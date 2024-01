Nowy katalog online PROFIAUTO pozwala zaoszczędzić mechanikom czas zamawiania części

Sieć ProfiAuto – twórca pierwszego katalogu online w polskiej branży aftermarket – uruchomiła w grudniu br. nową wersję swojego flagowego narzędzia do zamawiania części i akcesoriów motoryzacyjnych w sieci. Nowy katalog ProfiAuto ma w niektórych przypadkach skrócić czas zamawiania produktów nawet o 90 procent. Aktualna wersja ma też umożliwić dużo łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie oraz grupowanie wyników zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

Jak wskazują przedstawiciele ProfiAuto, prace nad nowym narzędziem trwały niemal dwa lata i były prowadzone w ścisłej współpracy z warsztatami, sklepami i hurtowniami motoryzacyjnymi. Tym, czym będzie on odróżniał się od dotychczasowej wersji oraz narzędzi konkurencji, ma być przede wszystkim intuicyjność narzędzia i szybkość zamawiania artykułów. Katalog ma skrócić czas wyszukania i doboru części w niektórych przypadkach aż o 90 procent w stosunku do poprzedniej wersji. Pozwoli to mechanikom przeznaczyć więcej czasu na prowadzenie warsztatu, a sprzedawcom w sklepach motoryzacyjnych przyspieszyć obsługę klientów.

Wśród kluczowych funkcjonalności katalogu specjaliści ProfiAuto wskazują m.in.:

szybką i intuicyjną wyszukiwarkę części samochodowych oraz asortymentu uniwersalnego, umożliwiającą grupowanie, sortowanie oraz filtrowanie po parametrach,

nowy mechanizm w wyszukiwarce pojazdów po numerze VIN, umożliwiający zawężanie wyników wyszukiwania do wielu wyznaczonych numerów OE,

funkcjonalny i przejrzysty interfejs, dzięki czemu katalog staje się narzędziem prostym i czytelnym w obsłudze.

Jak wyjaśniają przedstawiciele ProfiAuto, katalog będzie ewoluował i jego kolejne funkcjonalności będą wdrażane sukcesywnie w okresie kolejnych kilku miesięcy. W pierwszej kolejności udostępnione będzie wyszukiwanie artykułów poprzez nową wyszukiwarkę, wyszukiwanie w kontekście pojazdu oraz wyszukiwanie po numerze VIN. Dostępna będzie także możliwość przeglądania wyników na funkcjonalnej, czytelnej liście artykułów, dodanie do koszyka i wysłanie zamówienia, a następnie weryfikacja zamówienia w strefie Moje Zamówienia i Zamówienia Klientów. Na początku przyszłego roku sieć ProfiAuto będzie udostępniać kolejne wersje katalogu, z nowymi funkcjonalnościami.

Nowa wersja katalogu będzie udostępniona w Polsce oraz we wszystkich europejskich krajach, w których operują klienci sieci ProfiAuto i firmy Moto-Profil.

Kluczowe jest to, że nasz katalog tworzyliśmy w ścisłej współpracy z warsztatami, sklepami i hurtowniami motoryzacyjnymi. Zależało nam, by był on odpowiedzią na ich konkretne potrzeby. Jest to w naszej ocenie najbardziej dziś przyjazne użytkownikowi narzędzie na rynku, które przede wszystkim skraca – tak cenny dla każdego mechanika czy sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym – czas wyszukiwania i zamawiania części. Tworzyliśmy i testowaliśmy nową wersję od niemal dwóch lat, więc wierzymy że jest narzędziem naprawdę skutecznym, jakiego nasza branża potrzebowała od dłuższego czasu . – mówi Aleksandra Michałowska, dyrektorka działu IT firmy Moto-Profil, będącej właścicielem sieci i marki ProfiAuto.

Więcej szczegółów dotyczących nowego katalogu online ProfiAuto można znaleźć na specjalnie przygotowanym serwisie: https://katalogczesci.moto-profil.pl/ Obecni klienci sieci ProfiAuto mogą bezpośrednio zalogować się na nową wersję pod adresem: www.online.profiauto.com