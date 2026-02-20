SCHAEFFLER VEHICLE LIFETIME SOLUTIONS WPROWADZA ZESTAWY  NAPRAWCZE DLA POJAZDÓW STELLANTIS Z NAPĘDEM  ELEKTRYCZNYM EMR3

Gdy pojazdy elektryczne, takie jak Opel Mokka lub Peugeot 208e, miały problemy z silnikiem elektrycznym, przekładnią redukcyjną lub komponentami elektroniki mocy, jedyną opcją naprawy była kosztowna wymiana całego napędu. Dzięki oferowanym przez Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions rozwiązaniom: Schaeffler E-Axle RepSystem-M, Schaeffler E-Axle RepSystem-G i Schaeffler Vitesco E-Axle PEU KIT dystrybutorzy oraz warsztaty mają teraz dostęp do zestawów naprawczych EMR3, która znajduje zastosowanie w wielu pojazdach Stellantis.

Schaeffler E-Axle RepSystem-G i Schaeffler E-Axle RepSystem-M są teraz dostępne również dla osi EMR3 w pojazdach Stellantis

Nowy zestaw Schaeffler Vitesco E-Axle PEU KIT umożliwia proste naprawy modułu elektroniki mocy.

Narzędzie E-Axle Repair Tool do silników elektrycznych umożliwia bezkontaktowy demontaż i montaż wirnika.

Naprawa e-osi: teraz również dla pojazdów Stellantis

Dostępne obecnie systemy Schaeffler E-Axle RepSystem-G i E-Axle RepSystem-M umożliwiają warsztatom naprawę skrzyni biegów i silnika elektrycznego EMR3. Zestawy zawierają wysokiej jakości łożyska i uszczelki, specjalnie zmontowane do tego zastosowania w jakości oryginalnego wyposażenia, a także szczegółowe i łatwe do zrozumienia instrukcje naprawy. Uzupełnieniem tych zestawów jest narzędzie Schaeffler E-Axle Repair Tool, które pomaga technikom w precyzyjnym i bezkontaktowym demontażu i montażu wirnika.. Dzięki temu pracownicy warsztatu mogą przeprowadzić naprawę przy minimalnym wysiłku fizycznym, bez konieczności przeciwdziałania znacznym siłom magnetycznym wirnika. Narzędzie zapobiega również powstawaniu uszkodzeń podczas całego procesu.

Warsztat otrzymuje wszystko z jednego źródła: potrzebne części zamienne, instrukcje naprawy opracowane przez naszych specjalistów REPXPERT oraz optymalne narzędzie do bezpiecznego montażu. – wyjaśnia Stephan Niese, Director Global Product Management E-Mobility w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. 2

Oferta dla E_osi Schaeffler oferuje zestawy naprawcze dla każdego z trzech podsystemów

Nowość: rozwiązanie dla elektroniki mocy

Całkowicie nowym i unikalnym na rynku produktem jest zestaw naprawczy Schaeffler Vitesco E-Axle PEU KIT, który będzie dostępny w sprzedaży od końca lutego. Skrót PEU oznacza Power Electronics Unit (moduł elektroniki mocy), który odpowiada za przetwarzanie i sterowanie energią elektryczną.

Awarie PEU są spowodowane uszkodzeniami przewodów zasilających lub elementów łączących – na przykład w wyniku pogryzień przez zwierzęta ” „Do tej pory nie były dostępne części zamienne do takich uszkodzeń EMR3. Uszkodzony wąż chłodzący mógł prowadzić do konieczności wymiany całego napędu. Dzięki naszym nowym zestawom warsztaty mogą teraz samodzielnie wykonywać te proste naprawy w okolicy PEU. – mówi Niese.

Pierwszy z dwóch dostępnych zestawów Schaeffler Vitesco E-Axle PEU KIT zawiera między innymi złącze węża i zaciski do naprawy obwodu chłodzenia. Drugi zestaw zawiera płytę osłonową, śruby, wiązkę przewodów i uszczelkę, co pozwala na wymianę tych elementów w przypadku uszkodzenia. Podobnie jak w przypadku systemów Schaeffler E-Axle RepSystems, zestawy te zawierają również szczegółowe instrukcje naprawy, które obejmują wszystkie niezbędne informacje wymagane do montażu zgodnego z oryginalnym wyposażeniem – w tym kolejność dokręcania śrub i specyfikacje momentu dokręcania.

Oferta obejmująca wszystkie moduły podstawowe

EMR3 Dzięki systemom Schaeffler E-Axle RepSystem-M i G, a także zestawowi Schaeffler Vitesco E-Axle PEU KIT, Schaeffler oferuje obecnie zestawy naprawcze dla wszystkich trzech głównych modułów EMR3: silnika, skrzyni biegów i elektroniki mocy. Te nowe rozwiązania pojawiają się w idealnym momencie:

Oferta Schaeffler w zakresie naprawy osi elektrycznych i ich podsystemów takich jak silnik

EMR3 jest stosowana w pojazdach Stellantis od 2019 roku, a obecnie większość tych pojazdów nie jest już objęta gwarancją i coraz częściej trafia do niezależnych warsztatów. Dzięki naszym rozwiązaniom warsztaty te mogą teraz naprawiać uszkodzone napędy elektryczne zamiast całkowicie je wymieniać. – mówi Niese.

Systemy Schaeffler E-Axle RepSystems i rozwiązanie w zakresie elektroniki mocy dla Stellantis znajdują zastosowanie w ponad pół miliona pojazdów zarejestrowanych na całym świecie.