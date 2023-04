Wielki błękit branży lakierniczej

W tradycji chińskiej kolor niebieski jest często kojarzony z długowiecznością, co widać też w 70. dorocznym Globalnym Raporcie Popularności Kolorów firmy Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych. Wynika z niego, że niebieski to jedyny kolor chromatyczny, który od 2007 roku plasuje się w czołowej piątce najpopularniejszych kolorów w Europie. W 2022 roku niebieski był czwarty (11% udziału w rynku nowych samochodów), za szarym (27%), czarnym (22%) i białym (21%).

W języku polskim „niebieski” pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika „nebo”, „nebese” – mający barwę nieba[1], a kolor ten jest jednym z trzech podstawowych (czerwony, żółty i niebieski) w tradycyjnej teorii kolorów. W branży lakierniczej nie uznaje się go jednak ani za kolor prosty, ani podstawowy.

Ogromna różnorodność

Niebieski to najbardziej zróżnicowany kolor w palecie lakierniczej – ma aż 20 000 różnych odcieni, od jasnobłękitnego po ciemnogranatowy. To kolor złożony i wielowymiarowy, obejmujący warianty wysokochromatyczne, metaliczne, a nawet lakiery niebieskie z drobinkami szkła.

Obecność tylu wariantów niebieskiego na drogach oznacza, że warsztaty będą coraz częściej pracować z lakierami chromatycznymi. Jednak dopasowanie tego koloru, a w szczególności jego ciemnych odcieni, nie jest łatwe. Tu z pomocą przychodzi działające w chmurze, cyfrowe oprogramowanie kolorystyczne Axala.

Jesteśmy pionierami w dziedzinie cyfrowego zarządzania kolorami, pierwsze rozwiązanie wprowadziliśmy już w 2019 roku. Teraz serwisy nie muszą już dopasowywać kolorów na oko. Nasza technologia pozwala warsztatom przenieść cały proces wyszukiwania i doboru receptury do świata cyfrowego. – jak wyjaśnia Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

Precyzja i wydajność

Lakiernicy odczytują kolor z nadwozia samochodu przy użyciu urządzenia Acquire Color Compact, najnowszego cyfrowego spektrofotometru firmy Axalta, który bezprzewodowo wysyła pomiar do stale aktualizowanej globalnej bazy kolorów online. Laboratorium kolorystyczne Axalta nieustannie dodaje do bazy nowe receptury – ok. 20 tys. rocznie. Dzięki temu lakiernicy mogą po prostu zeskanować lakier, wybrać recepturę i wymieszać kolor, który idealnie pasuje do oryginalnego koloru i efektu nadwozia. W większości przypadków nie ma potrzeby porównywania kolorów na ekranie.

Dni korzystania z wzorników, kabli, komputerów i sprawdzania kolorów na ekranie już minęły – teraz kolor wystarczy zeskanować, wyszukać i wymieszać. System do cyfrowego zarządzania kolorami firmy Axalta to niezwykle nowatorskie rozwiązanie online, dzięki któremu warsztaty pracują wydajniej i bardziej precyzyjnie. Optymalizacja pracy serwisu przekłada się na jego rentowność. – Olaf Adamek

Niebieski kiedyś i dziś

Około 2200 r. p.n.e. – mniej więcej w tym samym czasie, kiedy budowano piramidy – Egipcjanom udało się stworzyć pierwszy na świecie barwnik syntetyczny – błękit egipski. Kolor ten po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Samochodowym Kolorem Roku 2023 ogłoszonym przez Axalta został właśnie niebieski – Techno Blue. To niezwykle energetyczny, złożony i ultranowoczesny kolor z dynamicznym efektem, który doskonale odzwierciedla obecną tendencję do łączenia świata realnego z wirtualnym.

Niebieski to kolor o bogatej i imponującej historii. Już w czasach starożytnych szukano sposobu na wykorzystanie tego niezwykle ważnego i zróżnicowanego pigmentu. Dziś cieszy się popularnością w branży motoryzacyjnej. Naszą rolą, jako globalnego eksperta jest wspieranie serwisów, aby naprawa różnych wariantów lakieru niebieskiego nie stanowiła dla nich żadnego problemu. – podsumowuje Olaf Adamek.

Więcej informacji o Axalta Refinish można znaleźć na stronie www.refinish.axalta.eu. Aby dowiedzieć się więcej na temat Globalnego Samochodowego Koloru Roku 2023, sprawdź stronę www.refinish.axalta.eu/techno-blue.