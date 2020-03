WKRĘTAK UDAROWY PROLINE 10016 Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK

Wkrętak udarowy PROLINE 10016 przeznaczony jest do luzowania mocno dokręconych i zapieczonych śrub, wkrętów i nakrętek.

Wkrętak udarowy PROLINE 10016 wykonano z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej (CrV) odpornej na odkształcenia udarowe. Narzędzie wyposażono w kwadratowy zabierak 1/2”, na który nakładany jest adapter do mocowania końcówek wkręcających. To właśnie w nim mocuje się końcówki wykonane z wysokiej jakości stali S2 wchodzące w skład zestawu.Mają one 6-kątne mocowanie 5/16”, gdyż przeznaczone są do wkręcania udarowego.



Wkrętak jest 2-kierunkowy i pracuje zarówno w prawo, jak i lewo. Kierunek jego pracy zmienia się poprzez dociśnięcie rękojeści do zamocowanego bitu i obrócenia jej w prawo lub lewo. W narzędziu zastosowano mechanizm zamieniający udary liniowe, powstające na skutek uderzania młotkiem w wierzchołek rękojeści, na styczne.

Aby zdemontować prezentowanym wkrętakiem zapieczoną śrubę, ustawia się kierunek jego pracy w lewo lub prawo (w zależności od kierunku jej gwintu) i następnie uderza się mocno młotkiem w wierzchołek jego rękojeści. Mechanizm zamienia uderzenia na udary styczne, co powoduje obracanie się z dużą siłą bitu zamocowanego w adapterze

i stopniowe luzowanie śruby.

W komplecie z wkrętakiem, jak już wspominaliśmy, dostajemy 9 różnych końcówek wkręcających: 6 płaskich (5, 6, 8, 10, 12, 14 mm), 3 krzyżowe Philips (PH1. PH2 i PH3).

Zestaw udarowy PROLINE 10016 dostarczany jest w pudełku plastikowym z wypełnieniem z gąbki. Naszym zdaniem, doskonale uzupełnia komplet narzędzi ręcznych każdego profesjonalisty, pozwalając bezproblemowo radzić sobie z trudnymi zadaniami. O zakupie tego zestawu powinni pomyśleć mechanicy samochodowi, ponieważ zapieczone śruby to problem, z którym często idzie im się mierzyć.