiać się na monitorze centralnym. …>

11.12.2023 Samochody marki Subaru Solterra

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru Solterra 2023MY, może dojść do wyłączenia zestawu wskaźników. …>

05.12.2023 Samochody marki Mazda CX-60 (KH)

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 28.08.2022 r. do 27.07.2023 r., silnik może nie uruchomić się podczas jazdy lub na postoju, w sytuacji, gdy spodziewane jest uruchomienie silnika zaraz po i-stop. …>

05.12.2023 Samochody marki Mazda CX-60 (KH)

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 15.03.2022 r. do 09.06.2023 r., silniki mogą wyłączyć się bez ostrzeżenia w trybie awaryjnym, co może spowodować utratę mocy napędowej, zwiększając ryzyko wypadku. Ponadto obrazy z kamer przednich, bocznych i cofania mogą migać, a w niektórych przypadkach mogą się nie pojawiać się na monitorze wyświetlacza środkowego. …>