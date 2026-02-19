VREDESTEIN PODNOSI WYDAJNOŚĆ I POPRAWIA WYGLĄD OPON CAŁOROCZNYCH DZIĘKI NOWEJ, CHARAKTERYSTYCZNEJ ŚCIANCE BOCZNEJ QUATRAC PRO 2

Nowa opona całoroczna Vredestein Quatrac Pro 2 o ultrawysokich osiągach, której premiera w Europie zaplanowana jest na lato tego roku, będzie miała charakterystyczny wzór ścianki bocznej, stworzony we współpracy z Italdesign, renomowaną włoską firmą zajmującą się projektowaniem, inżynierią i prototypowaniem.

Opona Vredestein Quatrac Pro 2, opracowana, skonstruowana i wyprodukowana w Europie przez Apollo Tyres, będzie miała całkowicie nową konstrukcję, innowacyjne materiały i zaawansowany kierunkowy wzór bieżnika, co zapewni jej czołowe osiągi w popularnym segmencie opon całorocznych. Zaawansowanie techniczne znajduje odzwierciedlenie także w efektownym projekcie boku opony, który wprowadza wyrazisty motyw stylistyczny i dodatkowo podkreśla pozycję marki Vredestein w segmencie premium.

Zespoły Italdesign i Vredestein opracowały ściankę boczną nowej opony tak, aby przedstawiała pory roku jako „płynną grę pełnych i pustych przestrzeni”, z płynnymi elementami graficznymi przywodzącymi na myśl liście, śnieg i deszcz.

Ogólny motyw „Passage” odzwierciedla cykliczność pór roku oraz koncepcję podróży i przemiany – od gorących, suchych krajobrazów po pokryte śniegiem powierzchnie. Elementy wizualne, takie jak fale na wodzie oraz nawiązania do wiatru i ruchu, odnoszą się do zaawansowanych właściwości całorocznych nowej opony.

W rezultacie powstała opona, która wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencyjnego segmentu opon całorocznych. Przekładając zaawansowane osiągi całoroczne na silną i natychmiast rozpoznawalną tożsamość wizualną, Quatrac Pro 2 demonstruje podejście Apollo Tyres do inżynierii opon oparte na designie. Wyrazista ścianka boczna pomaga w jednym spojrzeniu przekazać możliwości opony, dając marce Vredestein namacalny punkt wyróżnienia na tle konkurencji i wzmacniając jej reputację w zakresie innowacyjności oraz najwyższej jakości osiągów.

Motyw „Passage” sugeruje ciągłą ścieżkę, na której każda pora roku jest odrębnym, ale powiązanym etapem, pozwalającym na osobistą interpretację chwili obecnej. W ten sposób „Passage” zachęca do refleksji nad przemijalnością życia i tym, jak poruszamy się w czasie. Podobnie jak podczas projektowania samochodu, ściankę boczną opony Vredestein traktujemy jako czyste płótno, na którym możemy nadać charakter produktowi o wysokich osiągach. Od ponad 25 lat ściśle współpracujemy z marką Vredestein, a doświadczenia zdobyte podczas realizacji każdego projektu stanowią podstawę dla kolejnych. Opona Quatrac Pro 2 stanowi kolejny ważny rozdział w tej historii. – wyjaśnia Enrico Lago, Industrial Design Team Leader w Italdesign.

Opierając się na 27-letniej współpracy w zakresie projektowania opon

Quatrac Pro 2 jeszcze bardziej wzmacnia długotrwałą współpracę między Apollo Tyres a Italdesign, która trwa już ponad ćwierć wieku. Wcześniejsze projekty obejmowały oryginalną oponę Vredestein Sportrac z 1999 r. oraz, ostatnio, oponę Ultrac Pro z 2024 r. Dzięki tym projektom powstało rosnące portfolio produktów, które łączą w sobie wiodące w swojej klasie innowacje techniczne ze światowej klasy włoskim stylem, pomagając marce Vredestein wyróżnić się na bardzo konkurencyjnym rynku.

Forma spotyka się z funkcjonalnością

Przekształcając ściankę boczną opony w wizualne płótno, firmy Italdesign i Apollo Tyres sprawiły, że opona Quatrac Pro 2 w znacznym stopniu wpływa na ogólną estetykę pojazdu, a także optymalizuje jego właściwości dynamiczne.

Opona łączy w sobie zaawansowaną inżynierię z wyrazistym designem, wzmacniając reputację marki Vredestein jako innowacyjnej i stylowej. – komentuje Udyan Ghai, dyrektor ds. marketingu w Apollo Tyres.

Badania przeprowadzone przez Apollo Tyres wskazują na duże zainteresowanie konsumentów wyglądem opon, a znaczna część entuzjastów motoryzacji w całej Europie ceni sobie zarówno estetykę, jak i osiągi. Co ciekawe, 43% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem: „Opony wyglądają nudno – chciałbym kupić oponę z bokiem, który wyróżnia się bardziej niż w przypadku zwykłych opon”.

Jesteśmy dumni z naszej długoletniej współpracy z Italdesign i jesteśmy dumni z wprowadzenia na rynek produktu, który jest naprawdę wyjątkowy i idealnie dopasowany do całorocznych właściwości opon. – dodaje Ghai

Wszechstronna opona całoroczna nastawiona na osiągi

Całkowicie nowa opona Quatrac Pro 2 będzie przełomowym, wszechstronnym produktem marki Vredestein, nastawionym na osiągi, odpowiednim do samochodów sportowych, supersamochodów oraz wysokowydajnych sedanów, hatchbacków i SUV-ów. Będzie dostępna w całej Europie od lata 2026 r. w wielu popularnych rozmiarach.

Nowa opona została zaprojektowana tak, aby była w pełni kompatybilna z nowoczesnymi pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi, charakteryzowała się niskim poziomem hałasu i oporem toczenia oraz miała solidną konstrukcję zapewniającą dynamiczną reakcję przy jednoczesnym zarządzaniu większą masą pojazdu.

Vredestein od początku swojego istnienia na początku lat 90. zajmuje centralne miejsce w segmencie opon całorocznych, a wielu kierowców nadal preferuje tę markę przy zakupie produktów całorocznych. Odzwierciedlając swoją pozycję lidera w tej kategorii, marka Vredestein oferuje najszerszą i najbardziej zróżnicowaną gamę opon całorocznych.