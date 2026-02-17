Garrett Motion Inc. (Nasdaq: GTX) („Garrett” lub „Spółka”), wiodący dostawca zaawansowanych technologii dla motoryzacji, zaprezentował dziś Garrett Original MAXLIFE — nową linię turbosprężarek przeznaczonych do pojazdów w wieku 15 lat i starszych. Garrett Original MAXLIFE jest dostępna dla dystrybutorów w Europie, a dostawy do warsztatów już się rozpoczęły.

Ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie turbodoładowania, zespół 1400 inżynierów, sześć globalnych centrów badawczo-rozwojowym oraz baza turbosprężarek zainstalowanych w ponad 150 milionach pojazdów na całym świecie sprawiają, że Garrett jest liderem technologii turbosprężarek oraz marką numer 1 rozpoznawaną na rynku wtórnym. Garrett jest synonimem osiągów, jakości i niezawodności na najwyższym poziomie standardów OE.

KEY VISUAL

Dzięki wieloletniej obecności na rynku wtórnym oraz ścisłej współpracy z dystrybutorami i warsztatami w 165 krajach Garrett dostrzega wyraźną zmianę potrzeb klientów, napędzaną przez starzejący się park samochodowy. W Europie pojazdy w wieku 15 lat i starsze stanowią obecnie najszybciej rosnący segment. Wraz ze spadkiem wartości rezydualnej pojazdów właściciele stają się coraz bardziej wrażliwi na cenę i często sięgają po tanie zamienniki spoza standardu OE, aby przedłużyć żywotność auta. Wprowadzając Garrett Original MAXLIFE, firma odpowiada bezpośrednio na potrzeby tej grupy klientów, oferując pierwsze rozwiązanie w postaci turbosprężarki, które łączy jakość i osiągi potwierdzone standardem OEM z atrakcyjną ceną. Klienci zyskują tym samym sprawdzoną alternatywę dla tanich produktów.

MAXLIFE daje warsztatom i kierowcom niezawodne rozwiązanie w odpowiedniej cenie. Zachowuje osiągi i jakość, których oczekuje się od marki Garrett, a jednocześnie stanowi ekonomiczną odpowiedź dla starszych, ale wciąż intensywnie eksploatowanych pojazdów. — powiedział Eric Fraysse, President of Global Aftermarket w Garrett.

MAXLIFE uzupełnia ofertę aftermarketową Garrett i rozszerza wsparcie na cały cykl życia pojazdu. Portfolio firmy na rynku wtórnym obejmuje teraz trzy poziomy: Garrett Original Equipment — dla nowszych pojazdów wymagających fabrycznie nowych części, Garrett Original Reman — dla pojazdów średniego wieku, wymagających ekonomicznego rozwiązania regenerowanego w standardzie OE oraz Garrett Original MAXLIFE — dla pojazdów powyżej 15 lat, oferujący przystępną cenowo turbosprężarkę w standardzie OEM, montowaną z wykorzystaniem nowego procesu Smart Component Recovery.