Nowy system Havoline PitPack firmy Texaco Lubricants może pomóc warsztatom zaoszczędzić czas i miejsce.

Nowe opakowanie zużywa o 85% mniej plastiku niż poprzednie 20-litrowe opakowanie.

Po udanym programie pilotażowym, Texaco Lubricants wprowadza w całej Europie nowy system opakowań Texaco Havoline PitPack.

Zalet Havoline PitPack jest kilka. Po pierwsze, kompaktowa kwadratowa konstrukcja ułatwia klientom Texaco magazynowanie i przechowywanie olejów silnikowych Texaco Havoline. Jednocześnie pomaga zoptymalizować transport, z miejscem na 50% więcej produktu na jednej palecie (48 kartonów w porównaniu z 32 wiadrami). Po drugie, karton w pełni nadaje się do recyklingu, a wewnętrzne wkładki powodują mniejsze zużycie plastiku i prowadzą do niższego zużycia energii w procesie produkcyjnym w porównaniu z konwencjonalnymi wiadrami tej samej wielkości.

Rozwiązania zorientowane na klienta

Havoline PitPack to wydajny system przechowywania, ekspozycji i dozowania olejów silnikowych, który zapewnia integralność produktu od momentu wyjęcia z pudełka, aż do zaaplikowania go w silniku klienta.

Każdy karton z tektury falistej mieści 20 litrów oleju silnikowego, umieszczonego w samozamykającym się worku z polietylenu. Pudełka można łatwo układać w stosy, co pozwala warsztatom na magazynowanie szerszego zakresu lepkości bez zajmowania miejsca zbiornika lub korzystania z wielu beczek. Markowe etykiety na kartonach zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do małych opakowań Texaco Havoline, zapewniając ich łatwą rozpoznawalność.

Łatwa w użyciu, niekapiąca dysza dozująca umożliwia użytkownikom nalewanie oleju do dzbanków transferowych, z których każdy mieści do pięciu litrów oleju silnikowego i posiada wyraźne oznaczenia pomiarowe. Specjalnie zaprojektowane dzbanki są wyposażone w pokrywki, które zapobiegają przedostawaniu się brudu do oleju, a także w etykiety z nazwami produktów i lepkościami, po to aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.

Stojak ekspozycyjny PitPack mieści do sześciu kartonów oraz sześć dzbanków transferowych, a także wyjmowane tace ociekowe ułatwiające czyszczenie. Stojak jest zaprojektowany w sposób ergonomiczny, aby znajdował się niżej nad ziemią, co zapobiega niepotrzebnemu podnoszeniu i zajmuje znacznie mniej miejsca niż sześć 20-litrowych wiader.

Mniejsze zużycie energii, więcej materiałów nadających się do recyklingu

Kolejnym kluczowym elementem koncepcji Havoline PitPack jest energooszczędna produkcja i możliwość recyklingu wybranych materiałów.

Nowe worki w każdym kartonie zawierają o 85% mniej plastiku* niż poprzednie 20-litrowe plastikowe wiadra, a waga HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) wynosi 134 gramy w porównaniu z poprzednimi 900 gramami. Zmniejszenie zużycia plastiku zmniejsza również zużycie energii w procesie produkcyjnym.

Wreszcie, sam karton z tektury falistej nadaje się w 100% do recyklingu**, a dzięki oddzielnym workom z wyściółką można go wyrzucać razem z odpadami ogólnymi, zamiast dodawać go do strumienia odpadów przemysłowych.

Więcej informacji na temat Texaco Havoline można znaleźć na stronie: Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową www.texacolubricants.com.

* Obliczenia te nie uwzględniają dzbanków transferowych.

** Jeśli w Twojej okolicy dostępne są punkty recyklingu.

Produkty dostępne do użytku z Texaco Havoline PitPack można znaleźć w poniższej tabeli.